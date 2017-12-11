Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
В одно время с победой железнодорожников в Петербурге «Зенит» продлил свою безвыигрышную серию в Грозном.
В одно время с победой железнодорожников в Петербурге «Зенит» продлил свою безвыигрышную серию в Грозном.
Микрофон не напугал Манчини
Прошедшая в Ньоне жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы дала ответ на вопрос, с кем «Зенит» проведет первую официальную игру 2018-го — это будет выезд в Глазго к «Селтику». Год текущий
Тогда там забивали Олег Шатов, ныне редко попадающий в основу, и Саломон Рондон, которого ужесточенный лимит на легионеров выгнал в Англию. Последние две поездки заканчивались поражениями, а после игр и Андре
Куда больше зенитовцев могло волновать состояние поля на стадионе в Грозном, хотя Манчини в предматчевом интервью на это не обратил внимание и называл «Ахмат» одной из сильнейших команд в РФПЛ. В конце сентября грозненцам уже приходилось проводить домашнюю игру против «Рубина» на резервной арене, а потом они до конца года вернулись на «Ахмат Арену». Глядя на поле еще в первом тайме, можно было вспомнить майский матч «Зенита» с «Тереком» на стадионе «Санкт-Петербург». К счастью для команды Михаила Галактионова, во время зимнего перерыва газон на домашней арене будет заменен. Как и у петербургского клуба.
Мучения с защитой
Главное решение Манчини по составу — выход Кирилла Капленко в центр полузащиты, где не хватало дисквалифицированного Александра Ерохина. После игры за основу в кубковом матче против «Динамо СПб» полузащитник, сменивший белорусское спортивное гражданство на российское, играл только за вторую команду в ФНЛ. В кубковом дерби Капленко только в самом начале отыграл на своей привычной позиции, а до финального свистка в дополнительное время пришлось закрывать место удаленного Михи Мевли.
В Грозном ни словенца не удалили, ни его партнеров по защите, так что Кирилл мог спокойно делить центр поля с Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером. В одном из моментов Кирилл даже здорово себя проявил: отвоевал мяч у чужой штрафной, а следом Паредес вывел к воротам Александра Кокорин, и от гола спас своевременный выход Виталия Гудиева. Правда, большего об игре бывшего игрока молодежной сборной Белоруссии не сказать: через 10 минут после начала второго тайма его заменил Шатов, и его сразу чуть не сломал подкатом Одисе Роши. Олег в итоге не доиграл матч, но не
Манчини снова удивил решением по правому защитнику. В этом сезоне там был хорош Бранислав Иванович, но итальянец продолжил эксперименты. «Зенит» перед игрой опубликовал схему, где позицию закрывал Далер Кузяев. А после стартового свистка там оказался Юрий Жирков. С его фланга «Ахмат» не раз создавал моменты, сам же зенитовский универсал атаку поддерживал мало. После перерыва Манчини
Нелепый промах Кокорина
По первому тайму действия «Ахмата» напоминали то, что происходило с «Зенитом» в
У гостей с моментами не все было идеально. Опять же, отсылка к встрече в Испании, где команда была более эффективной. У Далера Кузяева был момент,
Голов в матче не случилось, но это совсем не скучные нули. Команды еще в первом тайме были на взводе, игроки «Ахмата» часто спорили с Владимиром Сельдяковым по некоторым моментам. Для Ризвана Уциева такое поведение в Петербурге закончилось ранним удалением, но в Грозном его не стали наказывать. Особенно игроки забурлили во втором тайме, когда у ворот Гудиева поставили штрафной: разборки шли полными составами, Сампайо швырялся мячом в Паредеса, Леандро отвечал. Только им и выписали по карточке.
«Зенит» завершает вторую треть чемпионата с отставанием в восемь очков от «Локомотива», который на территории
|Михаил Галактионов
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)