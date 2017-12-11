«Локомотив» победил «Тосно» в матче чемпионата России

В составе победителей забитыми мячами отметились Джефферсон Фарфан (19-я и 73-я минуты) и Эдер (54), у проигравших отличился Никола Труич (69).

Фарфан в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер- лиги забил восемь мячей, он является лучшим бомбардиром команды в турнире. С учетом матчей за сборную Перу Фарфан забил в шестой игре подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, набрав 45 очков. Клуб из Ленинградской области с 20 очками идет 14-м.