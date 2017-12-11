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21:39 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» победил «Тосно» в матче чемпионата России

ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джефферсон Фарфан (19-я и 73-я минуты) и Эдер (54), у проигравших отличился Никола Труич (69).

Фарфан в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер- лиги забил восемь мячей, он является лучшим бомбардиром команды в турнире. С учетом матчей за сборную Перу Фарфан забил в шестой игре подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, набрав 45 очков. Клуб из Ленинградской области с 20 очками идет 14-м.

В следующем туре, матчи которого пройдут в марте следующего года, «Локомотив» примет московский «Спартак», «Тосно» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».

Тосно 1:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
11.12.2017, 19:30 Зрители: 6108 основной раунд: 20-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Юрий Семин
Голы
69′ Никола Труич 77
8 Джефферсон Фарфан (А. Коломейцев, Ал. Миранчук) 19′
24 Эдер 54′
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 73′
Составы
Давид Юрченко 16
Вагиз Галиулин 21
Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
73′ Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Евгений Марков 20
Никола Труич 77
Александр Карницкий 14
44′ 58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Рустем Мухаметшин (к) 9
Георгий Мелкадзе 10
77 Антон Коченков 87′
20 Владислав Игнатьев 33′
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 81′
60 Антон Миранчук
24 Эдер 66′
23 Дмитрий Тарасов
18 Александр Коломейцев 90′
28 Борис Ротенберг
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 7
9 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
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