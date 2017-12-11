«Локомотив» победил «Тосно» в матче чемпионата России
ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 11 декабря. Московский «Локомотив» одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джефферсон Фарфан (19-я и 73-я минуты) и Эдер (54), у проигравших отличился Никола Труич (69).
Фарфан в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер- лиги забил восемь мячей, он является лучшим бомбардиром команды в турнире. С учетом матчей за сборную Перу Фарфан забил в шестой игре подряд.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает первое место, набрав 45 очков. Клуб из Ленинградской области с 20 очками идет 14-м.
В следующем туре, матчи которого пройдут в марте следующего года, «Локомотив» примет московский «Спартак», «Тосно» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».
|Тосно
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1:3
Первый тайм: 0:1
|Локомотив М
|Дмитрий Парфенов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)