«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

«Зенит» имеет в активе столько же очков, сколько и московский «Спартак», который 27 ноября на своем поле оказался сильнее клуба из Санкт-Петербурга — 3:1. В первом круге «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 5:1, поэтому стоит в таблице выше.