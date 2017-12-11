На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как "Роснефть" приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.
«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России
ТАСС, 11 декабря. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с
ТАСС, 11 декабря. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с
В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 26 очков, «Зенит» с 37 очками идет вторым, проигрывая лидеру чемпионата московскому «Локомотиву» восемь баллов.
«Зенит» имеет в активе столько же очков, сколько и московский «Спартак», который 27 ноября на своем поле оказался сильнее клуба из
В следующем туре, матчи которого пройдут в марте, «Ахмат» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» примет пермский «Амкар».
|Михаил Галактионов
|Роберто Манчини
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)