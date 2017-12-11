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21:40 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 11 декабря. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 0:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 26 очков, «Зенит» с 37 очками идет вторым, проигрывая лидеру чемпионата московскому «Локомотиву» восемь баллов.

«Зенит» имеет в активе столько же очков, сколько и московский «Спартак», который 27 ноября на своем поле оказался сильнее клуба из Санкт-Петербурга — 3:1. В первом круге «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 5:1, поэтому стоит в таблице выше.

В следующем туре, матчи которого пройдут в марте, «Ахмат» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» примет пермский «Амкар».

Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.12.2017, 19:30 основной раунд: 20-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Роберто Манчини
Составы
Виталий Гудиев 33
Ризван Уциев (к) 40
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
74′ Филипе Сампайю 94
Одисе Роши 21
Силва Лима Исмаэл 11
26′ Олег Иванов 19
69′ Заурбек Плиев 3
Милад Мохаммади 13
83′ Лео Жаба 8
Беким Балай 18
76′ Магомед Митришев 95
Заур Садаев 9
1 Юрий Лодыгин
18 Юрий Жирков 27′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 74′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
14 Далер Кузяев
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер
23 Миха Мевля 69′
11 Себастьян Дриусси
55 Кирилл Капленко 55′
17 Олег Шатов 86′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 7
11 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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