Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге
Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.
Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.
Сёмин вернулся в Петербург
Пока «Зенит» в Грозном пытался не отстать от «Локомотива», команда Юрия Сёмина гостила в Петербурге. Прошло всего полтора месяца с предыдущего визита лидера РФПЛ в Северную столицу, где в последнем туре первого круга «железнодорожники» провели свой самый яркий матч сезона. Тогда «Локомотив» разгромил «Зенит» на «Арене Санкт-Петербург» со счётом 3:0 и впервые единолично возглавил таблицу. Теперь
Соломон Кверквелия сотворил автогол, а Антон Заболотный — гол на 95-й минуте.
Сегодня Заболотный, которого ждут уже в «Зените», не имел возможности помочь «Тосно»
С «Тосно» как в Лиге Европе
«Тосно» начал
Хотя сектор фанатов «железнодорожников» создавал такую атмосферу, что гости чувствовали себя на «Петровском» как дома, нельзя сказать, что лидер РФПЛ был при счёте 0:0 хозяином на футбольном поле. Тосненцы заработали
Гениальное — просто!
Однако команда Сёмина умеет терпеть и ждать своего шанса. Если в Чехии «Локомотив» реализовал преимущество в классе только во втором тайме после удаления соперника, то теперь это случилось раньше — в середине первого тайма. Тогда «Тосно» имел перевес по владению мячом 61 на 39 процентов, а на три удара хозяев «железнодорожники» ответили лишь одним выстрелом
Соперники продолжили обмен опасными выпадами. До перерыва ближе всех голу оказался Марков, после удара которого мяч угодил в штангу. В целом же игра изобиловала единоборствами, была достаточно плотной и увлекательной для мёрзнувших болельщиков.
Сценарий «Спартака» не повторился
Во второй половине пришло и время Эдера. Сёмин в раздевалке «добавил угля», «Локомотив» поддушил соперника и на 54-й минуте забил гол, который, казалось, снял вопросы об исходе игры. Чемпион Европы
Парфёнов мог, конечно, надеяться на чудо, как в матче со «Спартаком», когда команда из Ленинградской области превратила 0:2 в 2:2. Вот только нынешний «Локомотив» сильнее, хитрее «Спартака» того периода. Гости контролем мяча поддерживали нужным им темп, вытягивали на себя игроков «Тосно», чтобы получить свободные зоны для контрвыпадов. И вдруг хозяева забили! Причём в
«Петровский» оживился. На трибунах, естественно, было много болельщиков «Зенита», следивших также за ходом игры в Грозном. Но тут опять своё веское слово сказал Фарфан — наверное, теперь его фамилия станет ругательным словом в Петербурге! Перуанец классно пробил затылком после подачи с углового.
Удивительно хорош «зимний чемпион»! «Локомотив» взял реванш у «Тосно» и сделал ещё один шаг к золотым медалям РФПЛ. «Зенит» и «Спартак» отстают от команды Сёмина уже на восемь очков.
|Тосно
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1:3
Первый тайм: 0:1
|Локомотив М
|Дмитрий Парфенов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)