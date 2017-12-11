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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге

Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.

Источник: РИА "Новости"

Сёмин вернулся в Петербург

Пока «Зенит» в Грозном пытался не отстать от «Локомотива», команда Юрия Сёмина гостила в Петербурге. Прошло всего полтора месяца с предыдущего визита лидера РФПЛ в Северную столицу, где в последнем туре первого круга «железнодорожники» провели свой самый яркий матч сезона. Тогда «Локомотив» разгромил «Зенит» на «Арене Санкт-Петербург» со счётом 3:0 и впервые единолично возглавил таблицу. Теперь красно-зелёных ждало противостояние с «Тосно» на старом-добром «Петровском».

Вообще-то в совсем неподходящий для этого момент с точки зрения комфорта болельщиков: в понедельник вечером прогнозировали погоду где-то между «холод собачий» и «хозяин собаку на улицу не выпустит». Было бы разумнее в декабре сыграть как раз на тёплой, закрытой крышей «Арене Санкт-Петербург», но мы привыкли, что у составителей календаря собственная логика. Правда, к стартовому свистку градусник показывал «всего лишь» -4. В любом случае «железнодорожникам» тёплой встречи на «Петровском» никто не обещал.

Ещё не забылось, что одно из трёх своих поражений в РФПЛ команда Сёмина потерпела от «Тосно» в Москве — 0:2.

Соломон Кверквелия сотворил автогол, а Антон Заболотный — гол на 95-й минуте.

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Сегодня Заболотный, которого ждут уже в «Зените», не имел возможности помочь «Тосно» из-за дисквалификации. Впрочем, главного тренера хозяев Дмитрия Парфёнова наверняка сильнее волновали проблемы в обороне, чем потеря центрфорварда. За четыре тура ноября-декабря коллектив из Ленинградской области получил в свои ворота 16 голов. То есть в среднем по четыре за матч! Это перебор, пусть даже в соперниках были «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», а также «Арсенал». Если столько пропускать, то и нападающий сборной России не спасёт.

С «Тосно» как в Лиге Европе

«Тосно» начал по-спортивному зло, как чешский «Злин» в четверг. Хозяева выглядели на первых минутах интереснее и организовали несколько опасных подходов к воротам Антона Коченкова. Прежде всего, их атаки шли через левый фланг, где Резиуан Мирзов и по традиции активно подключавшийся вперёд защитник Евгений Чернов попытались устроить «сладкую» жизнь Владиславу Игнатьеву. Тот же Мирзов дважды подряд бил, смещаясь за счёт скорости в центр: сперва отправил мяч параллельно воротам на трибуны, словно целил в кого-то из болельщиков, а потом на пути мяча встал защитник «Локомотива».

Хотя сектор фанатов «железнодорожников» создавал такую атмосферу, что гости чувствовали себя на «Петровском» как дома, нельзя сказать, что лидер РФПЛ был при счёте 0:0 хозяином на футбольном поле. Тосненцы заработали три-четыре перспективных штрафных, после чего создали настоящий голевой момент! Опять же с левого края. Мастер кроссов Чернов отправил мяч вдоль ворот, но ни лучший бомбардир чёрно-белых Евгений Марков, ни кто-либо другой не успел замкнуть передачу. Главный тренер «Локомотива», поддерживаемый с трибун кричалкой «Юрий Палыч», наверняка подумал в эту секунду: что-то с «Тосно» опять идёт не так.

Гениальное — просто!

Однако команда Сёмина умеет терпеть и ждать своего шанса. Если в Чехии «Локомотив» реализовал преимущество в классе только во втором тайме после удаления соперника, то теперь это случилось раньше — в середине первого тайма. Тогда «Тосно» имел перевес по владению мячом 61 на 39 процентов, а на три удара хозяев «железнодорожники» ответили лишь одним выстрелом из-за штрафной, да и тот был мимо цели. Но Сёмин не зря поставил сегодня в атаку пару Фарфан — Эдер, «пожертвовав» Антоном Миранчуком. Кто-то из этих двоих таки или иначе сыграл бы на своих козырях. И вот опять в Петербурге сверкнул Фарфан! Всё вроде бы просто сделал «Локо» в голевой атаке, но эта кажущаяся простота очень эффективна. Александр Коломейцев, залечивший полученное в Злине повреждение, ассистировал Фарфану, а перуанец испортил настроение Давида Юрченко.

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Соперники продолжили обмен опасными выпадами. До перерыва ближе всех голу оказался Марков, после удара которого мяч угодил в штангу. В целом же игра изобиловала единоборствами, была достаточно плотной и увлекательной для мёрзнувших болельщиков.

Сценарий «Спартака» не повторился

Во второй половине пришло и время Эдера. Сёмин в раздевалке «добавил угля», «Локомотив» поддушил соперника и на 54-й минуте забил гол, который, казалось, снял вопросы об исходе игры. Чемпион Европы по-чемпионски разобрался в эпизоде: получил мяч в штрафной, находясь в окружении группы защитников, и быстро принял верное решение. Эдер здорово пробил — без шансов для Юрченко.

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Парфёнов мог, конечно, надеяться на чудо, как в матче со «Спартаком», когда команда из Ленинградской области превратила 0:2 в 2:2. Вот только нынешний «Локомотив» сильнее, хитрее «Спартака» того периода. Гости контролем мяча поддерживали нужным им темп, вытягивали на себя игроков «Тосно», чтобы получить свободные зоны для контрвыпадов. И вдруг хозяева забили! Причём в общем-то типичный для себя гол: подача со штрафного, скидка от Раде Дугалича и точный удар Николы Труича.

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«Петровский» оживился. На трибунах, естественно, было много болельщиков «Зенита», следивших также за ходом игры в Грозном. Но тут опять своё веское слово сказал Фарфан — наверное, теперь его фамилия станет ругательным словом в Петербурге! Перуанец классно пробил затылком после подачи с углового.

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Удивительно хорош «зимний чемпион»! «Локомотив» взял реванш у «Тосно» и сделал ещё один шаг к золотым медалям РФПЛ. «Зенит» и «Спартак» отстают от команды Сёмина уже на восемь очков.

Тосно 1:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
11.12.2017, 19:30 Зрители: 6108 основной раунд: 20-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Юрий Семин
Голы
69′ Никола Труич 77
8 Джефферсон Фарфан (А. Коломейцев, Ал. Миранчук) 19′
24 Эдер 54′
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 73′
Составы
Давид Юрченко 16
Вагиз Галиулин 21
Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
73′ Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Евгений Марков 20
Никола Труич 77
Александр Карницкий 14
44′ 58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Рустем Мухаметшин (к) 9
Георгий Мелкадзе 10
77 Антон Коченков 87′
20 Владислав Игнатьев 33′
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 81′
60 Антон Миранчук
24 Эдер 66′
23 Дмитрий Тарасов
18 Александр Коломейцев 90′
28 Борис Ротенберг
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 7
9 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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