Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Сёмин вернулся в Петербург

Пока «Зенит» в Грозном пытался не отстать от «Локомотива», команда Юрия Сёмина гостила в Петербурге. Прошло всего полтора месяца с предыдущего визита лидера РФПЛ в Северную столицу, где в последнем туре первого круга «железнодорожники» провели свой самый яркий матч сезона. Тогда «Локомотив» разгромил «Зенит» на «Арене Санкт-Петербург» со счётом 3:0 и впервые единолично возглавил таблицу. Теперь красно-зелёных ждало противостояние с «Тосно» на старом-добром «Петровском».

Вообще-то в совсем неподходящий для этого момент с точки зрения комфорта болельщиков: в понедельник вечером прогнозировали погоду где-то между «холод собачий» и «хозяин собаку на улицу не выпустит». Было бы разумнее в декабре сыграть как раз на тёплой, закрытой крышей «Арене Санкт-Петербург», но мы привыкли, что у составителей календаря собственная логика. Правда, к стартовому свистку градусник показывал «всего лишь» -4. В любом случае «железнодорожникам» тёплой встречи на «Петровском» никто не обещал.

Ещё не забылось, что одно из трёх своих поражений в РФПЛ команда Сёмина потерпела от «Тосно» в Москве — 0:2.

Соломон Кверквелия сотворил автогол, а Антон Заболотный — гол на 95-й минуте.

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Сегодня Заболотный, которого ждут уже в «Зените», не имел возможности помочь «Тосно» из-за дисквалификации. Впрочем, главного тренера хозяев Дмитрия Парфёнова наверняка сильнее волновали проблемы в обороне, чем потеря центрфорварда. За четыре тура ноября-декабря коллектив из Ленинградской области получил в свои ворота 16 голов. То есть в среднем по четыре за матч! Это перебор, пусть даже в соперниках были «Зенит», ЦСКА, «Краснодар», а также «Арсенал». Если столько пропускать, то и нападающий сборной России не спасёт.

С «Тосно» как в Лиге Европе

«Тосно» начал по-спортивному зло, как чешский «Злин» в четверг. Хозяева выглядели на первых минутах интереснее и организовали несколько опасных подходов к воротам Антона Коченкова. Прежде всего, их атаки шли через левый фланг, где Резиуан Мирзов и по традиции активно подключавшийся вперёд защитник Евгений Чернов попытались устроить «сладкую» жизнь Владиславу Игнатьеву. Тот же Мирзов дважды подряд бил, смещаясь за счёт скорости в центр: сперва отправил мяч параллельно воротам на трибуны, словно целил в кого-то из болельщиков, а потом на пути мяча встал защитник «Локомотива».

Хотя сектор фанатов «железнодорожников» создавал такую атмосферу, что гости чувствовали себя на «Петровском» как дома, нельзя сказать, что лидер РФПЛ был при счёте 0:0 хозяином на футбольном поле. Тосненцы заработали три-четыре перспективных штрафных, после чего создали настоящий голевой момент! Опять же с левого края. Мастер кроссов Чернов отправил мяч вдоль ворот, но ни лучший бомбардир чёрно-белых Евгений Марков, ни кто-либо другой не успел замкнуть передачу. Главный тренер «Локомотива», поддерживаемый с трибун кричалкой «Юрий Палыч», наверняка подумал в эту секунду: что-то с «Тосно» опять идёт не так.

Гениальное — просто!

Однако команда Сёмина умеет терпеть и ждать своего шанса. Если в Чехии «Локомотив» реализовал преимущество в классе только во втором тайме после удаления соперника, то теперь это случилось раньше — в середине первого тайма. Тогда «Тосно» имел перевес по владению мячом 61 на 39 процентов, а на три удара хозяев «железнодорожники» ответили лишь одним выстрелом из-за штрафной, да и тот был мимо цели. Но Сёмин не зря поставил сегодня в атаку пару Фарфан — Эдер, «пожертвовав» Антоном Миранчуком. Кто-то из этих двоих таки или иначе сыграл бы на своих козырях. И вот опять в Петербурге сверкнул Фарфан! Всё вроде бы просто сделал «Локо» в голевой атаке, но эта кажущаяся простота очень эффективна. Александр Коломейцев, залечивший полученное в Злине повреждение, ассистировал Фарфану, а перуанец испортил настроение Давида Юрченко.

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Соперники продолжили обмен опасными выпадами. До перерыва ближе всех голу оказался Марков, после удара которого мяч угодил в штангу. В целом же игра изобиловала единоборствами, была достаточно плотной и увлекательной для мёрзнувших болельщиков.

Сценарий «Спартака» не повторился

Во второй половине пришло и время Эдера. Сёмин в раздевалке «добавил угля», «Локомотив» поддушил соперника и на 54-й минуте забил гол, который, казалось, снял вопросы об исходе игры. Чемпион Европы по-чемпионски разобрался в эпизоде: получил мяч в штрафной, находясь в окружении группы защитников, и быстро принял верное решение. Эдер здорово пробил — без шансов для Юрченко.

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Парфёнов мог, конечно, надеяться на чудо, как в матче со «Спартаком», когда команда из Ленинградской области превратила 0:2 в 2:2. Вот только нынешний «Локомотив» сильнее, хитрее «Спартака» того периода. Гости контролем мяча поддерживали нужным им темп, вытягивали на себя игроков «Тосно», чтобы получить свободные зоны для контрвыпадов. И вдруг хозяева забили! Причём в общем-то типичный для себя гол: подача со штрафного, скидка от Раде Дугалича и точный удар Николы Труича.

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«Петровский» оживился. На трибунах, естественно, было много болельщиков «Зенита», следивших также за ходом игры в Грозном. Но тут опять своё веское слово сказал Фарфан — наверное, теперь его фамилия станет ругательным словом в Петербурге! Перуанец классно пробил затылком после подачи с углового.

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