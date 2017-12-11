Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
На лице американца выросли грибы
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Тосно0
Локомотив М1
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Жирона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
10.12
Милан2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
10.12
Марсель3
Сент-Этьен0
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Принцесса Виктория в небесно-голубом платье блистала на вечере
Светлана Лобода и Вера Брежнева выглядят, как близнецы
В России посчитали шизофреников
Источник зловония в Москве остается загадкой
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
19:08 (мск), источник: Советский спорт

«Тосно» — «Локомотив». Составы команд

Стали известны составы «Тосно» и «Локомотива» на матч 20-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Тосно»: Юрченко — Буйволов, Чернов, Дугалич — Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мирзов, Карницкий — Марков, Труич.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Шахов, Кутин, Быстров, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвалью, Мелкадзе.

«Локомотив»: Коченков — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов — И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук — Фарфан, Эдер.

Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Ан. Миранчук.

Матч между «Тосно» и «Локомотивом» состоится сегодня, 11 декабря.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
49% граждан против участия сборной России в Олимпиаде-2018
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Шипулин: Я еще не решил, поеду ли на Олимпиаду-2018
МОК опубликовал решения об отстранении Белова и Третьякова
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Шестилетний блогер стал мультимиллионером Мальчик по имени Райан, «хозяин» популярного YouTube-канала с обзорами игрушек, в 2017 году заработал 11 миллионов долларов
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь