На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как "Роснефть" приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.
«Тосно» — «Локомотив». Составы команд
Стали известны составы «Тосно» и «Локомотива» на матч 20-го тура РФПЛ.
Стали известны составы «Тосно» и «Локомотива» на матч 20-го тура РФПЛ.
«Тосно»: Юрченко — Буйволов, Чернов, Дугалич — Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, Мирзов, Карницкий — Марков, Труич.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Шахов, Кутин, Быстров, Трошечкин, Нуну Роша, Андерсон Карвалью, Мелкадзе.
«Локомотив»: Коченков — Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов — И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук — Фарфан, Эдер.
Запасные: Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Ан. Миранчук.
Матч между «Тосно» и «Локомотивом» состоится сегодня, 11 декабря.