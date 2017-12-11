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19:11 (мск), источник: Советский спорт

«Ахмат» — «Зенит». Капленко и Ригони выйдут в стартовом составе

Опубликованы заявки «Ахмата» и «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«Ахмат»

Стартовый состав: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Фелипе Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев, Лео Жаба.

Запасные игроки: Городов, Мохаммади, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.

«Зенит»

Стартовый состав: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Краневиттер, Ригони, Кокорин.

Запасные игроки: Кержаков, Лунев, Карпов, Маммана, Нобоа, Шатов, Богаев, Полоз, Дриусси.

Напомним, матч начнется в 19:30.

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