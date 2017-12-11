Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Ахмат» — «Зенит». Капленко и Ригони выйдут в стартовом составе
Опубликованы заявки «Ахмата» и «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России.
Опубликованы заявки «Ахмата» и «Зенита» на матч 20-го тура чемпионата России.
«Ахмат»
Стартовый состав: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Фелипе Сампайо, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев, Лео Жаба.
Запасные игроки: Городов, Мохаммади, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.
«Зенит»
Стартовый состав: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Краневиттер, Ригони, Кокорин.
Запасные игроки: Кержаков, Лунев, Карпов, Маммана, Нобоа, Шатов, Богаев, Полоз, Дриусси.
Напомним, матч начнется в 19:30.