Чалову вручили премию лучшего молодого игрока года в РФПЛ
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову вручили премию «Первая пятерка — 2017», которая присуждается лучшему молодому игроку года в Российской футбольной
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову вручили премию «Первая пятерка — 2017», которая присуждается лучшему молодому игроку года в Российской футбольной
В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов
«Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто за меня проголосовал. Но всего бы этого не было без моей “первой пятерки” — моей семьи. Огромное спасибо маме, которая ездила со мной на все детские турниры,
Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду клуба играет с 2016 года. В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.