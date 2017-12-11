Чалову вручили премию лучшего молодого игрока года в РФПЛ

«Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто за меня проголосовал. Но всего бы этого не было без моей “первой пятерки” — моей семьи. Огромное спасибо маме, которая ездила со мной на все детские турниры, когда-то был еще ребенком», — сказал Чалов.