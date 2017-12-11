Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак о матче с «Ростовом»: Все вопросы к судейству

«Успели посмотреть повтор эпизода. Думаю, многие тоже успели. Все вопросы к судейству, я-то при чем? Я же не судья», — прокомментировал Сергей Семак. — Итоги года? Хочется всегда большего и сегодня во втором тайме ребята молодцы, старались. Не все получалось, но в плане желания большое спасибо команде и в целом за этот отрезок. Были матчи, когда мы играли лучше, были, когда хуже. В целом заслуженное место. Потенциал у команды есть, мы должны работать, чтобы набирать очки и двигаться вверх. Если нам позволят, конечно.