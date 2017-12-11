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10:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак о матче с «Ростовом»: Все вопросы к судейству

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Последний матч футбольного клуба «Уфа» в 2017 году вышел противоречивым. «Горожане» 10 декабря, когда отмечается Всемирный день футбола, сыграли 20-й тур российского чемпионата с «Ростовом». Как признался главный тренер «Уфы» Сергей Семак, в первом тайме команда играла не активно, с трудом преодолевала оборону соперника.

Источник: Башинформ

«Равная игра. В конце мы рисковали, практически весь атакующий потенциал выдвинули. Обидный результат для нас. Обидно, когда портят игру. Вот и все», — сказал наставник башкирского футбольного клуба.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 19:00
Ростов
1Уфа0

Много обсуждений вызвал эпизод «Уфы» с возможным взятием ворот «Ростова» на 66-й минуте встречи, когда главный арбитр Владимир Москалев не засчитал гол.

«Успели посмотреть повтор эпизода. Думаю, многие тоже успели. Все вопросы к судейству, я-то при чем? Я же не судья», — прокомментировал Сергей Семак. — Итоги года? Хочется всегда большего и сегодня во втором тайме ребята молодцы, старались. Не все получалось, но в плане желания большое спасибо команде и в целом за этот отрезок. Были матчи, когда мы играли лучше, были, когда хуже. В целом заслуженное место. Потенциал у команды есть, мы должны работать, чтобы набирать очки и двигаться вверх. Если нам позволят, конечно.

Напомним, «Уфа» с минимальным счетом уступила «Ростову» на выезде.

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