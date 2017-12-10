После матча «Уфа» атаковала арбитра
Встреча «Ростова» и «Уфы» закончилась скандалом.
Встреча «Ростова» и «Уфы» закончилась скандалом.
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
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Публики на трибунах ростовского стадиона заметно прибавилось по сравнению с прошлым туром — сказалась то ли теплая по декабрьским меркам погода, то ли отставка Леонида Кучука. Пришедший ему на смену Дмитрий Кириченко, которого трибуны встретили овацией, вернулся к варианту с пятью защитниками. В составе «Уфы» никаких сюрпризов ожидаемо не оказалось.
Похоже, что перемены на тренерской скамейке вдохновили не только болельщиков, но и некоторых игроков хозяев: страсти в игре «Ростова» заметно прибавилось. Давление ростовчан нечасто приводило к обострениям, зато нередко вынуждало гостей фолить. Подачи Зуева, который исполнял штрафные в отсутствие Калачева, оказались довольно опасными, и третья из них привела к голу — Ингасон перевисел всех в воздухе и сбросил мяч в ворота «Уфы».
Поведя в счете, хозяева продолжили прессинговать и пару раз проводили после перехватов острые контратаки, но ни одну не довели до голевого момента. Лучший шанс был у Устинова, который с 20 метров пробил сильно выше. «Уфа» обозначила активность лишь перед самым перерывом, и тоже главным образом со стандартов.
К более серьезным действиям уфимцы приступили во втором тайме. Правда, давление гостей долгое время не выливалось ни во что серьезное, а для гола снова потребовался стандарт. Песьяков справился с ударом головой Салатича, но при добивании вытащил мяч уже
В дальнейшем уфимцы были очень неточны почти во всех перспективных атаках, зато хозяева дважды могли в контратаках увеличить счет. Однако выведенный Шомуродовым к воротам Ионов не смог переиграть Беленова, а затем уже сам узбекский форвард угодил в перекладину.
После финального свистка настало несколько очень неприятных минут для судейской бригады, которую атаковала почти вся «Уфа». Параллельно проходил небольшой праздник команды хозяев, обошедшей стадион со специальным баннером с благодарностью болельщикам. «Ростов» вернулся в первую десятку и теперь всего на два очка отстает от идущей шестой «Уфы».
|Дмитрий Кириченко
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)