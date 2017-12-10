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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

После матча «Уфа» атаковала арбитра

Встреча «Ростова» и «Уфы» закончилась скандалом.

Источник: Спорт-Экспресс

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
из Ростова-на-Дону

Публики на трибунах ростовского стадиона заметно прибавилось по сравнению с прошлым туром — сказалась то ли теплая по декабрьским меркам погода, то ли отставка Леонида Кучука. Пришедший ему на смену Дмитрий Кириченко, которого трибуны встретили овацией, вернулся к варианту с пятью защитниками. В составе «Уфы» никаких сюрпризов ожидаемо не оказалось.

Похоже, что перемены на тренерской скамейке вдохновили не только болельщиков, но и некоторых игроков хозяев: страсти в игре «Ростова» заметно прибавилось. Давление ростовчан нечасто приводило к обострениям, зато нередко вынуждало гостей фолить. Подачи Зуева, который исполнял штрафные в отсутствие Калачева, оказались довольно опасными, и третья из них привела к голу — Ингасон перевисел всех в воздухе и сбросил мяч в ворота «Уфы».

Поведя в счете, хозяева продолжили прессинговать и пару раз проводили после перехватов острые контратаки, но ни одну не довели до голевого момента. Лучший шанс был у Устинова, который с 20 метров пробил сильно выше. «Уфа» обозначила активность лишь перед самым перерывом, и тоже главным образом со стандартов.

К более серьезным действиям уфимцы приступили во втором тайме. Правда, давление гостей долгое время не выливалось ни во что серьезное, а для гола снова потребовался стандарт. Песьяков справился с ударом головой Салатича, но при добивании вытащил мяч уже из-за линии ворот — однако лайнсмен не заметил этого за лежащим голкипером, а главный судья — за столпотворением во вратарской. Впрочем, из добивавшей пары Тумасян — Пауревич по крайней мере первый был в офсайде, который также остался не зафиксированным. Словом, у сторонников видеоповторов появился свежий аргумент.

В дальнейшем уфимцы были очень неточны почти во всех перспективных атаках, зато хозяева дважды могли в контратаках увеличить счет. Однако выведенный Шомуродовым к воротам Ионов не смог переиграть Беленова, а затем уже сам узбекский форвард угодил в перекладину.

После финального свистка настало несколько очень неприятных минут для судейской бригады, которую атаковала почти вся «Уфа». Параллельно проходил небольшой праздник команды хозяев, обошедшей стадион со специальным баннером с благодарностью болельщикам. «Ростов» вернулся в первую десятку и теперь всего на два очка отстает от идущей шестой «Уфы».

Ростов 1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
10.12.2017, 19:00 Зрители: 7834 основной раунд: 20-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко Сергей Семак
Голы
22′ Сверрир Ингасон (А. Зуев) 15
Составы
90+3′ Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Виталий Устинов 91
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Павел Могилевец 18
Александр Гацкан (к) 84
61′ Александр Зуев 10
Алексей Ионов 12
71′ Мусса Думбья 17
Тимофей Калачев 2
78′ Александр Бухаров 11
Элдор Шомуродов 14
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
19 Иван Пауревич
39 Дмитрий Стоцкий
44 Силвестр Игбун 90+2′
57 Вячеслав Кротов
4 Алексей Никитин 60′
21 Кехинде Фатаи
20 Денис Тумасян 81′
98 Иван Обляков
6 Веролюб Салатич 73′ 73′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 4
13 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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