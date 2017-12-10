После матча «Уфа» атаковала арбитра

Источник: Спорт-Экспресс

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

из Ростова-на-Дону

Публики на трибунах ростовского стадиона заметно прибавилось по сравнению с прошлым туром — сказалась то ли теплая по декабрьским меркам погода, то ли отставка Леонида Кучука. Пришедший ему на смену Дмитрий Кириченко, которого трибуны встретили овацией, вернулся к варианту с пятью защитниками. В составе «Уфы» никаких сюрпризов ожидаемо не оказалось.

Похоже, что перемены на тренерской скамейке вдохновили не только болельщиков, но и некоторых игроков хозяев: страсти в игре «Ростова» заметно прибавилось. Давление ростовчан нечасто приводило к обострениям, зато нередко вынуждало гостей фолить. Подачи Зуева, который исполнял штрафные в отсутствие Калачева, оказались довольно опасными, и третья из них привела к голу — Ингасон перевисел всех в воздухе и сбросил мяч в ворота «Уфы».

Поведя в счете, хозяева продолжили прессинговать и пару раз проводили после перехватов острые контратаки, но ни одну не довели до голевого момента. Лучший шанс был у Устинова, который с 20 метров пробил сильно выше. «Уфа» обозначила активность лишь перед самым перерывом, и тоже главным образом со стандартов.

К более серьезным действиям уфимцы приступили во втором тайме. Правда, давление гостей долгое время не выливалось ни во что серьезное, а для гола снова потребовался стандарт. Песьяков справился с ударом головой Салатича, но при добивании вытащил мяч уже из-за линии ворот — однако лайнсмен не заметил этого за лежащим голкипером, а главный судья — за столпотворением во вратарской. Впрочем, из добивавшей пары Тумасян — Пауревич по крайней мере первый был в офсайде, который также остался не зафиксированным. Словом, у сторонников видеоповторов появился свежий аргумент.

В дальнейшем уфимцы были очень неточны почти во всех перспективных атаках, зато хозяева дважды могли в контратаках увеличить счет. Однако выведенный Шомуродовым к воротам Ионов не смог переиграть Беленова, а затем уже сам узбекский форвард угодил в перекладину.