Гендиректор «Тосно»: Сделку по Заболотному хотим закрыть во вторник

— Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком «Зенита». Вы видели подписанный контракт? Я — нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с «Локомотивом» — во вторник, — цитирует Матюшенко «Спорт день за днем».
— Но с «Зенитом» уже договорились?
— Да. Это должен быть «Зенит», но все точки мы расставим во вторник.
— Главная причина ухода — «Тосно» нужны деньги?
— Вы же понимаете, что Заболотного не удержать при наличии такого предложения. Даже если бы у нас не было финансовых трудностей, мы бы не стали препятствовать. «Зенит» зовет не каждый день.