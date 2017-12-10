Гендиректор «Тосно»: Сделку по Заболотному хотим закрыть во вторник

Источник: РИА "Новости"

— Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком «Зенита». Вы видели подписанный контракт? Я — нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с «Локомотивом» — во вторник, — цитирует Матюшенко «Спорт день за днем».

— Но с «Зенитом» уже договорились?

— Да. Это должен быть «Зенит», но все точки мы расставим во вторник.