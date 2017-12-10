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21:47 (мск), источник: Советский спорт

Гендиректор «Тосно»: Сделку по Заболотному хотим закрыть во вторник

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко подтвердил, что нападающий команды Антон Заболотный скоро перейдет в «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

— Пока еще не могу сказать, что Заболотный стал игроком «Зенита». Вы видели подписанный контракт? Я — нет. Сделку по Заболотному мы хотим закрыть после игры с «Локомотивом» — во вторник, — цитирует Матюшенко «Спорт день за днем».

— Но с «Зенитом» уже договорились?
— Да. Это должен быть «Зенит», но все точки мы расставим во вторник.

— Главная причина ухода — «Тосно» нужны деньги?
— Вы же понимаете, что Заболотного не удержать при наличии такого предложения. Даже если бы у нас не было финансовых трудностей, мы бы не стали препятствовать. «Зенит» зовет не каждый день.

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