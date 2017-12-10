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Гол Ингасона принес «Ростову» победу над «Уфой» в матче РФПЛ
ТАСС, 10 декабря. «Ростов» победил «Уфу» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной
ТАСС, 10 декабря. «Ростов» победил «Уфу» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной
Гол в матче забил Сверрир Ингасон (22-я минута).
«Ростов» провел первый матч после отставки Леонида Кучука, которая произошла 6 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера ростовской команды был назначен 40-летний Дмитрий Кириченко.
Ростовская команда с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, уфимский клуб располагается на шестой строчке с 27 баллами.
В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Уфа» проведет домашнюю встречу против московского «Динамо». Обе встречи пройдут в марте 2018 года.
|Дмитрий Кириченко
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)