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21:18 (мск), источник: ТАСС

Гол Ингасона принес «Ростову» победу над «Уфой» в матче РФПЛ

ТАСС, 10 декабря. «Ростов» победил «Уфу» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Гол в матче забил Сверрир Ингасон (22-я минута).

«Ростов» провел первый матч после отставки Леонида Кучука, которая произошла 6 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера ростовской команды был назначен 40-летний Дмитрий Кириченко.

Ростовская команда с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, уфимский клуб располагается на шестой строчке с 27 баллами.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Краснодаром», «Уфа» проведет домашнюю встречу против московского «Динамо». Обе встречи пройдут в марте 2018 года.

Ростов 1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
10.12.2017, 19:00 Зрители: 7834 основной раунд: 20-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко Сергей Семак
Голы
22′ Сверрир Ингасон (А. Зуев) 15
Составы
90+3′ Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Виталий Устинов 91
Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Павел Могилевец 18
Александр Гацкан (к) 84
61′ Александр Зуев 10
Алексей Ионов 12
71′ Мусса Думбья 17
Тимофей Калачев 2
78′ Александр Бухаров 11
Элдор Шомуродов 14
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
19 Иван Пауревич
39 Дмитрий Стоцкий
44 Силвестр Игбун 90+2′
57 Вячеслав Кротов
4 Алексей Никитин 60′
21 Кехинде Фатаи
20 Денис Тумасян 81′
98 Иван Обляков
6 Веролюб Салатич 73′ 73′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 4
13 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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