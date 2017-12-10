Гол Ингасона принес «Ростову» победу над «Уфой» в матче РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Гол в матче забил Сверрир Ингасон (22-я минута).

«Ростов» провел первый матч после отставки Леонида Кучука, которая произошла 6 декабря. Исполняющим обязанности главного тренера ростовской команды был назначен 40-летний Дмитрий Кириченко.

Ростовская команда с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, уфимский клуб располагается на шестой строчке с 27 баллами.