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20:52 (мск), источник: Советский спорт

Леонид Федун: Игроки пока не прощены, нужно «Локо» 4:0 обыграть

Владелец «Спартака» Леонид Федун, полузащитник Денис Глушаков и форвард ЦСКА Витиньо — о результате дерби.

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ФЕДУН: КАРРЕРА ВСЕ-ТАКИ ТОП-ТРЕНЕР

— Я сказал, что такие поражения как в Ливерпуле смываются кровью и потом. Это удалось в какой-то степени. Теперь надо с «Локомотивом» 4:0 выиграть, тогда будем считать, что они прощены.

— То есть, еще не прощены?
— Нет!

— Если «Спартак» так будет играть во всех оставшихся матчах, во второй раз чемпионом станет?
— Не знаю. Будет ли он играть столько матчей. Но с ЦСКА была очень качественная игра. И что мне понравилось в первую очередь, так это игра в защите. Если обратили внимание, тренер перестроил тактику: Мельгарехо ушел влево, а Зобнин — в центр. И после этого игра выровнялась. Это говорит о том, что Каррера все-таки топ-тренер.

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ВИТИНЬО: ДЫМ С ТРИБУН ПОМЕШАЛ ИГРЕ

Первыми взяли слово бразильские коллеги, спросив Витиньо не о матче, а о жизни в Москве и местном футболе.

— Футбол, конечно, отличается от бразильского, он тут более силовой. Мало команд играют в техничный, красивый футбол, большинство делают ставку на силу. Что же касается бытовой стороны, то тут жаловаться не на что, все чудесно! ЦСКА во всем помогает, жить тут здорово.

— Вы уже говорите по-русски?
— Потихоньку учу, хотя язык сложный. У нас есть переводчик, так что проблем не возникает.

— Вы готовы остаться в России надолго?
— У меня есть определенные цели, но пока не думаю о далеком будущем. Посмотрим, как все сложится.

— Почему проиграли «Спартаку»?
— У меня нет объяснения поражению. Мы играли хорошо, могли забить первыми. Но «Спартак» поймал нас на контратаке и открыл счет. После соперник продолжил действовать в таком стиле, а нам пришлось больше атаковать. Так что «Спартак» просто воспользовался своими шансами.

— Во втором тайме из-за густого дыма команды увели в подтрибунное помещение. Он сильно мешал?
— Конечно! Этот дым точно не помогает. Мы же все были в игре, а из-за постоянных остановок теряется ритм. Это плохо для матча. Причем плохо не только для футболистов, но и для болельщиков.

ГЛУШАКОВ: ОСТАНОВКИ В МАТЧЕ? НА НАС НЕ СКАЗАЛОСЬ, ЕЩЕ ДВА ЗАБИЛИ

— Как настроение в раздевалке? Уже празднуете?
— Все друг друга поздравляют с наступающим Новым годом. Мы очень хотели реабилитироваться за поражение. Но это уже история. Перед игрой разговаривали с ребятами, что нужно порадовать наших болельщиков. Они такого поражения не заслуживали, но сейчас все уже по плану.

— Можно сказать, что после первого гола игра пошла в удобном для «Спартака» ключе?
— Во втором тайме где-то отдали инициативу, ловили соперника на контратаках. Организованно сыграли, это самое главное.

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— ЦСКА заслужил столько пропущенных мячей?
— Это игра, здесь бывает всякое. И по 7:0 команды проигрывают, и Бразилию громили. Это футбол, это жизнь, за это болельщики и любят игру. К сожалению, мы недавно уступили с крупным счетом, хочу еще раз извиниться перед болельщиками.

— Но сейчас улыбку скрыть трудно?
— Честно говоря, было предчувствие, что победим. Хорошая команда не может проиграть дважды подряд, тем более с сильными соперниками.

— Матч дважды прерывался, что вы думаете по этому поводу?
— На нас никак не сказалось. Еще два забили.

— Во время одной из остановок Каррера давал эмоционально установку в подтрибунном помещении. О чем он говорил?
— Со мной Пилипчук говорил. У Мельгарехо была травма, и он спрашивал, кого лучше поставить налево: меня или Зобнина. С сказал, что все равно, выбирайте сами, могу я, и Рома тоже может.

Спартак М 3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
10.12.2017, 16:30 Зрители: 44062 основной раунд: 20-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Виктор Гончаренко
Голы
10′ Квинси Промес 10
61′ Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану) 10
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш) 50
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Роман Зобнин 47
Сердар Таски 5
Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
82′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Александр Самедов 19
Марио Пашалич 50
79′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 90+2′
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин 90+1′
17 Александр Головин 77′
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев
3 Понтус Вернблум 86′
4 Сергей Игнашевич 79′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 87′
31 Александр Макаров
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
5 Угловые 3
6 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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