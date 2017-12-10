Леонид Федун: Игроки пока не прощены, нужно «Локо» 4:0 обыграть

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ФЕДУН: КАРРЕРА ВСЕ-ТАКИ ТОП-ТРЕНЕР

— Я сказал, что такие поражения как в Ливерпуле смываются кровью и потом. Это удалось в какой-то степени. Теперь надо с «Локомотивом» 4:0 выиграть, тогда будем считать, что они прощены.

— То есть, еще не прощены?

— Нет!

— Если «Спартак» так будет играть во всех оставшихся матчах, во второй раз чемпионом станет?

— Не знаю. Будет ли он играть столько матчей. Но с ЦСКА была очень качественная игра. И что мне понравилось в первую очередь, так это игра в защите. Если обратили внимание, тренер перестроил тактику: Мельгарехо ушел влево, а Зобнин — в центр. И после этого игра выровнялась. Это говорит о том, что Каррера все-таки топ-тренер.

ВИТИНЬО: ДЫМ С ТРИБУН ПОМЕШАЛ ИГРЕ

Первыми взяли слово бразильские коллеги, спросив Витиньо не о матче, а о жизни в Москве и местном футболе.

— Футбол, конечно, отличается от бразильского, он тут более силовой. Мало команд играют в техничный, красивый футбол, большинство делают ставку на силу. Что же касается бытовой стороны, то тут жаловаться не на что, все чудесно! ЦСКА во всем помогает, жить тут здорово.

— Вы уже говорите по-русски?

— Потихоньку учу, хотя язык сложный. У нас есть переводчик, так что проблем не возникает.

— Вы готовы остаться в России надолго?

— У меня есть определенные цели, но пока не думаю о далеком будущем. Посмотрим, как все сложится.

— Почему проиграли «Спартаку»?

— У меня нет объяснения поражению. Мы играли хорошо, могли забить первыми. Но «Спартак» поймал нас на контратаке и открыл счет. После соперник продолжил действовать в таком стиле, а нам пришлось больше атаковать. Так что «Спартак» просто воспользовался своими шансами.

— Во втором тайме из-за густого дыма команды увели в подтрибунное помещение. Он сильно мешал?

— Конечно! Этот дым точно не помогает. Мы же все были в игре, а из-за постоянных остановок теряется ритм. Это плохо для матча. Причем плохо не только для футболистов, но и для болельщиков.

ГЛУШАКОВ: ОСТАНОВКИ В МАТЧЕ? НА НАС НЕ СКАЗАЛОСЬ, ЕЩЕ ДВА ЗАБИЛИ

— Как настроение в раздевалке? Уже празднуете?

— Все друг друга поздравляют с наступающим Новым годом. Мы очень хотели реабилитироваться за поражение. Но это уже история. Перед игрой разговаривали с ребятами, что нужно порадовать наших болельщиков. Они такого поражения не заслуживали, но сейчас все уже по плану.

— Можно сказать, что после первого гола игра пошла в удобном для «Спартака» ключе?

— Во втором тайме где-то отдали инициативу, ловили соперника на контратаках. Организованно сыграли, это самое главное.

— ЦСКА заслужил столько пропущенных мячей?

— Это игра, здесь бывает всякое. И по 7:0 команды проигрывают, и Бразилию громили. Это футбол, это жизнь, за это болельщики и любят игру. К сожалению, мы недавно уступили с крупным счетом, хочу еще раз извиниться перед болельщиками.

— Но сейчас улыбку скрыть трудно?

— Честно говоря, было предчувствие, что победим. Хорошая команда не может проиграть дважды подряд, тем более с сильными соперниками.

— Матч дважды прерывался, что вы думаете по этому поводу?

— На нас никак не сказалось. Еще два забили.