Леонид Федун: Игроки пока не прощены, нужно «Локо» 4:0 обыграть
Владелец «Спартака» Леонид Федун, полузащитник Денис Глушаков и форвард ЦСКА Витиньо — о результате дерби.
Владелец «Спартака» Леонид Федун, полузащитник Денис Глушаков и форвард ЦСКА Витиньо — о результате дерби.
ФЕДУН: КАРРЕРА
— Я сказал, что такие поражения как в Ливерпуле смываются кровью и потом. Это удалось в
— То есть, еще не прощены?
— Нет!
— Если «Спартак» так будет играть во всех оставшихся матчах, во второй раз чемпионом станет?
— Не знаю. Будет ли он играть столько матчей. Но с ЦСКА была очень качественная игра. И что мне понравилось в первую очередь, так это игра в защите. Если обратили внимание, тренер перестроил тактику: Мельгарехо ушел влево, а Зобнин — в центр. И после этого игра выровнялась. Это говорит о том, что Каррера
ВИТИНЬО: ДЫМ С ТРИБУН ПОМЕШАЛ ИГРЕ
Первыми взяли слово бразильские коллеги, спросив Витиньо не о матче, а о жизни в Москве и местном футболе.
— Футбол, конечно, отличается от бразильского, он тут более силовой. Мало команд играют в техничный, красивый футбол, большинство делают ставку на силу. Что же касается бытовой стороны, то тут жаловаться не на что, все чудесно! ЦСКА во всем помогает, жить тут здорово.
— Вы уже говорите
— Потихоньку учу, хотя язык сложный. У нас есть переводчик, так что проблем не возникает.
— Вы готовы остаться в России надолго?
— У меня есть определенные цели, но пока не думаю о далеком будущем. Посмотрим, как все сложится.
— Почему проиграли «Спартаку»?
— У меня нет объяснения поражению. Мы играли хорошо, могли забить первыми. Но «Спартак» поймал нас на контратаке и открыл счет. После соперник продолжил действовать в таком стиле, а нам пришлось больше атаковать. Так что «Спартак» просто воспользовался своими шансами.
— Во втором тайме
— Конечно! Этот дым точно не помогает. Мы же все были в игре, а
ГЛУШАКОВ: ОСТАНОВКИ В МАТЧЕ? НА НАС НЕ СКАЗАЛОСЬ, ЕЩЕ ДВА ЗАБИЛИ
— Как настроение в раздевалке? Уже празднуете?
— Все друг друга поздравляют с наступающим Новым годом. Мы очень хотели реабилитироваться за поражение. Но это уже история. Перед игрой разговаривали с ребятами, что нужно порадовать наших болельщиков. Они такого поражения не заслуживали, но сейчас все уже по плану.
— Можно сказать, что после первого гола игра пошла в удобном для «Спартака» ключе?
— Во втором тайме
— ЦСКА заслужил столько пропущенных мячей?
— Это игра, здесь бывает всякое. И по 7:0 команды проигрывают, и Бразилию громили. Это футбол, это жизнь, за это болельщики и любят игру. К сожалению, мы недавно уступили с крупным счетом, хочу еще раз извиниться перед болельщиками.
— Но сейчас улыбку скрыть трудно?
— Честно говоря, было предчувствие, что победим. Хорошая команда не может проиграть дважды подряд, тем более с сильными соперниками.
— Матч дважды прерывался, что вы думаете по этому поводу?
— На нас никак не сказалось. Еще два забили.
— Во время одной из остановок Каррера давал эмоционально установку в подтрибунном помещении. О чем он говорил?
— Со мной Пилипчук говорил. У Мельгарехо была травма, и он спрашивал, кого лучше поставить налево: меня или Зобнина. С сказал, что все равно, выбирайте сами, могу я, и Рома тоже может.
|Массимо Каррера
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)