Промес — 8,0 за дубль в дерби. «Спартак» — ЦСКА. Оценки

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«СПАРТАК»

СЕЛИХОВ — 6,0. У спартаковского вратаря было не так много работы, но пару опасных ударов отбил.

ЕЩЕНКО — 6,5. Полностью переиграл Вернблума в воздухе.

ТАСКИ — 6,5. Также очень уверенно сыграл в обороне против Головина, Дзагоева и компании.

КУТЕПОВ — 6,5. Периодически атакующим игрокам ЦСКА даже приходилось фолить на Кутепове.

ЗОБНИН — 6,5. Начал матч на левом фланге обороны, но еще в первом тайме Каррера перевел его в центр и не ошибся. В полузащите Зобнин принялся здорово разгонять атаки. Помог и в разрушении.

ФЕРНАНДУ — 6,5. Удачно сыграл против Головина и Дзагоева. Начал атаку, которая завершилась вторым голом Промеса.

ГЛУШАКОВ — 6,0. Начал с того, что заблокировал удар Дзагоева. Потом и сам много раз опасно бил по воротам ЦСКА.

САМЕДОВ — 6,5. Отлично провел первый тайм. Начал голевую атаку, отметился опаснейшим ударом из-за штрафной. Полностью выложился и был заменен на 66-й минуте.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,5. Начал матч на правом фланге полузащиты, здорово прорвался по флангу в моменте с первым голом. После получаса игры перешел на левый край обороны и сыграл там надежно.

ПРОМЕС — 8,0. Разрывал оборону ЦСКА дриблингом. Забил великолепный первый гол, а во втором тайме сделал дубль.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,5. Здорово двигался, опасно бил по воротам, поучаствовал в двух голах Промеса. В обоих случаях стягивал на себя защитников и помогал голландцу.

ПАШАЛИЧ — 6,0. Вышел на замену и поставил голевую точку в матче.

ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Помог Пашаличу довести счет до крупного. Мог отличиться и сам, но не попал в ворота с острого угла.

ПЕДРО РОША — 5,5. Внес свой вклад в победу «Спартака».

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 5,5. Только его мастерство помогло ЦСКА уйти на перерыв с минимальным отставанием. Тем не менее, был обыгран Промесом в моменте с первым голом. В остальных мячах его вины нет.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,0. Активно подключался к атакам, во втором тайме фактически играл правого нападающего, но безуспешно. Промес обыграл российского бразильца в моменте с первым голом.

ВАСИН — 4,5. Старался как мог, прервал несколько опасных атак «Спартака», но «поучаствовал» в двух голах — неудачно подкатился под Мельгарехо в моменте с первым мячом Промеса и неудачно выбил мяч из-под ноги Луиза Адриану, в эпизоде, когда голландец сделал дубль.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. В моменте со вторым голом «Спартака» ошибся позиционно.

ИГНАШЕВИЧ — 4,5. Периодически проигрывал в скорости быстрым нападающим «Спартака». В моменте с первым голом ухитрился отстать и от Мельгарехо и от Луиза Адриану.

НАБАБКИН — 5,0. Не помешал Мельгарехо убежать по флангу в моменте с первым голом. После перерыва стал активно подключаться к атакам, но его однотипные навесы ничем опасным не завершались.

НАТХО — 4,5. Проигрывал в скорости в центре поля. Пытался остановить Луиза Адриану в моменте с первым голом, но не смог угнаться за бразильцем. Больших успехов в созидании у него тоже не было.

ГОЛОВИН — 6,0. Заметно прибавил во втором тайме, стал делать больше обостряющих передач, но настоящей опасности у ворот «Спартака» так и не создал.

ВИТИНЬЮ — 5,0. Не успевал к передачам Дзагоева и Головина, тормозил атаки. Во втором тайме от безысходности стал идти в обыгрыш, но ничего острого с помощью дриблинга не создал.

ДЗАГОЕВ — 5,5. Пытался создавать остроту у ворот «Спартака», но по-настоящему хорошие атаки у него получались редко.

ВЕРНБЛУМ — 4,5. Шведу очень не хватало скорости в единоборствах с защитой «Спартака». Проиграл весь верх Ещенко. Первый и последний более-менее опасный удар по воротам нанес в начале второго тайма.

КУЧАЕВ — 5,5. Появился на поле в тот момент, когда игра фактически была сделана. Подвигов не совершил.