«Спартак» доказал: там играют настоящие мужчины. Каррера и Гончаренко — о дерби
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о победе своей команды над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о победе своей команды над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.
— Насколько было сложно подготовить команду после матча с «Ливерпулем» (0:7)?
— Нелегко. Такое поражение могло остаться камнем на шее надолго. Но я думаю, что команда доказала, что это была лишь авария, что мы идем дальше. Футболисты доказали, что они настоящие мужчины и способны победить в дерби.
— На трибуне появился баннер «Лучше урок с “Ливерпулем”, чем экзамен с ЦСКА».
— Мы должны расти, чтобы уметь противостоять таким клубам на самом высоком уровне. Эти уроки нужны для понимания, что делать дальше и где стоит улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть в другой футбол. Мы легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и всего клуба. Такое случается.
— Футболисты отмазались за провал в Англии?
— Нет, отмазки тут не причем. В Ливерпуле мы просто ошиблись
— Почему Мельгарехо вышел слева в обороне?
— Я знал, что он может сыграть на этой позиции, он раньше так действовал в предыдущих клубах. Еще потому что Зобнин нужен был нам в центре поля.
— С возвращением Зобнина игра «Спартака» стала наиболее гибкой?
— Он очень важен для нас. Для тренера такие игроки представляют особенную ценность, Роман во многом универсален.
— Когда первый раз команда перестраивалась на три центральных защитниках, игроки не совсем понимали, кто куда должен переместиться.
— Не то чтобы
— Довольны, что «Спартак» уйдет на перерыв минимум третьим?
— Почему третьим? Пока мы вторые. А как конкуренты сыграют в понедельник, это еще надо посмотреть.
— Какая цель стояла перед командой в Лиге чемпионом?
— Нужно было выйти в Лигу Европы. Оцениваю нашу европейскую кампанию хорошо, не считая последнего матча.
— Вблизи своей штрафной спартаковцы деликатно играли. Боялись стандартов ЦСКА?
— Никакой специальной установки от меня не было, просто так сложилась ситуация. Мы понимаем, что на стандартах нам сложно: у нас не большого количества габаритных футболистов. Поэтому стараемся избегать фолов у своей штрафной площади.
— Джикия попал в заявку, но не вышел. Почему?
— Георгий попал в заявку на случай, если бы его надо было выпустить на последних минутах. Выпускать в основе — значит сильно рисковать, можно было потерять его на
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ПОЗИЦИОННО ПРОТИВ СПАРТАКА ИГРАТЬ СЛОЖНО
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о поражении от
— Во многом на результат повлиял первый пропущенный мяч. В таких больших матчах быстрый гол — это всегда минус. «Спартак» начал играть в привычной им манере после забитого гола, глубоко оборонялся.
Со «Спартаком» сложно играть позиционно. Начинаешь раскрываться — и получаешь быстрые контратаки. Хорошо, что в этом матче «Спартак» играл
— Учитывали, что соперник находился в эмоциональной яме после «Ливерпуля»?
— Никогда встречи перед дерби на влияли на исход. Что у нас, что у «Спартака».
— Календарный год закончен. Какие можно подвести итоги?
— Мы все и я в частности умеем концентрироваться на негативном результате, но в целом выступила команда неплохо. За исключением домашних матчей с «Рубином» и «Ахматом». Лига чемпионов? Тоже не плохо.
У нас был игровой спад в
— Почему после первого получаса ЦСКА перестал вскрывать центр поля?
— Надо учиться преодолевать массированную оборону с флангов. Но мы потеряли Щенникова и пока не можем одинаково опасно атаковать с обоих флангов.
— Почему выпустили Макарова?
— Он давно не играл, немного растерялся под конец. С Чаловым и Вернблумом впереди сочетание нас не устроило, решили попробовать
|Массимо Каррера
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)