«Спартак» доказал: там играют настоящие мужчины. Каррера и Гончаренко — о дерби

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— Насколько было сложно подготовить команду после матча с «Ливерпулем» (0:7)?

— Нелегко. Такое поражение могло остаться камнем на шее надолго. Но я думаю, что команда доказала, что это была лишь авария, что мы идем дальше. Футболисты доказали, что они настоящие мужчины и способны победить в дерби.

— На трибуне появился баннер «Лучше урок с “Ливерпулем”, чем экзамен с ЦСКА».

— Мы должны расти, чтобы уметь противостоять таким клубам на самом высоком уровне. Эти уроки нужны для понимания, что делать дальше и где стоит улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть в другой футбол. Мы легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и всего клуба. Такое случается.

— Футболисты отмазались за провал в Англии?

— Нет, отмазки тут не причем. В Ливерпуле мы просто ошиблись по-футбольному. Если ошибаешься с таким соперником, можно проиграть и 0:7. Если помните, в прошлом году в чемпионате России мы проиграли последний матч перед паузой в Самаре (0:4), но сделали выводы и весной сохранили позицию лидера. Нужно много трудиться, чтобы в дальнейшем таких поражений не было.

— Почему Мельгарехо вышел слева в обороне?

— Я знал, что он может сыграть на этой позиции, он раньше так действовал в предыдущих клубах. Еще потому что Зобнин нужен был нам в центре поля.

— С возвращением Зобнина игра «Спартака» стала наиболее гибкой?

— Он очень важен для нас. Для тренера такие игроки представляют особенную ценность, Роман во многом универсален.

— Когда первый раз команда перестраивалась на три центральных защитниках, игроки не совсем понимали, кто куда должен переместиться.

— Не то чтобы кто-то не понял. Просто переход всегда занимает несколько минут.

— Довольны, что «Спартак» уйдет на перерыв минимум третьим?

— Почему третьим? Пока мы вторые. А как конкуренты сыграют в понедельник, это еще надо посмотреть.

— Какая цель стояла перед командой в Лиге чемпионом?

— Нужно было выйти в Лигу Европы. Оцениваю нашу европейскую кампанию хорошо, не считая последнего матча.

— Вблизи своей штрафной спартаковцы деликатно играли. Боялись стандартов ЦСКА?

— Никакой специальной установки от меня не было, просто так сложилась ситуация. Мы понимаем, что на стандартах нам сложно: у нас не большого количества габаритных футболистов. Поэтому стараемся избегать фолов у своей штрафной площади.

— Джикия попал в заявку, но не вышел. Почему?

— Георгий попал в заявку на случай, если бы его надо было выпустить на последних минутах. Выпускать в основе — значит сильно рисковать, можно было потерять его на месяц-два, а мы себе такого позволить не можем: в 2018 году мы начинаем играть в середине февраля.

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ПОЗИЦИОННО ПРОТИВ СПАРТАКА ИГРАТЬ СЛОЖНО

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о поражении от красно-белых (0:3).

— Во многом на результат повлиял первый пропущенный мяч. В таких больших матчах быстрый гол — это всегда минус. «Спартак» начал играть в привычной им манере после забитого гола, глубоко оборонялся.

Со «Спартаком» сложно играть позиционно. Начинаешь раскрываться — и получаешь быстрые контратаки. Хорошо, что в этом матче «Спартак» играл все-таки по счету, а не проявлял свои лучшие качества.

— Учитывали, что соперник находился в эмоциональной яме после «Ливерпуля»?

— Никогда встречи перед дерби на влияли на исход. Что у нас, что у «Спартака».

— Календарный год закончен. Какие можно подвести итоги?

— Мы все и я в частности умеем концентрироваться на негативном результате, но в целом выступила команда неплохо. За исключением домашних матчей с «Рубином» и «Ахматом». Лига чемпионов? Тоже не плохо.

У нас был игровой спад в сентябре-октябре, но удалось его преодолеть за счет внутренних резервов. Очки теряют все лидеры РФПЛ, потому что у каждого сумасшедший график.

— Почему после первого получаса ЦСКА перестал вскрывать центр поля?

— Надо учиться преодолевать массированную оборону с флангов. Но мы потеряли Щенникова и пока не можем одинаково опасно атаковать с обоих флангов.