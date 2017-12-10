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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вернблум гипнотизирует российских арбитров. Николаев пожалел шведа

Эксперт «СЭ» — о работе судьи в воскресном дерби.

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НЕУДАЛЕНИЕ ИГРОКА ЦСКА

Удивительно, как Вернблуму раз за разом удается избегать серьезных санкций со стороны российских судей, которые очень часто прощают ему грубость, фолы и неспортивное поведение. Вот и в матче «Спартак» — ЦСКА судья Алексей Николаев не стал наказывать шведа вторым предупреждением и не удалил его с поля.

Речь об эпизоде на 88-й минуте, когда игрок гостей ногой ударил в лицо Пашалича и разбил ему нос. У судьи были все основания для вынесения предупреждения. Оно стало бы для футболиста ЦСКА вторым, и ему пришлось бы покинуть поле.

А если уж строго придерживаться рекомендаций ФИФА и УЕФА, Николаеву следовало показать Вернблуму вторую желтую карточку еще на 86-й минуте, когда тот, получив первый «горчичник» повел себя неспортивно и встретил решение рефери аплодисментами, демонстративно выразив несогласие.

НЕНАЗНАЧЕНИЕ ПЕНАЛЬТИ

А на 80-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади красно-белых упал Мариу Фернандес. Могло показаться, что причиной падения стал фол со стороны Глушакова. Но на видеоповторе видно, что спартаковец правила не нарушил. Вердикт Николаева можно поддержать.

РЕКОРД

Матч на «Открытие Арене» войдет в историю нашего футбола и российского судейского корпуса. Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова по числу матчей в чемпионатах страны. Для 46-летнего рефери игра в Тушине стала 225-й в премьер-лиге. Чтобы продолжить работу во второй части сезона и установить новое достижение, Николаеву нужно успешно пройти февральский сбор и сдать все необходимые тесты.

Спартак М 3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
10.12.2017, 16:30 Зрители: 44062 основной раунд: 20-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Виктор Гончаренко
Голы
10′ Квинси Промес 10
61′ Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану) 10
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш) 50
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Роман Зобнин 47
Сердар Таски 5
Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
82′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Александр Самедов 19
Марио Пашалич 50
79′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 90+2′
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин 90+1′
17 Александр Головин 77′
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев
3 Понтус Вернблум 86′
4 Сергей Игнашевич 79′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 87′
31 Александр Макаров
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
5 Угловые 3
6 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
(к)
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