Вернблум гипнотизирует российских арбитров. Николаев пожалел шведа
Эксперт «СЭ» — о работе судьи в воскресном дерби.
Эксперт «СЭ» — о работе судьи в воскресном дерби.
НЕУДАЛЕНИЕ ИГРОКА ЦСКА
Удивительно, как Вернблуму раз за разом удается избегать серьезных санкций со стороны российских судей, которые очень часто прощают ему грубость, фолы и неспортивное поведение. Вот и в матче «Спартак» — ЦСКА судья Алексей Николаев не стал наказывать шведа вторым предупреждением и не удалил его с поля.
Речь об эпизоде на 88-й минуте, когда игрок гостей ногой ударил в лицо Пашалича и разбил ему нос. У судьи были все основания для вынесения предупреждения. Оно стало бы для футболиста ЦСКА вторым, и ему пришлось бы покинуть поле.
А если уж строго придерживаться рекомендаций ФИФА и УЕФА, Николаеву следовало показать Вернблуму вторую желтую карточку еще на 86-й минуте, когда тот, получив первый «горчичник» повел себя неспортивно и встретил решение рефери аплодисментами, демонстративно выразив несогласие.
НЕНАЗНАЧЕНИЕ ПЕНАЛЬТИ
А на 80-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади
РЕКОРД
Матч на «Открытие Арене» войдет в историю нашего футбола и российского судейского корпуса. Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова по числу матчей в чемпионатах страны. Для 46-летнего рефери игра в Тушине стала 225-й в
|Массимо Каррера
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)