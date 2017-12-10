Вернблум гипнотизирует российских арбитров. Николаев пожалел шведа

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НЕУДАЛЕНИЕ ИГРОКА ЦСКА

Удивительно, как Вернблуму раз за разом удается избегать серьезных санкций со стороны российских судей, которые очень часто прощают ему грубость, фолы и неспортивное поведение. Вот и в матче «Спартак» — ЦСКА судья Алексей Николаев не стал наказывать шведа вторым предупреждением и не удалил его с поля.

Речь об эпизоде на 88-й минуте, когда игрок гостей ногой ударил в лицо Пашалича и разбил ему нос. У судьи были все основания для вынесения предупреждения. Оно стало бы для футболиста ЦСКА вторым, и ему пришлось бы покинуть поле.

А если уж строго придерживаться рекомендаций ФИФА и УЕФА, Николаеву следовало показать Вернблуму вторую желтую карточку еще на 86-й минуте, когда тот, получив первый «горчичник» повел себя неспортивно и встретил решение рефери аплодисментами, демонстративно выразив несогласие.

НЕНАЗНАЧЕНИЕ ПЕНАЛЬТИ

А на 80-й минуте арбитр поступил правильно, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в штрафной площади красно-белых упал Мариу Фернандес. Могло показаться, что причиной падения стал фол со стороны Глушакова. Но на видеоповторе видно, что спартаковец правила не нарушил. Вердикт Николаева можно поддержать.

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