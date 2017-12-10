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19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: «Спартак» доказал, что поражение от «Ливерпуля» — просто авария

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что было непросто настроить игроков на эту встречу после поражения от «Ливерпуля» (0:7) на групповом турнире Лиги чемпионов.

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— Насколько сложно было психологически подготовить команду после 0:7?

— Естественно, было нелегко, — сказал Каррера. — Такое поражение могло остаться большим камнем на шее надолго. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята доказали, что они настоящие мужчины, победив в сегодняшнем дерби.

— Сегодня на трибуне ближе к концу матча появился баннер: «Лучше урок в Ливерпуле, чем экзамен с ЦСКА». Согласны с мнением болельщиков?

— Это был важный урок для нас. Он доказывает, что мы еще должны расти, чтобы уметь противостоять на высоком уровне. И это нужно для понимания, что нужно делать и где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль играть в какую-то другую игру. Решили сыграть в легкомысленный футбол. Но это часть роста тренера, команды, клуба.

— Есть такое слово — «отмазаться». Сегодня это получилось?

— Нет, отмазки тут вообще не при чем. В «Ливерпуле» мы просто ошиблись в игре. В прошлом году мы проиграли предпоследний матч перед паузой в Самаре — 0:4, хотя шли первыми. Это все часть роста команды, повторю.

— Мельгарехо с середины тайма стал играть крайнего защитника. Это наигрывалось?

— Я знал, что он может играть на фланге, в «Бенфике» он выступал на этой позиции. Решение было принято по ходу матча, поскольку Зобнин был нам нужен в центре поля.

— Что подсказывали Самедову на 20-й минуте, если не секрет?

— Он пришел спросить, нужно ли ему было играть пятым футболистом в фазе обороны. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Спартак М 3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
10.12.2017, 16:30 Зрители: 44062 основной раунд: 20-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Виктор Гончаренко
Голы
10′ Квинси Промес 10
61′ Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану) 10
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш) 50
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Роман Зобнин 47
Сердар Таски 5
Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
82′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Александр Самедов 19
Марио Пашалич 50
79′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 90+2′
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин 90+1′
17 Александр Головин 77′
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев
3 Понтус Вернблум 86′
4 Сергей Игнашевич 79′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 87′
31 Александр Макаров
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
5 Угловые 3
6 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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