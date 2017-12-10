Массимо Каррера: «Спартак» доказал, что поражение от «Ливерпуля» — просто авария

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— Насколько сложно было психологически подготовить команду после 0:7?

— Естественно, было нелегко, — сказал Каррера. — Такое поражение могло остаться большим камнем на шее надолго. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята доказали, что они настоящие мужчины, победив в сегодняшнем дерби.

— Сегодня на трибуне ближе к концу матча появился баннер: «Лучше урок в Ливерпуле, чем экзамен с ЦСКА». Согласны с мнением болельщиков?

— Это был важный урок для нас. Он доказывает, что мы еще должны расти, чтобы уметь противостоять на высоком уровне. И это нужно для понимания, что нужно делать и где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль играть в какую-то другую игру. Решили сыграть в легкомысленный футбол. Но это часть роста тренера, команды, клуба.

— Есть такое слово — «отмазаться». Сегодня это получилось?

— Нет, отмазки тут вообще не при чем. В «Ливерпуле» мы просто ошиблись в игре. В прошлом году мы проиграли предпоследний матч перед паузой в Самаре — 0:4, хотя шли первыми. Это все часть роста команды, повторю.

— Мельгарехо с середины тайма стал играть крайнего защитника. Это наигрывалось?

— Я знал, что он может играть на фланге, в «Бенфике» он выступал на этой позиции. Решение было принято по ходу матча, поскольку Зобнин был нам нужен в центре поля.

— Что подсказывали Самедову на 20-й минуте, если не секрет?