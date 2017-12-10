Виктор Гончаренко: Еще долго будем помнить поражение от «Спартака»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что первый забитый гол повлиял на ход матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что первый забитый гол повлиял на ход матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).
По словам специалиста,
— Что повлияло? Думаю, что первый забитый мяч. «Спартак» действовал более хитро, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол». —
Как могу оценить первую часть чемпионата России? Хорошо. Мы преодолели осенние трудности, нашли внутренние резервы. Провели много хороших матчей. Запоминается последняя игра, и мы ее долго будем помнить. Но впереди еще 10 игр. Важно подготовиться к весенней части.