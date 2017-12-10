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19:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: Еще долго будем помнить поражение от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что первый забитый гол повлиял на ход матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:3).

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По словам специалиста, красно-белые действовали прагматично, открыв счет.

— Что повлияло? Думаю, что первый забитый мяч. «Спартак» действовал более хитро, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол». — Красно-белые забили, после чего действовали так, как им было более выгодно — выход на нападающих и контратакующие действия. В целом, у нас такой чемпионат, что побеждают команды, убегающие со своей половины поля.

Как могу оценить первую часть чемпионата России? Хорошо. Мы преодолели осенние трудности, нашли внутренние резервы. Провели много хороших матчей. Запоминается последняя игра, и мы ее долго будем помнить. Но впереди еще 10 игр. Важно подготовиться к весенней части.

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