Виктор Гончаренко: Еще долго будем помнить поражение от «Спартака»

— Что повлияло? Думаю, что первый забитый мяч. «Спартак» действовал более хитро, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол». — Красно-белые забили, после чего действовали так, как им было более выгодно — выход на нападающих и контратакующие действия. В целом, у нас такой чемпионат, что побеждают команды, убегающие со своей половины поля.