Советы Каррере и команде перед дерби.
Индульгенция за Ливерпуль. «Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.
7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.
Кто заплатит за 0:7 местом в основе?
Будь у Карреры такая возможность, он в порыве праведного гнева, наверное, не трёх игроков заменил бы на «Энфилде», а как минимум вдвое больше, если не втрое. После ливерпульского безобразия изменения в
После выездной «семёрки» можно было ожидать изменения на последнем рубеже, но Массимо от неё воздержался, дабы не усугублять из без того тяжёлую моральную травму Селихова. Подобные жесты тренерского доверия в любом случае дорогого стоят, а в отношении молодого вратаря — и подавно.
Как на «Спартак» повлияет английское потрясение?
Трудно предугадать реакцию команды на оглушительное поражение. Одну оно психологически «прибивает», другую — напротив, дополнительно мотивирует. Надо ли говорить, чего ждали от своих любимцев
Спартаковцы настрой публики истолковали верно — извиняться за смазанную концовку Лиги чемпионов начали безотлагательно. Не словами — делами. От ливерпульской обречённости в их поступи не осталось и следа. Это снова была заведённая, свирепая банда, ожесточённо бьющаяся за каждый мяч, отвечающая противнику ударом на удар. А главное — побеждающая.
Преодолеет ли Промес «синдром ЦСКА»?
О безголевой серии спартаковской десятки в дерби № 1 накануне писали все кому не лень, и мы в том числе. Промес этих заметок не читал, но внутреннее напряжение, безусловно, ощущал. С восьмой попытки Квинси
Семь матчей Промес не мог забить «армейцам» вообще ничего, а в восьмом соорудил дубль! Вторая результативная акция
Обуздают ли Фернандеса?
Не всегда безупречную работу в тылу российский бразилец исправно компенсирует высокой атакующей активностью. После выхода из строя Щенникова, внезапно для многих обнаружившего в себе навыки классного вингера, значимость Марио для
Мельгарехо перевоплощение обратно в защитника далось куда тяжелее, чем Зобнину. Когда Фернандес разбегался, правый фланг ЦСКА заработал на полную мощность. И не его вина, что Вернблуму и Дзагоеву (дважды) во втором тайме не хватило точности. Мельгарехо, намучившись с неугомонным Марио, покинул поле досрочно. Последние минуты «армейской» двойке снова противостоял Зобнин. И снова успешно — вот уж действительно универсальный солдат «Спартака»!
Продлит ли свою серию Вернблум?
Каррера более чем обтекаемо ответил на предматчевый вопрос о нейтрализации свежеиспечённого центрфорварда соперника: дескать, сперва посмотрим, как ЦСКА построит игру, и тогда решим, что предпринять. Но можно не сомневаться, что на теоретических занятиях спартаковцы скрупулёзно изучили наступательный репертуар Вернблума. Понтус с первым свистком Николаева взялся активно прессовать защитников «Спартака», зачастую центральных, но те к давлению шведа, психологическому и физическому, оказались готовы. За весь первый тайм Вернблум не улучил ни одной возможности для удара.
Впервые встретиться с мячом на убойной позиции «армейскому» блондину удалось лишь на исходе часа игры. На счастье хозяев, удар Вернблума пришёлся чуть выше девятки, а в ответной атаке «Спартак» удвоил счёт.
В протоколе Понтус
«Перебьют» ли
От первой и третьей команд сезона по периодичности ударов по воротам публика вправе была ожидать увлекательной перестрелки. Первый тайм, в котором соперники сообща произвели 18 выстрелов, это предположение только подтвердил. Другое дело, что качество этих попыток по мокрому декабрьскому снегу оставляло желать лучшего, и прежде всего у «армейцев», за 45 минут только раз направивших мяч в створ (Головин).
После перерыва команды снизили «стрелковую» активность, но до двух с половиной десятков суммарное количество ударов
Поможет ли ЦСКА «лишний» день отдыха?
При подготовке к таким матчам любая мелочь имеет значение, а лишний день отдыха может оказать самое непосредственное влияние на результат. А может и не оказать. ЦСКА завершил групповой турнир ЛЧ на 24 часа раньше «Спартака» и, по идее, должен был быть свежее, инициативнее в концовке дерби. Последние минуты «армейцы» действительно провели агрессивнее соперника, но ничего более полезного для себя, чем карточки Вернблума, Набабкина и Березуцкого, из функционального преимущества не извлекли.
«Спартак» не то что традиционного для себя «позднего» гола не пропустил — напоследок довёл счёт до крупного, усилиями свежих Луиша и Пашалича. 3:0 — чемпион в превосходном настроении уходит в отпуск. Прощение заслужено.
|Массимо Каррера
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|17
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)