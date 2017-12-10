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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Индульгенция за Ливерпуль. «Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг

7 главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года.

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Кто заплатит за 0:7 местом в основе?

Будь у Карреры такая возможность, он в порыве праведного гнева, наверное, не трёх игроков заменил бы на «Энфилде», а как минимум вдвое больше, если не втрое. После ливерпульского безобразия изменения в красно-белой основе читались — оставалось выяснить, сколь массовый характер они будут носить. Несложно было догадаться, что в первую очередь оргвыводы затронут оборонительный блок — так оно, в общем-то, и случилось. В запас сели два из четырёх защитников, противостоявших «Ливерпулю», — Боккетти и Джикия. В пару к Таски вышел Кутепов, а на левую бровку, ослабленную травмой Комбарова, — универсал Зобнин.

После выездной «семёрки» можно было ожидать изменения на последнем рубеже, но Массимо от неё воздержался, дабы не усугублять из без того тяжёлую моральную травму Селихова. Подобные жесты тренерского доверия в любом случае дорогого стоят, а в отношении молодого вратаря — и подавно.

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Как на «Спартак» повлияет английское потрясение?

Трудно предугадать реакцию команды на оглушительное поражение. Одну оно психологически «прибивает», другую — напротив, дополнительно мотивирует. Надо ли говорить, чего ждали от своих любимцев красно-белые трибуны после Ливерпуля? Как минимум — страсти и самопожертвования. В идеале — в комплекте с качественной игрой и положительным результатом.

Спартаковцы настрой публики истолковали верно — извиняться за смазанную концовку Лиги чемпионов начали безотлагательно. Не словами — делами. От ливерпульской обречённости в их поступи не осталось и следа. Это снова была заведённая, свирепая банда, ожесточённо бьющаяся за каждый мяч, отвечающая противнику ударом на удар. А главное — побеждающая.

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Преодолеет ли Промес «синдром ЦСКА»?

О безголевой серии спартаковской десятки в дерби № 1 накануне писали все кому не лень, и мы в том числе. Промес этих заметок не читал, но внутреннее напряжение, безусловно, ощущал. С восьмой попытки Квинси наконец-то переиграл самого неудобного вратаря, и в РФПЛ осталось всего две команды, ещё не пропускавшие от него — «СКА-Хабаровск» да «Тосно». Но они и встречались-то с голландцем всего по разу.

По-своему знаменательному удару Промеса предшествовал классный прорыв Мельгарехо правым краем и изумительный сейв Акинфеева. А вот ближайшие помощники «армейского» капитана эпизод отработали плохо. Фернандес, клюнув на замах Квинси, проскользил по мокрому газону мимо мяча, позволив сопернику с близкой дистанции поразить ближний угол.

Семь матчей Промес не мог забить «армейцам» вообще ничего, а в восьмом соорудил дубль! Вторая результативная акция красно-белых началась с отбора Фернандо у Натхо, а завершилась пасом Адриано и неотразимым ударом Квинси опять-таки в ближний для Акинфеева угол.

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Обуздают ли Фернандеса?

Не всегда безупречную работу в тылу российский бразилец исправно компенсирует высокой атакующей активностью. После выхода из строя Щенникова, внезапно для многих обнаружившего в себе навыки классного вингера, значимость Марио для красно-синей атаки ещё более возросла. Логично, что одному из самых опасных игроков команды напротив Каррера уделил повышенное внимание. По первоначальному замыслу тренера хозяев сдерживать Фернандеса призван был Зобнин — и со своей задачей при содействии Промеса справился. Перевод Мельгарехо на правый фланг обороны в середине первого тайма обусловило доминирование «армейцев» в полузащите, но никак не персональный провал Зобнина на непривычной позиции. Каррера с Пилипчуком посчитали, что в центре поля главный универсал «Спартака» будет полезнее для команды, нежели на бровке.

Мельгарехо перевоплощение обратно в защитника далось куда тяжелее, чем Зобнину. Когда Фернандес разбегался, правый фланг ЦСКА заработал на полную мощность. И не его вина, что Вернблуму и Дзагоеву (дважды) во втором тайме не хватило точности. Мельгарехо, намучившись с неугомонным Марио, покинул поле досрочно. Последние минуты «армейской» двойке снова противостоял Зобнин. И снова успешно — вот уж действительно универсальный солдат «Спартака»!

Продлит ли свою серию Вернблум?

Каррера более чем обтекаемо ответил на предматчевый вопрос о нейтрализации свежеиспечённого центрфорварда соперника: дескать, сперва посмотрим, как ЦСКА построит игру, и тогда решим, что предпринять. Но можно не сомневаться, что на теоретических занятиях спартаковцы скрупулёзно изучили наступательный репертуар Вернблума. Понтус с первым свистком Николаева взялся активно прессовать защитников «Спартака», зачастую центральных, но те к давлению шведа, психологическому и физическому, оказались готовы. За весь первый тайм Вернблум не улучил ни одной возможности для удара.

Впервые встретиться с мячом на убойной позиции «армейскому» блондину удалось лишь на исходе часа игры. На счастье хозяев, удар Вернблума пришёлся чуть выше девятки, а в ответной атаке «Спартак» удвоил счёт.

В протоколе Понтус всё-таки отметился, но совсем не в той графе, в которой хотел бы. Саркастичные аплодисменты шведа в свой адрес судья Николаев не оставил без внимания — отметил «горчичником».

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«Перебьют» ли красно-белые красно-синих?

От первой и третьей команд сезона по периодичности ударов по воротам публика вправе была ожидать увлекательной перестрелки. Первый тайм, в котором соперники сообща произвели 18 выстрелов, это предположение только подтвердил. Другое дело, что качество этих попыток по мокрому декабрьскому снегу оставляло желать лучшего, и прежде всего у «армейцев», за 45 минут только раз направивших мяч в створ (Головин).

После перерыва команды снизили «стрелковую» активность, но до двух с половиной десятков суммарное количество ударов всё-таки довели.

Поможет ли ЦСКА «лишний» день отдыха?

При подготовке к таким матчам любая мелочь имеет значение, а лишний день отдыха может оказать самое непосредственное влияние на результат. А может и не оказать. ЦСКА завершил групповой турнир ЛЧ на 24 часа раньше «Спартака» и, по идее, должен был быть свежее, инициативнее в концовке дерби. Последние минуты «армейцы» действительно провели агрессивнее соперника, но ничего более полезного для себя, чем карточки Вернблума, Набабкина и Березуцкого, из функционального преимущества не извлекли.

«Спартак» не то что традиционного для себя «позднего» гола не пропустил — напоследок довёл счёт до крупного, усилиями свежих Луиша и Пашалича. 3:0 — чемпион в превосходном настроении уходит в отпуск. Прощение заслужено.

Спартак М 3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
10.12.2017, 16:30 Зрители: 44062 основной раунд: 20-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Виктор Гончаренко
Голы
10′ Квинси Промес 10
61′ Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану) 10
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш) 50
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Роман Зобнин 47
Сердар Таски 5
Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
82′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Александр Самедов 19
Марио Пашалич 50
79′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 90+2′
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин 90+1′
17 Александр Головин 77′
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев
3 Понтус Вернблум 86′
4 Сергей Игнашевич 79′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 87′
31 Александр Макаров
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
17 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
5 Угловые 3
6 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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