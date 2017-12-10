«Краснодар» выиграл без Смолова
Выиграв в Перми, «Краснодар» догнал по набранным очкам «Зенит» и обошел в таблице ЦСКА.
Выиграв в Перми, «Краснодар» догнал по набранным очкам «Зенит» и обошел в таблице ЦСКА.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Антураж пермского матча выглядел грустно: «минус 14» на термометре, промерзший газон и практически пустые трибуны. Зато со скоростями и зрелищностью проблем не наблюдалось. «Амкар» с отбывшим дисквалификацию Зайцевым, вернувшимся в опорную зону Огуде и Бодулом на острие атаки
К этому располагали как активность соперника, там и преимущество, полученное в дебюте после результативного розыгрыша углового и первого гола Грицаенко в
Еще одним героем стал Синицын. Эпизод, когда он выбил с ленточки пущенный Бодулом мяч, точно попадет в список самых впечатляющих спасений уходящего на зимние каникулы чемпионата. Едва же начался второй тайм, «Краснодар» убил надежды «Амкара» усилиями Мамаева, Игнатьев и Классона. Вот это был шок для задержавшегося в раздевалке Гаджи Гаджиева, чьи подопечные даже превзошли соперника в активности, но уступили в мастерстве и довели до логического завершения только одну атаку.
ЦИФРЫ
4-м после «Уфы», «Арсенала» и «Анжи» клубом, за который забивал в
8 матчей провел в Перми «Краснодар» и не потерпел ни одного поражения (+5=3).
ЦИТАТЫ.
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:
— Погода не помешала, потому что было искусственное поле. На естественном покрытии с тем футболом, в который мы играем, обязательно возникли бы проблемы. Рады, что одержали эту тяжелую и важную победу и с хорошим настроением уходим в отпуск.
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— Если смотреть по моментам, с которых можно забить, у нас их было достаточно, чтобы сделать это как минимум еще один раз. Что касается пропущенных мячей, то при «стандарте» оставили без внимания игрока, за которым, согласно установке, должны были следить очень внимательно. А когда так начинаешь игру против хорошо контролирующего мяч «Краснодара», становится очень сложно.
|Гаджи Гаджиев
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)