«Краснодар» выиграл без Смолова

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Антураж пермского матча выглядел грустно: «минус 14» на термометре, промерзший газон и практически пустые трибуны. Зато со скоростями и зрелищностью проблем не наблюдалось. «Амкар» с отбывшим дисквалификацию Зайцевым, вернувшимся в опорную зону Огуде и Бодулом на острие атаки по-хозяйски рвался вперед. «Быки» же, у которых отсутствовали не только дисквалифицированный Гранквист, но и не успевший восстановиться Смолов, на каких-то отрезках действовали в нетипично прагматичной для себя манере.

К этому располагали как активность соперника, там и преимущество, полученное в дебюте после результативного розыгрыша углового и первого гола Грицаенко в премьер-лиге. А потом команда Игоря Шалимова взорвалась потрясающей по красоте комбинацией. Возможно, кто-то назовет ее барселонской, но пусть все же будет краснодарской. Тем более, точку в ней поставил не игравший за основной состав с октября воспитанник клубной академии Игнатьев.

Еще одним героем стал Синицын. Эпизод, когда он выбил с ленточки пущенный Бодулом мяч, точно попадет в список самых впечатляющих спасений уходящего на зимние каникулы чемпионата. Едва же начался второй тайм, «Краснодар» убил надежды «Амкара» усилиями Мамаева, Игнатьев и Классона. Вот это был шок для задержавшегося в раздевалке Гаджи Гаджиева, чьи подопечные даже превзошли соперника в активности, но уступили в мастерстве и довели до логического завершения только одну атаку.

ЦИФРЫ

4-м после «Уфы», «Арсенала» и «Анжи» клубом, за который забивал в премьер-лиге Форбс, стал «Амкар».

8 матчей провел в Перми «Краснодар» и не потерпел ни одного поражения (+5=3).

ЦИТАТЫ.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Погода не помешала, потому что было искусственное поле. На естественном покрытии с тем футболом, в который мы играем, обязательно возникли бы проблемы. Рады, что одержали эту тяжелую и важную победу и с хорошим настроением уходим в отпуск.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»: