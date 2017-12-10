Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Татуировка американца привела врачей в замешательство
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Герта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Манчестер Сити0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
20:30
Заря Лг
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:15
Ливерпуль1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Амьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ2
Верона2
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак М3
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
15:30
Кельн3
Фрайбург4
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Краснодар3
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад0
Малага2
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Краснодар» выиграл без Смолова. Обзор матча с «Амкаром»
Юсков бьет мировой рекорд! Но увидим ли мы его в Пхенчхане?
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» выиграл без Смолова

Выиграв в Перми, «Краснодар» догнал по набранным очкам «Зенит» и обошел в таблице ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Антураж пермского матча выглядел грустно: «минус 14» на термометре, промерзший газон и практически пустые трибуны. Зато со скоростями и зрелищностью проблем не наблюдалось. «Амкар» с отбывшим дисквалификацию Зайцевым, вернувшимся в опорную зону Огуде и Бодулом на острие атаки по-хозяйски рвался вперед. «Быки» же, у которых отсутствовали не только дисквалифицированный Гранквист, но и не успевший восстановиться Смолов, на каких-то отрезках действовали в нетипично прагматичной для себя манере.

К этому располагали как активность соперника, там и преимущество, полученное в дебюте после результативного розыгрыша углового и первого гола Грицаенко в премьер-лиге. А потом команда Игоря Шалимова взорвалась потрясающей по красоте комбинацией. Возможно, кто-то назовет ее барселонской, но пусть все же будет краснодарской. Тем более, точку в ней поставил не игравший за основной состав с октября воспитанник клубной академии Игнатьев.

Еще одним героем стал Синицын. Эпизод, когда он выбил с ленточки пущенный Бодулом мяч, точно попадет в список самых впечатляющих спасений уходящего на зимние каникулы чемпионата. Едва же начался второй тайм, «Краснодар» убил надежды «Амкара» усилиями Мамаева, Игнатьев и Классона. Вот это был шок для задержавшегося в раздевалке Гаджи Гаджиева, чьи подопечные даже превзошли соперника в активности, но уступили в мастерстве и довели до логического завершения только одну атаку.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ

4-м после «Уфы», «Арсенала» и «Анжи» клубом, за который забивал в премьер-лиге Форбс, стал «Амкар».

8 матчей провел в Перми «Краснодар» и не потерпел ни одного поражения (+5=3).

ЦИТАТЫ.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»:

— Погода не помешала, потому что было искусственное поле. На естественном покрытии с тем футболом, в который мы играем, обязательно возникли бы проблемы. Рады, что одержали эту тяжелую и важную победу и с хорошим настроением уходим в отпуск.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Если смотреть по моментам, с которых можно забить, у нас их было достаточно, чтобы сделать это как минимум еще один раз. Что касается пропущенных мячей, то при «стандарте» оставили без внимания игрока, за которым, согласно установке, должны были следить очень внимательно. А когда так начинаешь игру против хорошо контролирующего мяч «Краснодара», становится очень сложно.

Амкар 1:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
10.12.2017, 14:00 Зрители: 2684 основной раунд: 20-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Игорь Шалимов
Голы
57′ Браун Фелисио Форбс (Я. Гол) 26
26 Алексей Грицаенко (Р. Шишкин, М. Перейра) 13′
85 Иван Игнатьев (В. Классон) 32′
16 Виктор Классон (И. Игнатьев) 46′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Брайн Оладапо Идову 19
Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
Дмитрий Белоруков 41
Фегор Огуде 8
Павел Комолов 20
59′ Дарко Бодул 9
70′ Николай Зайцев 4
Станислав Прокофьев 14
55′ Саид Эззатоллахи 66
Януш Гол 5
55′ Михаил Костюков 27
Браун Фелисио Форбс 26
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к) 72′
26 Алексей Грицаенко
17 Павел Мамаев
16 Виктор Классон
85 Иван Игнатьев
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
33 Маурисио Перейра 90′
15 Илья Жигулев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 3
11 Угловые 1
13 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"У меня рак и я упустила время". Горькая история жены футболиста
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Юсков бьет мировой рекорд! Но увидим ли мы его в Пхенчхане?
«Салават» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»
«Ростов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь