«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ

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Два гола забил 25-летний голландский нападающий красно-белых Квинси Промес (10-я и 61-я минуты), еще один мяч на счету Марио Пашалича (90). Для Промеса матч против армейцев стал восьмым, но он впервые смог отличиться в московском дерби. Также Промес догнал в списке лучших бомбардиров чемпионата нападающего «Краснодара» Федора Смолова и форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина — в их активе по 10 мячей.

Красно-белые продлили беспроигрышную серию в национальном первенстве до 13 матчей. Последний раз «Спартак» проигрывал 19 августа дома столичному «Локомотиву» (3:4).

Главный арбитр матча Алексей Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова по числу матчей в РФПЛ. 46-летний арбитр провел 225-й матч в турнире.

«Спартак» почти выправил статистику личных встреч с ЦСКА в РФПЛ — 20 побед против 21-й при 13 ничьих и разнице мячей 74−71 в пользу красно- белых.