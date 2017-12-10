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18:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил столичный ЦСКА со счетом 3:0 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на «Открытие-Арене».

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Два гола забил 25-летний голландский нападающий красно-белых Квинси Промес (10-я и 61-я минуты), еще один мяч на счету Марио Пашалича (90). Для Промеса матч против армейцев стал восьмым, но он впервые смог отличиться в московском дерби. Также Промес догнал в списке лучших бомбардиров чемпионата нападающего «Краснодара» Федора Смолова и форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина — в их активе по 10 мячей.

Красно-белые продлили беспроигрышную серию в национальном первенстве до 13 матчей. Последний раз «Спартак» проигрывал 19 августа дома столичному «Локомотиву» (3:4).

Главный арбитр матча Алексей Николаев повторил рекорд Юрия Баскакова по числу матчей в РФПЛ. 46-летний арбитр провел 225-й матч в турнире.

«Спартак» почти выправил статистику личных встреч с ЦСКА в РФПЛ — 20 побед против 21-й при 13 ничьих и разнице мячей 74−71 в пользу красно- белых.

«Спартак» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 35 баллами располагается на пятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях с «Локомотивом», армейцы проведут домашнюю встречу против екатеринбургского «Урала». Обе встречи пройдут в марте 2018 года.

Спартак М 3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
10.12.2017, 16:30 Зрители: 44062 основной раунд: 20-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Виктор Гончаренко
Голы
10′ Квинси Промес 10
61′ Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, Фернанду) 10
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш) 50
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Роман Зобнин 47
Сердар Таски 5
Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
82′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
66′ Александр Самедов 19
Марио Пашалич 50
79′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 90+2′
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин 90+1′
17 Александр Головин 78′
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев
3 Понтус Вернблум 86′
4 Сергей Игнашевич 79′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 87′
31 Александр Макаров
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
5 Угловые 3
6 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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