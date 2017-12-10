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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Олимп-2» сегодня, 10 декабря.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Могиливец, Зуев, Думбия, Бухаров.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Кротов, Игбун.

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