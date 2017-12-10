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«Ростов» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 20-го тура российской
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Уфы» на матч 20-го тура российской
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Могиливец, Зуев, Думбия, Бухаров.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Кротов, Игбун.