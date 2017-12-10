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16:28 (мск), источник: Интерфакс

«Краснодар» выиграл у «Амкара» матч чемпионата России

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Футболисты «Краснодара» добились победы над пермским «Амкаром» в матче 20-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара». В его составе голы провели Алексей Грицаенко (13-я минута), Иван Игнатьев (32) и Виктор Классон (46). В составе «Амкара» гол на 57-й минуте провел Фелицио Форбс.

«Краснодар» набрал 36 очков и, обойдя московские ЦСКА и «Спартак» (сыграют друг с другом в воскресенье), поднялся на третье место в турнирной таблице. Столько же баллов у «Зенита», который опережает «Краснодар» по дополнительным показателям, а также имеет игру в запасе. Во главе турнирной таблицы московский «Локомотив» (42 очка в 19 матчах), «Амкар» — на 13-м месте (21 очко).

Амкар 1:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
10.12.2017, 14:00 основной раунд: 20-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Игорь Шалимов
Голы
57′ Браун Фелисио Форбс (Я. Гол) 26
26 Алексей Грицаенко (Р. Шишкин, М. Перейра) 13′
85 Иван Игнатьев (В. Классон) 32′
16 Виктор Классон (И. Игнатьев) 46′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Брайн Оладапо Идову 19
Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
Дмитрий Белоруков 41
Фегор Огуде 8
Павел Комолов 20
59′ Дарко Бодул 9
70′ Николай Зайцев 4
Станислав Прокофьев 14
55′ Саид Эззатоллахи 66
Януш Гол 5
55′ Михаил Костюков 27
Браун Фелисио Форбс 26
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к) 72′
26 Алексей Грицаенко
17 Павел Мамаев
16 Виктор Классон
85 Иван Игнатьев
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
33 Маурисио Перейра 90′
15 Илья Жигулев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 3
11 Угловые 1
13 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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