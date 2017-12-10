«Краснодар» выиграл у «Амкара» матч чемпионата России
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Футболисты «Краснодара» добились победы над пермским «Амкаром» в матче 20-го тура чемпионата России среди команд
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Футболисты «Краснодара» добились победы над пермским «Амкаром» в матче 20-го тура чемпионата России среди команд
Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара». В его составе голы провели Алексей Грицаенко (13-я минута), Иван Игнатьев (32) и Виктор Классон (46). В составе «Амкара» гол на 57-й минуте провел Фелицио Форбс.
«Краснодар» набрал 36 очков и, обойдя московские ЦСКА и «Спартак» (сыграют друг с другом в воскресенье), поднялся на третье место в турнирной таблице. Столько же баллов у «Зенита», который опережает «Краснодар» по дополнительным показателям, а также имеет игру в запасе. Во главе турнирной таблицы московский «Локомотив» (42 очка в 19 матчах), «Амкар» — на 13-м месте (21 очко).
|Гаджи Гаджиев
|Игорь Шалимов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)