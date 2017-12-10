«Краснодар» выиграл у «Амкара» матч чемпионата России

Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара». В его составе голы провели Алексей Грицаенко (13-я минута), Иван Игнатьев (32) и Виктор Классон (46). В составе «Амкара» гол на 57-й минуте провел Фелицио Форбс.

«Краснодар» набрал 36 очков и, обойдя московские ЦСКА и «Спартак» (сыграют друг с другом в воскресенье), поднялся на третье место в турнирной таблице. Столько же баллов у «Зенита», который опережает «Краснодар» по дополнительным показателям, а также имеет игру в запасе. Во главе турнирной таблицы московский «Локомотив» (42 очка в 19 матчах), «Амкар» — на 13-м месте (21 очко).