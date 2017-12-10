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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амкар» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» — «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Главный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, Занев, Конде, Комолов, Костюков, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Классон, Игнатьев.

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