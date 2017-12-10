Советы Каррере и команде перед дерби.
«Амкар» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской
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Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской
Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Главный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Зайцев, Занев, Конде, Комолов, Костюков, Огуде, Эззатоллахи, Бодул.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Грицаенко, Мамаев, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Классон, Игнатьев.