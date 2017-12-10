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12:51 (мск), источник: Интерфакс

Букмекеры назвали «Спартак» фаворитом матча с ЦСКА

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Московский ФК «Спартак» является фаворитом матча 20-го тура чемпионата России среди команд премер-лиги против столичного ЦСКА, считают эксперты компании «Рейтинг Букмекеров».

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на разгромное поражение “Спартака” от “Ливерпуля” со счетом 0:7 в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов, букмекеры верят в красно-белых и принимают на них ставки с коэффициентом 2,39 в матче с армейцами. ЦСКА котируется с коэффициентом 3,11. На ничью ставят за 3,22», — говорится в поступившем в «Интерфакс» пресс-релизе.

«Особо результативным матч не будет, по мнению букмекерских аналитиков: коэффициент 1,70 на тотал меньше 2,5 гола, а на тотал больше 2,5 гола коэффициент равен 2,11», — отметили букмекеры.

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Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук заявил «Интерфаксу»: «С оглядкой на коэффициенты букмекеров, мы можем говорить о превосходстве “Спартака”, хотя оно не такое уж явное и по большому счету вызвано домашним характером матча для этой команды». Вероятность триумфа ребят Карреры (Массимо Каррера — главный тренер «Спартака» — ИФ) около 39%, шансы ЦСКА близко 31%, а на ничью приходится около 30%.

«Что до голов, шансы трех или более забитых мячей оцениваются приблизительно в 45%, а вероятность обратного примерно в 55%», — прокомментировал он.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
-ЦСКА-

Игра пройдет 10 декабря на поле спартаковского стадиона «Открытие Арена» и стартует в 16:30 мск. Главным судьей противостояния назначен москвич Алексей Николаев.

В матче первого круга команды играли на поле ЦСКА. Уступавший до 83-й минуты ЦСКА смог не только отыграться, но и вырвать победу — 2:1.

Сейчас команды являются соседями в турнирной таблице: ЦСКА занимает третье место, набрав 35 очков; «Спартак» обзавелся 34 баллами и располагается строчкой ниже. Во главе турнирной таблице находится еще один клуб из Москвы, «Локомотив» — у него 42 очка. Вторую позицию удерживает петербургский «Зенит» — 36 очков.

Матчами 20-го тура завершается осенняя часть чемпионата. Турнир возобновится в марте.

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