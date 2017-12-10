Букмекеры назвали «Спартак» фаворитом матча с ЦСКА
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Московский ФК «Спартак» является фаворитом матча 20-го тура чемпионата России среди команд
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Московский ФК «Спартак» является фаворитом матча 20-го тура чемпионата России среди команд
«Несмотря на разгромное поражение “Спартака” от “Ливерпуля” со счетом 0:7 в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов, букмекеры верят в
«Особо результативным матч не будет, по мнению букмекерских аналитиков: коэффициент 1,70 на тотал меньше 2,5 гола, а на тотал больше 2,5 гола коэффициент равен 2,11», — отметили букмекеры.
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук заявил «Интерфаксу»: «С оглядкой на коэффициенты букмекеров, мы можем говорить о превосходстве “Спартака”, хотя оно не такое уж явное и по большому счету вызвано домашним характером матча для этой команды». Вероятность триумфа ребят Карреры (Массимо Каррера — главный тренер «Спартака» — ИФ) около 39%, шансы ЦСКА близко 31%, а на ничью приходится около 30%.
«Что до голов, шансы трех или более забитых мячей оцениваются приблизительно в 45%, а вероятность обратного примерно в 55%», — прокомментировал он.
Игра пройдет 10 декабря на поле спартаковского стадиона «Открытие Арена» и стартует в 16:30 мск. Главным судьей противостояния назначен москвич Алексей Николаев.
В матче первого круга команды играли на поле ЦСКА. Уступавший до 83-й минуты ЦСКА смог не только отыграться, но и вырвать победу — 2:1.
Сейчас команды являются соседями в турнирной таблице: ЦСКА занимает третье место, набрав 35 очков; «Спартак» обзавелся 34 баллами и располагается строчкой ниже. Во главе турнирной таблице находится еще один клуб из Москвы, «Локомотив» — у него 42 очка. Вторую позицию удерживает петербургский «Зенит» — 36 очков.
Матчами 20-го тура завершается осенняя часть чемпионата. Турнир возобновится в марте.