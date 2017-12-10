«Нулевой» лидер. Как «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью

Источник: Советский спорт

ДЕРБИ ИТАЛИИ.

Конечно, изначально — и это правильно — словом «дерби» называть матч двух команд из одного города, и не иначе. Да и то, в Лондоне, например, или в Буэнос-Айресе, далеко не каждый матч столичных команд таковым считается. Дерби — это противостояние самых непримиримых.

Футбол Италия 2017/2018 Тур 16, 9.12.2017, 22:45 Ювентус 0 Интер 0

Но матчи «Ювентуса» и «Интера» имеют в Италии свое, практически брендированное название — Derby D’Italia («Дерби Италии»). Родился этот термин еще в 1967-м году в устах итальянского журналиста Джанни Бреры. Тогда именно эти два клуба имели в своем активе наиболее число выигранных скудетто, именно они провели между собой наибольшее количество матчей. Возможно, этими критериями и руководствовался знаменитый журналист, придумывая данный термин. Да и сейчас у «Ювентуса» 33 скудетто, а «Интер» делит второе место с «Миланом» — по 18 чемпионских титулов. И еще немного статистики. В рамках чемпионата Италии этот матч стал для команд 198-м в истории. То есть, в следующем сезоне мы увидим юбилейное, 200-е Дерби Италии. Ну, а перед этой встречей 89 побед было в активе «Юве», 59 матчей остались за «Интером», и, соответственно, еще 49 встреч завершились вничью. Статистика статистикой, но осенью «Интер» выдал лучший старт в истории. И к 16-му туру в кои-то веки даже опережал в турнирной таблице «Ювентус». «Интер» с 39-ю очками лидировал, оставаясь единственной в Серии А непобежденной командой, а «Юве» отставал на два очка, занимая третье место. Между принципиальными соперниками расположился еще и «Наполи».

КЛЮЧЕВАЯ СВЯЗКА: КУАДРАДО — МАНДЖУКИЧ

К очному матчу команды подошли практически в оптимальных составах. У «Интера» в строю абсолютно все игроки основы. Да и вообще, команда под руководством Спаллетти внезапно перестала быть вечным лазаретом, что болельщики постоянно наблюдали в последние годы. У «Старой Синьоры» потери все-таки были. Отсутствовали Буффон и Лихтштайнер, получившие небольшие травмы, а также пропустивший почти весь год Пьяца. Хорват, вероятно, станет одной из редких в последние годы трансферных ошибок «Ювентуса». Но у туринцев нынче в наличии два вполне равноценных состава, поэтому все потери команда Массимилиано Аллегри безболезненно заполнила: при помощи Шченсного в воротах, и Де Шильо — в обороне. Ну, а в группе атаки выбор у бьянконери настолько велик, что главный тренер «Юве» позволил себе оставить в запасе даже Дибалу, предпочтя выставить с первых минут трио Куадрадо-Игуаин-Манджукич. Именно хорват стал главным действующим лицом до перерыва. Первый голевой момент в этом матче возник именно у него. На 9-й минуте мяч попал к Манджукичу после серии непредсказуемых отскоков и рикошетов, но удар в ближнем углу накрыл суперсейвом Ханданович, а дальше своего голкипера подстраховали защитники. В конце тайма Манджукич головой пробил с той же позиции, но в этот раз Хандановича подстраховала уже перекладина. В обоих случаях подачу с фланга исполнял колумбиец Куадрадо. Все остальное время первого тайма зрители наблюдали вполне типичный футбол лидеров Серии А, когда они встречаются между собой. Оборона явно превосходила атаку, и нейтральным болельщикам оставалось разве что восхищаться шикарными подкатами защитников, и их тактической выучкой. До перерыва команды на пару нанесли пять ударов по воротам, причем «Интер» в формировании этой скромной статистики вообще никак не поучаствовал.

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ПРЕРВАННАЯ ГОЛЕВАЯ СЕРИЯ

Однако после перерыва… ничего не изменилось. Разве что игроки «Ювентуса» добавили в скорости, и моменты у ворот Хандановича стали возникать чуть чаще. Сами же нерадзурри практически не атаковали. Более того, впервые в матче игрок «Интера» пробил в створ лишь на 60-й минуте. И это был удар головой Перишича по своим воротам, нанесенный в борьбе с Куадрадо. У чужих ворот гости практически не отмечались, не считая момента, когда после удара Икарди мяч попал в руку Бенатиа. Эпизод спорный, однако, главный арбитр Валери уверенно развел руками. Тем не менее, повод для дискуссий в многочисленных футбольных ток-шоу Италии, пожалуй, появился. «Ювентус» перед этим матчем 44 игры подряд не уходил с поля без гола, и прерывать впечатляющую серию явно не хотел, даже когда стало понятно, что игра идет, что называется, до гола. На 75-й минуте Аллегри решился на смену тактической схемы, и вместо опорника Хедиры выпустил ориентированного на атаку Дибалу. Но это ровным счетом ничего полезного не принесло. На беду «Ювентуса», выдающийся матч провел не только Ханданович, не допустивший грубых ошибок, но и центральный защитник Шкриньяр. Молодой словак, будто баскетбольный центровой мирового уровня, все 90 минут контролировал свой «щит», и не позволял хозяевам ровным счетом ничего выиграть на «втором этаже». Таким образом, «Ювентус» впервые за 45 матчей не забил ни одного мяча, а «Интер», по-прежнему непобежденный, увез гостевые ничьи как из Неаполя, так и из Турина. И во втором круге этих соперников уже примет на «Сан-Сиро». Лидерство по-прежнему в руках у команды Спаллетти, но лишиться его черно-синие могут уже в воскресенье, если «Наполи» обыграет дома «Фиорентину».

«ЮВЕНТУС» — «ИНТЕР» — 0:0.

Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Дибала, 75), Пьянич (Бентанкур, 85), Матюиди, Куадрадо, Игуаин, Манджукич.

Интер: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Сантон (Далберт, 63), Весино, Борха Валеро, Кандрева (Гальярдини, 69), Брозович, Перишич, Икарди (Эдер, 85).