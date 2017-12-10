«Нулевой» лидер. Как «Интер» и «Ювентус» сыграли вничью
«Интер» после матча с «Ювентусом» (0:0) сохранил первую строку в таблице Серии А, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.
«Интер» после матча с «Ювентусом» (0:0) сохранил первую строку в таблице Серии А, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.
ДЕРБИ ИТАЛИИ.
Конечно, изначально — и это правильно — словом «дерби» называть матч двух команд из одного города, и не иначе. Да и то, в Лондоне, например, или в
Но матчи «Ювентуса» и «Интера» имеют в Италии свое, практически брендированное название — Derby D’Italia («Дерби Италии»). Родился этот термин еще в 1967-м году в устах итальянского журналиста Джанни Бреры. Тогда именно эти два клуба имели в своем активе наиболее число выигранных скудетто, именно они провели между собой наибольшее количество матчей. Возможно, этими критериями и руководствовался знаменитый журналист, придумывая данный термин. Да и сейчас у «Ювентуса» 33 скудетто, а «Интер» делит второе место с «Миланом» — по 18 чемпионских титулов. И еще немного статистики. В рамках чемпионата Италии этот матч стал для команд 198-м в истории. То есть, в следующем сезоне мы увидим юбилейное, 200-е Дерби Италии. Ну, а перед этой встречей 89 побед было в активе «Юве», 59 матчей остались за «Интером», и, соответственно, еще 49 встреч завершились вничью. Статистика статистикой, но осенью «Интер» выдал лучший старт в истории. И к 16-му туру в
КЛЮЧЕВАЯ СВЯЗКА: КУАДРАДО — МАНДЖУКИЧ
К очному матчу команды подошли практически в оптимальных составах. У «Интера» в строю абсолютно все игроки основы. Да и вообще, команда под руководством Спаллетти внезапно перестала быть вечным лазаретом, что болельщики постоянно наблюдали в последние годы. У «Старой Синьоры» потери
ПРЕРВАННАЯ ГОЛЕВАЯ СЕРИЯ
Однако после перерыва… ничего не изменилось. Разве что игроки «Ювентуса» добавили в скорости, и моменты у ворот Хандановича стали возникать чуть чаще. Сами же нерадзурри практически не атаковали. Более того, впервые в матче игрок «Интера» пробил в створ лишь на 60-й минуте. И это был удар головой Перишича по своим воротам, нанесенный в борьбе с Куадрадо. У чужих ворот гости практически не отмечались, не считая момента, когда после удара Икарди мяч попал в руку Бенатиа. Эпизод спорный, однако, главный арбитр Валери уверенно развел руками. Тем не менее, повод для дискуссий в многочисленных футбольных
«ЮВЕНТУС» — «ИНТЕР» — 0:0.
Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Дибала, 75), Пьянич (Бентанкур, 85), Матюиди, Куадрадо, Игуаин, Манджукич.
Интер: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Сантон (Далберт, 63), Весино, Борха Валеро, Кандрева (Гальярдини, 69), Брозович, Перишич, Икарди (Эдер, 85).
Судья: Паоло Валери
Предупреждения: Бенатиа, 27, Игуаин, 39 — Брозович, 30, Перишич, 40, Сантон, 62, Д’Амброзио, 88, Весино, 90+1
9 декабря. Турин. «Алльянц Стэдиум».