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00:29 (мск), источник: Р-Спорт

Матч тура: сможет ли ФК «Спартак» взять реванш у ЦСКА в главном дерби страны?

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 10 декабря в рамках 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

В первом круге команды встречались в шестом туре (12 августа) чемпионата России на арене ЦСКА. Тогда победа осталась за армейцами — 2:1.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
-ЦСКА-

«Спартаку» нужно реабилитироваться после неудачи в ЛЧ.

Команда Массимо Карреры сыграет со своим принципиальным соперником после мощного разгрома в Лиге чемпионов. «Спартак» в последнем матче группового этапа на выезде проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7, что стало антирекордом для российских клубов в еврокубках. Дерби с ЦСКА для «Спартака» будет возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками, да и перед собой.

«Естественно, после таких поражений психологически тяжело, но у нас впереди дерби, поэтому быстро переключимся, добьемся положительного результата, и тогда эту игру будет легче забыть. Конечно, болельщики простят, если достойно сыграем с ЦСКА, выиграем. Стыдно перед болельщиками, что так получилось», — сказал защитник «красно-белых» Андрей Ещенко журналистам после матча в Ливерпуле.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил, что с ЦСКА всегда проходят «интересные, захватывающие встречи». «Прежде всего — это дерби! Конечно, придется нелегко. В турнирном плане этот матч для нас также очень важен — знаковый матч за шесть очков. Нужно побеждать», — сказал Глушаков, слова которого приводятся на официальном сайте «красно-белых».

И ЦСКА, и «Спартак» еще не потеряли шансов уйти на паузу в чемпионате на втором месте в таблице.

Если петербургский «Зенит» не добьется положительного результата в Грозном с «Ахматом», то по количеству очков его могут обогнать и спартаковцы, и армейцы. Для этого обоим клубам нужно побеждать. После 19 туров ЦСКА с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» набрал на один балл меньше и располагается строчкой ниже. В активе «сине-бело-голубых» — 36 очков.

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ЦСКА настроен по-боевому, несмотря на травмы.

ЦСКА также на этой неделе в Англии провел матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который закончился победой хозяев 2:1. Армейцы выбыли из борьбы в Лиге чемпионов, но обеспечили себе еврокубковую весну, выйдя в Лигу Европы с 3-его места.

«Все равно, с каким соперником играть (в ЛЕ), будем сражаться с любым. Пока все мысли о «Спартаке». На эту игру не надо никого настраивать, каждый в подсознании понимает, что это за игра и насколько она важна, — сказал полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, слова которого приводятся на официальном сайте армейцев.

К дерби команда Виктора Ганчаренко готовится на своей арене на 3-й Песчаной улице. Что касается состава, то к предстоящему матчу ЦСКА подходит не в самом оптимальном составе: из травмированных в стане столичного клуба сейчас находятся защитники Алексей Березуцкий и Георгий Щенников, а также хавбек Георги Миланов.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что «Спартаку» только на руку, что после такого разгрома в Ливерпуле их ждет матч именно с ЦСКА, поскольку дополнительно настраиваться на дерби не требуется. «Надеюсь на хорошую игру армейцев, чтобы в последней игре перед паузой никто травм не получил. Ну и на положительный результат, конечно», — сказал он.

В субботу прошел матч молодежных составов «Спартака» и ЦСКА. Армейская «молодежка» на 90-й минуте ушла от поражения — игра закончилась со счетом 1:1.

Что касается болельщиков, то, конечно, в Тушине ожидается в воскресенье аншлаг.

Официально сообщалось, что ЦСКА реализовал все билеты на сектор болельщиков «красно-синих» на предстоящую игру. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

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