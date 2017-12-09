«0:7 — не унижение. Надо оттолкнуться от дна». Как «Спартаку» пережить разгром

Источник: Спорт-Экспресс

Советы Каррере и команде перед дерби от доктора медицинских наук.

Вадим Гущин — заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 2001 года. Гущин работает с российскими теннисистами, в том числе с мужской сборной страны. «СЭ» обсудил с Гущиным состояние «Спартака» после разгрома от «Ливерпуля» (0:7).

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 6.12.2017, 22:45 Ливерпуль 7 Спартак М 0

«СПАРТАК» НЕ ОСОБЕННО ВЫКЛАДЫВАЛСЯ НА «ЭНФИЛДЕ».

— Что происходит с командой, которая потерпела самое крупное поражение в истории?

— Аленичев в интервью «СЭ» все сказал. Ты теряешь уверенность в себе. Возникает ощущение, что ты вообще ни на что не способен. Трудно, что называется, встать с колен. Для этого, напротив, нужно ощущение если не всемогущества, то осознание того, что способен на многое. Сейчас это, безусловно, сбито. Но если бы все так было просто в психологии…

Достигнув дна, от него можно оттолкнуться. Болельщики, которые используют жаргонные выражения вроде «донная команда», не понимают, о чем говорят. Когда ты в отчаянии, начинаешь биться, как никогда. Хотя бы потому, что терять уже нечего. «Спартак» может доказать, что он не настолько плох — а ведь он и правда неплох. Матч с «Ливерпулем» — не показательный. У любой команды бывает не ее день, когда все залетает. Ничего катастрофического не случилось. Это удар скорее по репутации клуба, чем по репутации игроков. Тем более большинство из них вряд ли знакомы с историей «Спартака» и относятся к нему как-то по-особенному. И это было видно: не сказал бы, что спартаковцы изо всех сил бились уже при крупном счете.

Есть еще один фактор, который никто не учитывает. У «Спартака» на день меньше отдыха, чем у ЦСКА. Усталость хорошо давит на эмоциональные расстройства. Когда ты устал, тебе не особо-то до переживаний. Армейцы выступили достойно, бились, выигрывали после первого тайма. А спартаковцы бороться перестали минуте на 50-й, если не раньше. То есть силы сэкономили. Вдруг это тоже скажется? Тем более, у ЦСКА скамейка совсем короткая.

— Что будет ключевым с точки зрения психологии в дерби?

— Начало матча. Кто забьет первый гол. Если счет откроет ЦСКА, это может окончательно доломать «Спартак». Как это и случилось в Англии. А вот если забьют хозяева, вдохновятся, побегут — я не завидую армейцам.

Не надо относиться к разгрому на «Энфилде» одномерно: «Вас унизили, размазали, вы никакие…» Гораздо обиднее поражение, когда вы могли — но в итоге не смогли. Пропустишь на последней секунде, и потом этот роковой гол у тебя в голове крутится и не выходит. А «Спартак"-то особенно и не выкладывался.

— К концу напряженного года команды подойдут выхолощенными. Это скажется негативно на дерби?

— Это сказывается негативно на чемпионате в целом. Дерби должно стать кульминацией, а оно проходит в снегу, в грязи, да еще и после таких напряженных еврокубков. При системе «весна-осень» «Спартак» и ЦСКА сыграли бы, скорее всего, в период с мая по октябрь. Когда команды не измучены сезоном, а поле идеальное.

Сейчас-то «Спартак» и ЦСКА, несмотря на поражения в Англии, в тонусе. Еще пару туров назад «Спартак» играл с «Зенитом», ЦСКА — с «Локомотивом». Неправильно говорить, что команды будут играть в воскресенье из последних сил. Не думаю даже, что они опустошены после «МЮ» и «Ливерпуля», — возможно, напротив эмоционально это их подстегнуло. Так что нас наверняка ждет яркое шоу. Я его точно не пропущу.

СЕЛИХОВ — ПЛЮШЕВЫЙ? АКИНФЕЕВ НИКОГДА НЕ БЕРЕТ ВИНУ НА СЕБЯ.

— «Спартак» станет злее после 0:7?

— Не злее, а отчаяннее.

Не вижу в России команд, которые отличаются спортивной злостью. Отчасти — «Локомотив». И у «Зенита», и «Спартака», и у ЦСКА нет ярко выраженного бойцовского характера. Они редко вырывают победы на зубах, на воле, на подъеме. К сожалению, это влияет на зрелищность нашего чемпионата.

Вот в Англии команда может уступать два мяча, а потом отыграться. «Спартак» в этом сезоне наоборот сам теряет преимущество по ходу матча.

— Селихов после «Ливерпуля» извинился перед болельщиками и назвал себя «плюшевым вратарем». Это оправданно?

— Это неправильно и говорит о том, что Александр — еще молодой человек и некоторых вещей просто не понимает. Мне гораздо ближе позиция Акинфеева. Чанов, долгое время тренер вратарей ЦСКА, говорил: вину на себя должен брать кто угодно, но не вратарь. Игорь следовал этому совету, даже сыграв неудачно. Он выходит на следующий матч и, как правило, тащит. Психику голкипера необходимо защищать.

А крики «мы говно» — по Слуцкому — только разлагают. Это лишний раз говорит о тренерских качествах Слуцкого. Люди, несмотря ни на что, должны верить, что они хорошие. Пусть огонь на себя вызывает тренер. Ясное дело, что семь голов любому вратарю в плюс не идут. Но Селихов должен от этого крепнуть и доказывать. Ему лучше было сказать: «В дерби я сыграю лучше».

— Аленичев отметил, что игроки читают прессу даже после разгромов. «Спартак» уже закален критикой?

— Наша страна уже давно ничего значимого не выигрывает в командных видах спорта, и это тоже показатель, как люди у нас относятся к общественному мнению. Да, не все у нас Дзюбы и Кокорины, которые говорят: всей, кто нас критикуют, только завидуют, и вообще у них пивное брюхо. Но у спортсменов уже такая броня выработалась против любых высказываний! Может, только самые молодые еще совестливы. А иностранцам и точно все равно.

— Что бы вы посоветовали Каррере как психолог?

— Во-первых, я бы сделал акцент на физических тренировках. Это и для восстановления хорошо, и для того, чтобы забить игру в Ливерпуле. Чего силы-то копить? Последняя игра в году. Во-вторых, на месте тренера я бы включил какой-то из старых матчей. Может, прошлогодний. Или с «Севильей». Игрокам стоит показать: бывает так, а бывает и эдак. На одни переживания наложить другие.

В-третьих, нужна какая-то пламенная речь. Одна игра — еще не приговор. Доказывать нужно каждый матч. Тем более — на своем стадионе. Надеюсь, кого-то это проймет. Но больше Каррере надо говорить о тактических аспектах. О том, что конкретно надо делать с ЦСКА. Когда спортсмен волнуется, его лучше переключить на что-то процессуальное: куда бежать, как подавать, кому отдавать. Двух мыслей в голове быть не может.

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ЧЕРЧЕСОВУ НУЖЕН ПСИХОЛОГ.

— Станислав Черчесов говорит, что в его команде никогда не будет психолога. Позиция такая: кто не играл, не поймет, что в голове у футболиста. Разумная позиция?

— В «Барселоне» работает несколько человек (психологов). Самому тренеру в первую очередь нужен психолог, а не команде. Переживания тренера глубже: он несет ответственность за результат, его могут уволить. Психолог может найти более точные слова, чем тренер-мотиватор.

— Черчесов привел поговорку: «Кто-то был на войне, а кто-то рассказывает про войну».

— Лучшими стратегами были не бойцы. Ни Наполеон, ни Александр Македонский, ни Суворов — не специалисты по рукопашному бою. Нельзя путать человека, который умеет бить по мячу и который этому учит. Многие великие тренеры не были футболистами. На того же Моуринью посмотрите. Если у тебя получалось играть в футбол, вряд ли ты это рационализируешь, объяснишь, как ты это сделал. Пример Кройфа — скорее исключение.

Со Станиславом Саламовичем я знаком лично. И считаю, что ему бы психолог не помешал. Возникало бы меньше проблем с прессой и игроками, как бы Черчесов их ни отрицал. Хотя он сам неплохо знаком со спортивной психологией. Это вам не Слуцкий.

— А что Слуцкий?

— Я видел, как играет сборная Слуцкого, «Халл», «Крылья Советов»… У него неудач гораздо больше, чем успехов. А успехи Слуцкого не им созданы. Он всегда общался с игроками через других. Знания Слуцкого абстрактны. Как они применяются-то? Хороший парень — не профессия. Вот обозреватель или комментатор из Слуцкого был бы гениальный.

— Семин — хороший психолог?

— Безусловно. Его «Локомотив» на разных этапах — злая, яростная команда. Может, она играла не очень замысловато и изобретательно, но всегда брала характером. Не опускала рук, а возвращалась в игру. И в итоге показывала свой максимум. Юрий Павлович в этом плане силен. Одно дело переживать от игры, качаясь, а другое — жить ею. Футболисты не могут этого не чувствовать.