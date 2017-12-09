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«Зенит» подписал Заболотного
По информации «СЭ», «Зенит» закрыл сделку по трансферу форварда «Тосно» Антона Заболотного.
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По информации «СЭ», «Зенит» закрыл сделку по трансферу форварда «Тосно» Антона Заболотного.
26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом — как уже сообщал «СЭ», сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ).
В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах