Ну хоть так. «Рубин» закончил год победой над «СКА-Хабаровск»
«Рубин» ну очень хотел поскорее закончить этот год и уже в первом тайме решил исход игры с гостями из Хабаровска.
«Рубин» ну очень хотел поскорее закончить этот год и уже в первом тайме решил исход игры с гостями из Хабаровска.
ОЩУЩЕНИЕ БЕЗНАДЕГИ.
Поднимаешься на стадион, и в первые же минуты после начала матча понимаешь — хочу, чтобы это кончилось как можно быстрее, хочу домой.
Вот мы и получаем некое отчаяние и ощущение безнадеги, как внутри, так и вокруг команды. Это подтвердилось количеством болельщиков, пришедших на игру — 3112. Пришло бы на сотню меньше — был бы новый антирекорд «Казань Арены». В такую погоду, при таких результатах, на «Рубин» ходят только самые отчаянные. Либо они действительно очень любят команду и футбол, либо им просто совсем нечего делать в субботу. С одной стороны — это печально, что в Казани все настолько плохо с футболом и болельщиками. С другой стороны — их можно понять.
Чувствовалось, что и сами игроки «Рубина» хотят побыстрее закончить и забыть этот ужасный год и уехать в отпуск. Но им то еще побеждать надо было, пусть и
ОНО ШЕВЕЛИТСЯ.
«Рубин», конечно, печален в этом сезоне, но не настолько, чтобы возиться с абсолютно худшей и самой блеклой командой РФПЛ. Нервы и так были на пределе. На открытой тренировке перед матчем со «СКА-Хабаровск» Бердыев уже сам был на взводе. Он был буквально в бешенстве, кричал на своих игроков, особенно на нападающих. Раньше Бердыев, как правило, молча наблюдал за игроками с середины поля. В последнее время главный тренер «Рубина» вызывает сочувствие. Он всем все доказал, вернулся в родную команду, изменился, стал куда более открытым в общении с прессой. Даже, когда у команды совсем ничего не получалась и она раз за разом допускала ошибки и теряла очки на последних минутах, Бердыев продолжал излучать спокойствие и уверенность в том, что он делает. Однако, нервы начали сдавать и у него. Как оказалась, команде такая встряска была просто необходима.
Если не сейчас, то когда? Не победи «Рубин» «СКА-Хабаровск» — команду можно было бы спокойно распускать. Страшно подумать, что творилось в голове у Бердыева, когда Азмун сперва не попал по мячу, а потом упустил явный момент, а Канунников вообще не попал по пустым воротам.
В конце концов, «Рубин»
«Рубин» провел, наверное, самый сюрреалистичный матч в сезоне. Ладно Азмун и Канунников. Они
И как же хорошо, что все это наконец закончилось. Казанцы хотя бы выбрались из зоны стыковых матчей — уже
«Рубин» (Казань) — «СКА-Хабаровск» — 3:1 (2:0).
Голы: Азмун, 25; Канунников, 40; Оздоев, 49 — Максименко, 73.
«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Цакташ (Карадениз, 69), Азмун (Ахметов, 64), Канунников (Жемалетдинов, 64).
«СКА-Хабаровск» Довбня, Эдиев (Черевко, 64), Димидко, Тишкин, Карасев, Корян (Максименко, 18), Никифоров, Маркович (Христов, 54), Савичев, Калинский, Казанков.
Предупреждения: Набиуллин, 8; Кудряшов, 14; Сорокин, 20; Цакташ, 63 — Димидко, 38.
Судья: Игорь Федотов (Москва).