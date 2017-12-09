Ну хоть так. «Рубин» закончил год победой над «СКА-Хабаровск»

Источник: Советский спорт

ОЩУЩЕНИЕ БЕЗНАДЕГИ.

Поднимаешься на стадион, и в первые же минуты после начала матча понимаешь — хочу, чтобы это кончилось как можно быстрее, хочу домой. Во-первых, зима таки пришла в Казань. Уже холодно, -10 градусов, а на стадионе ощущается как все -15. Отсидеть весь матч сродни достижению. Во-вторых, 2017 год для «Рубина» — это полная катастрофа. Отставка Хави Грасии, смена руководства, курса развития и очередная резкая смена состава, вынужденное соблюдение финансового фэйр-плея и продажа забивного Жонатаса, ужасные результаты после назначения Курбана Бердыева, месяц без голов, ранний вылет из Кубка России, голевая засуха Азмуна, нахождение в зоне вылета. Да куча всего. Недавно еще и выяснилось, что игроки в «Рубине» не получают зарплату уже 4 месяца, и это совсем добивало.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 20, 9.12.2017, 16:30 Рубин 3 СКА-Хабаровск 1

Вот мы и получаем некое отчаяние и ощущение безнадеги, как внутри, так и вокруг команды. Это подтвердилось количеством болельщиков, пришедших на игру — 3112. Пришло бы на сотню меньше — был бы новый антирекорд «Казань Арены». В такую погоду, при таких результатах, на «Рубин» ходят только самые отчаянные. Либо они действительно очень любят команду и футбол, либо им просто совсем нечего делать в субботу. С одной стороны — это печально, что в Казани все настолько плохо с футболом и болельщиками. С другой стороны — их можно понять.

Чувствовалось, что и сами игроки «Рубина» хотят побыстрее закончить и забыть этот ужасный год и уехать в отпуск. Но им то еще побеждать надо было, пусть и всего-то «СКА-Хабаровск».

ОНО ШЕВЕЛИТСЯ.

«Рубин», конечно, печален в этом сезоне, но не настолько, чтобы возиться с абсолютно худшей и самой блеклой командой РФПЛ. Нервы и так были на пределе. На открытой тренировке перед матчем со «СКА-Хабаровск» Бердыев уже сам был на взводе. Он был буквально в бешенстве, кричал на своих игроков, особенно на нападающих. Раньше Бердыев, как правило, молча наблюдал за игроками с середины поля. В последнее время главный тренер «Рубина» вызывает сочувствие. Он всем все доказал, вернулся в родную команду, изменился, стал куда более открытым в общении с прессой. Даже, когда у команды совсем ничего не получалась и она раз за разом допускала ошибки и теряла очки на последних минутах, Бердыев продолжал излучать спокойствие и уверенность в том, что он делает. Однако, нервы начали сдавать и у него. Как оказалась, команде такая встряска была просто необходима.

С первых же минут матча Бердыев рвал и метал на бровке, крича и высказывая недовольство своим игрокам. Наверное, благодаря этому «Рубин» был крайне мотивирован, сразу же смял «СКА-Хабаровск» и создавал момент за моментом.

Если не сейчас, то когда? Не победи «Рубин» «СКА-Хабаровск» — команду можно было бы спокойно распускать. Страшно подумать, что творилось в голове у Бердыева, когда Азмун сперва не попал по мячу, а потом упустил явный момент, а Канунников вообще не попал по пустым воротам.

В конце концов, «Рубин» все-таки прорвало. Символично, что два гола, которые и решили исход матча, забили две главные казанские горемыки, приносившие в последнее время одни разочарования. Сперва свою безголевую серию в 1015 минут прервал Азмун. Канунников врезался в Довбню, а Сердар просто добил в пустые. Ну хоть так. Стадион на секунду ахнул. С трудом верилось, что это наконец произошло. Иранец будто и сам не сразу это осознал. Чуть позже отличился Канунников.

«Рубин» провел, наверное, самый сюрреалистичный матч в сезоне. Ладно Азмун и Канунников. Они все-таки какие-никакие, но нападающие. Забил Оздоев! Причем красиво, ворвавшись в штрафную и точно положив в левый нижний. Даже, когда «Рубин» уже вел 3:0 Бердыев продолжал кричать на игроков. Было за что. Казанцы немного расслабились, начали упускать моменты, например, Жемалетдинов два раза не забил после выхода один на один, вышедшие на замену футболисты игру не усилили, а защита потеряла в концентрации, из-за чего «СКА-Хабаровск» свой гол все-таки завалил. У «Рубина» куча проблем, но против худшей команды чемпионата они были не так критичны.

И как же хорошо, что все это наконец закончилось. Казанцы хотя бы выбрались из зоны стыковых матчей — уже что-то. Остается надеяться, что в марте «Рубин» будет совсем другой командой.

«Рубин» (Казань) — «СКА-Хабаровск» — 3:1 (2:0).

Голы: Азмун, 25; Канунников, 40; Оздоев, 49 — Максименко, 73.

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Цакташ (Карадениз, 69), Азмун (Ахметов, 64), Канунников (Жемалетдинов, 64).

«СКА-Хабаровск» Довбня, Эдиев (Черевко, 64), Димидко, Тишкин, Карасев, Корян (Максименко, 18), Никифоров, Маркович (Христов, 54), Савичев, Калинский, Казанков.

Предупреждения: Набиуллин, 8; Кудряшов, 14; Сорокин, 20; Цакташ, 63 — Димидко, 38.