«Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в РФПЛ, победив «СКА-Хабаровск»

Бердыев: Задержки по зарплатам в «Рубине» есть, но они есть и у других клубов

Игроки обоих клубов вышли на поле в футболках с надписью «Женя, мы с тобой» в поддержку полузащитника «СКА- Хабаровска» Евгения Баляйкина, жена которого скончалась в пятницу. Баляйкин выступает за хабаровский клуб с 2017 года, с 2007 по 2012 год он играл за «Рубин». Ранее полузащитника поддержала Российская футбольная премьер-лига.