«Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в РФПЛ, победив «СКА-Хабаровск»
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Казанский «Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Казанский «Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной
В составе победителей отличились Сердар Азмун (25-я минута), Максим Канунников (40) и Магомед Оздоев (49). Гости ответили точным ударом Александра Максименко (73).
Игроки обоих клубов вышли на поле в футболках с надписью «Женя, мы с тобой» в поддержку полузащитника «СКА- Хабаровска» Евгения Баляйкина, жена которого скончалась в пятницу. Баляйкин выступает за хабаровский клуб с 2017 года, с 2007 по 2012 год он играл за «Рубин». Ранее полузащитника поддержала Российская футбольная
«Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» потерпел шестое поражение подряд. «Рубин» занимает десятое место с 23 очками, «СКА-Хабаровск» — 16-е (12).
Следующие матчи клубы проведут после зимнего перерыва. «Рубин» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи», «СКА- Хабаровск» примет «Тосно».
|Рубин
|
3:1
Первый тайм: 2:0
|СКА-Хабаровск
|Курбан Бердыев
|Алексей Поддубский
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|3
|8
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)