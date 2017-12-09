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18:49 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в РФПЛ, победив «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Казанский «Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Сердар Азмун (25-я минута), Максим Канунников (40) и Магомед Оздоев (49). Гости ответили точным ударом Александра Максименко (73).

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Игроки обоих клубов вышли на поле в футболках с надписью «Женя, мы с тобой» в поддержку полузащитника «СКА- Хабаровска» Евгения Баляйкина, жена которого скончалась в пятницу. Баляйкин выступает за хабаровский клуб с 2017 года, с 2007 по 2012 год он играл за «Рубин». Ранее полузащитника поддержала Российская футбольная премьер-лига.

«Рубин» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» потерпел шестое поражение подряд. «Рубин» занимает десятое место с 23 очками, «СКА-Хабаровск» — 16-е (12).

Следующие матчи клубы проведут после зимнего перерыва. «Рубин» сыграет в гостях с махачкалинским «Анжи», «СКА- Хабаровск» примет «Тосно».

Рубин 3:1
Первый тайм: 2:0
СКА-Хабаровск
9.12.2017, 16:30 Зрители: 3112 основной раунд: 20-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Алексей Поддубский
Голы
25′ Сердар Азмун (Ц. Цакташ, Е. Сорокин) 33
40′ Максим Канунников (М. Оздоев) 9
49′ Магомед Оздоев (С. Азмун, Ф. Кудряшов) 27
96 Александр Максименко (В. Никифоров) 73′
Составы
Сослан Джанаев 35
14′ Федор Кудряшов 30
20′ Егор Сорокин 80
Руслан Камболов 88
Мориц Бауэр 23
8′ Эльмир Набиуллин 3
Магомед Оздоев 27
Янн М`Вила (к) 4
63′ 69′ Мийо Цакташ 20
Карадениз Гекдениз 61
64′ Сердар Азмун 33
Ильзат Ахметов 85
64′ Максим Канунников 9
Рифат Жемалетдинов 96
1 Александр Довбня
4 Максим Тишкин
6 Павел Карасев
13 Александр Димидко (к) 38′
77 Константин Савичев
10 Владислав Никифоров
87 Максим Казанков
78 Николай Калинский
3 Исмаил Эдиев 64′
26 Александр Черевко
9 Руслан Корян 18′
96 Александр Максименко
11 Мирослав Маркович 54′
91 Венцислав Христов
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 0
14 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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