Футболисты «Динамо» одержали победу над «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Встреча последнего в 2017 году тура РФПЛ, прошедшая в субботу в Химках, завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Александр Ташаев (8-я минута) и Евгений Луценко (60-я).

«Бело-голубые», одержавшие вторую победу подряд, после 20 туров набрали 22 очка и покинули зону стыковых матчей, выйдя на 10-е место в турнирной таблице. В активе «Анжи» осталось 19 баллов и предпоследняя строчка в таблице РФПЛ.