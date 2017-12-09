9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Футболисты «Динамо» одержали победу над «Анжи»
ХИМКИ (Московская область), 9 дек —
ХИМКИ (Московская область), 9 дек —
Встреча последнего в 2017 году тура РФПЛ, прошедшая в субботу в Химках, завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Александр Ташаев (8-я минута) и Евгений Луценко (60-я).
«Бело-голубые», одержавшие вторую победу подряд, после 20 туров набрали 22 очка и покинули зону стыковых матчей, выйдя на 10-е место в турнирной таблице. В активе «Анжи» осталось 19 баллов и предпоследняя строчка в таблице РФПЛ.
Для капитана «Динамо» Антона Шунина матч с махачкалинцами стал 200-м в составе «бело-голубых», перед началом встречи голкиперу был вручен памятный свитер.
|Дмитрий Хохлов
|Вадим Скрипченко
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|2
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)