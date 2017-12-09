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17:12 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Динамо» одержали победу над «Анжи»

ХИМКИ (Московская область), 9 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты московского «Динамо» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 20-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча последнего в 2017 году тура РФПЛ, прошедшая в субботу в Химках, завершилась победой «Динамо» со счетом 2:0. В составе хозяев отличились Александр Ташаев (8-я минута) и Евгений Луценко (60-я).

«Бело-голубые», одержавшие вторую победу подряд, после 20 туров набрали 22 очка и покинули зону стыковых матчей, выйдя на 10-е место в турнирной таблице. В активе «Анжи» осталось 19 баллов и предпоследняя строчка в таблице РФПЛ.

Для капитана «Динамо» Антона Шунина матч с махачкалинцами стал 200-м в составе «бело-голубых», перед началом встречи голкиперу был вручен памятный свитер.

Динамо М 2:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
9.12.2017, 14:00 Зрители: 3525 основной раунд: 20-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Вадим Скрипченко
Голы
7′ Александр Ташаев (Е.О. Луценко, Ф. Бечирай) 88
60′ Евгений Луценко (Ф. Бечирай) 48
Составы
Антон Шунин (к) 1
Себастьян Хольмен 3
Григорий Морозов 2
Тони Шуньич 44
Фатош Бечирай 21
Евгений Луценко 48
Ибрагим Цаллагов 15
Самба Соу 27
35′ Владимир Рыков 4
Алексей Козлов 25
78′ Иван Темников 11
Антон Соснин 23
90′ Александр Ташаев 88
Николай Обольский 90
47 Георгий Лория
2 Гурам Тетрашвили (к)
3 Владимир Полуяхтов
14 Игорь Армаш
92 Сергей Брызгалов
94 Олег Данченко
88 Иван Маркелов
78 Михаил Бакаев
74 Иван Иванченко 46′
91 Павел Яковлев
99 Хуан Эдуардо Лескано 65′
49 Александр Прудников
29 Вадим Афонин 58′
8 Арсен Хубулов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 2
6 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
13 Фолы 14
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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