«Спартак» упустил победу над ЦСКА в матче молодежного первенства России

Встреча, состоявшаяся в субботу на поле академии «Спартак» имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 1:1. На мяч Даниила Петрунина на 70-й минуте у спартаковцев армейцы ответили точным ударом Кирилла Леонова на 90-й.