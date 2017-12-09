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15:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» упустил победу над ЦСКА в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Футболисты московских «Спартака» и ЦСКА сыграли вничью в матче 20-го тура молодежного первенства России.

Встреча, состоявшаяся в субботу на поле академии «Спартак» имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 1:1. На мяч Даниила Петрунина на 70-й минуте у спартаковцев армейцы ответили точным ударом Кирилла Леонова на 90-й.

«Спартак» заканчивал игру в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Илья Мазуров.

Матч основных составов «Спартака» и ЦСКА в рамках РФПЛ пройдет в воскресенье на стадионе «красно-белых».

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