9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
«Спартак» упустил победу над ЦСКА в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу на поле академии «Спартак» имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 1:1. На мяч Даниила Петрунина на 70-й минуте у спартаковцев армейцы ответили точным ударом Кирилла Леонова на 90-й.
«Спартак» заканчивал игру в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Илья Мазуров.
Матч основных составов «Спартака» и ЦСКА в рамках РФПЛ пройдет в воскресенье на стадионе «красно-белых».