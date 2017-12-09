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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Анжи».

Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Главный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, Иванченко.

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