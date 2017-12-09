Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Динамо» — «Анжи»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской
Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Главный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, Иванченко.