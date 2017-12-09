Комплекс ЦСКА. Забьет ли наконец Промес Акинфееву?
Удобные и неудобные соперники лучшего бомбардира «Спартака».
Удобные и неудобные соперники лучшего бомбардира «Спартака».
Промес на прошлой неделе пропустил выезд в заснеженную Тулу. Официальная версия — по состоянию здоровья, а неофициальную — во избежание «лишней» карточки — Массимо Каррера правдоподобно опроверг. Так или иначе, своего лидера к заключительному дерби года итальянский Мистер сберёг. Единственное, что его не может не беспокоить в контексте Квинси — это моральное состояние после фиаско на «Энфилде». Впрочем, это не одного Промеса касается — всех футболистов, ступавших на газон легендарной арены либо сопереживавших товарищам с лавки.
Сама по себе афиша «Спартак» — ЦСКА подразумевает бешеный настрой участников, кипение страстей на поле и яркий антураж. Но для Промеса — даром что иностранец — в дерби присутствует ещё и серьёзный личный мотив. Шестой десяток голов распечатал голландец в чемпионате России, а «армейцам», представьте себе, не забивал. И чем длиннее эта серия, тем сильнее она должна бить по самолюбию, возможно, лучшего легионера РФПЛ прямо сейчас. Более неудобного противника в карьере 25-летнего атакующего хавбека ещё не встречалось.
Любимые соперники Промеса
Чаще всего — по 8 раз — Промес выходил против «Локомотива», «Зенита» и «Уфы». По 7 матчей провёл с «Амкаром», «Рубином», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА. Одного безоговорочно любимого противника у Квинси нет — есть ряд команд, которые он огорчает с завидным постоянством.
Пятёрку мячей за семь встреч отгрузил он пермякам — в том числе один нынешнему одноклубнику Селихову (правда, только с «точки»). «Мордовия» с «Динамо» тоже получили от Промеса по полдесятка голов, но за четыре захода. По четыре раза спартаковская десятка поражал ворота «Рубина», «Краснодара» и «Арсенала».
Есть у Квинси любимые «клиенты» и среди вратарей. Сергей Рыжиков от самого Месси ничего не пропустил, а от Промеса стабильно получает по голу за сезон. Всего их набралось уже четыре, включая пару победных. Что характерно, «Рубин» ни один из этих матчей не выиграл, поровну разделив ничьи с поражениями.
Четырежды извлекал мяч из сетки после выстрелов спартаковского снайпера Роман Герус — по два в составе «Амкара» и «Арсенала». И лишь Беленов капитулировал перед шустрым голландцем в составе трёх команд — «Кубани», «Анжи» и «Уфы». Не удивлюсь, если курчавый бомбардир
Нелюбимые соперники Промеса
Единицы соперников могут похвастать полной нейтрализацией самого опасного спартаковца. Из участников текущего сезона Промес никогда не забивал лишь ЦСКА да паре дебютантов, из Хабаровска и Ленобласти. Правда, и встречался с последними лишь по разу — во втором круге у Квинси ещё будет возможность исправить это упущение.
Нижегородской «Волге» Квинси уже не забьёт — по той простой причине, что команды с таким названием в природе больше не существует. Но едва ли этот пробел гложет бомбардирскую душу: забить он «Волге» не забил — зато три результативных передачи выполнил. За один матч.
Промес против ЦСКА
В отношении Промеса и ЦСКА можно констатировать минимум три тенденции:
а) Квинси всегда играет эти дерби «от звонка до звонка», без замен;
б) результативных действий не совершает (0 голов, 0 передач);
в)
После зажигательного августовского дерби на 3-й Песчаной безголевая серия Промеса против «армейцев» достигла семи полных матчей, или 10,5 часа. И ведь не скажешь, что защитники ЦСКА наглухо закрывают голландца. Нет, в первом круге Квинси изыскал три возможности для удара на территории главного неприятеля, в том числе пары прицельных. А переиграть Акинфеева снова не сумел — не иначе как своего рода психологический комплекс развился. Неудобный соперник — не штамп, не клише, они реально существуют. Можно не сомневаться, что завтра Промес приложит максимум усилий, чтобы
Со всего «Спартака» причитается болельщикам за Ливерпуль, но кому многое дано, с того много и спросится. А Промесу дано больше всех в «Спартаке».