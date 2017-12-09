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11:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заболотный вместо Дзюбы? Кто может уйти из «Зенита» зимой

«СЭ» анализирует, какие трансферы «на выход» из «Зенита» могут случиться в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на масштабную летнюю трансферную кампанию, Роберто Манчини периодически сетует, что его команда укомплектована не до конца. Однако для того, чтобы приглашать новых игроков, «Зениту» хотя бы из соображений финансового fair play придется расставаться с теми, кто не смог раскрыться при новом рулевом. «СЭ» проанализировал состав петербуржцев и выделил семь футболистов, которые могут покинуть Петербург в ближайшие месяцы.

Юрий ЛОДЫГИН

Источник: РИА

Голкипер с греческими корнями полсезона просидел за спиной Лунева, но удачно подменил Андрея, когда тот получил серьезную травму в матче за сборную. Да, с Лодыгиным «Зенит» проиграл «Спартаку», но назвать вратаря главным виновником неудачи в Москве язык не поворачивается — в двух первых мячах он точно не виноват.

Временное возвращение Лодыгина на первые роли в петербургской команде может только ускорить переход. Голкипер показал товар лицом, получил немного игровой практики и наверняка захочет еще. За добавкой придется идти в другой клуб.

Летом ходили слухи о том, что Лодыгиным интересуются ПАОК и «Лацио», в итоге все это так и осталось разговорами, но вектор возможного трансфера стал понятен. Маловероятно, что «Зенит» захочет продать хорошего вратаря конкурентам, а в российский клуб среднего уровня не пойдет сам игрок. Значит в приоритете Европа, особенно Греция. Тем более, что на местном языке Лодыгин говорит не хуже, чем на русском.

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро (здесь и далее — по данным transfermarkt.de).

Куда может уйти: ПАОК, «Олимпиакос», АЕК, «Панатинаикос».

Вероятность перехода: 50 процентов.

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ

Источник: РИА

Шутка о том, что Новосельцев уже перешел в ФК «Инстаграм», лишь на первый взгляд кажется смешной. На самом деле грустно наблюдать за тем, как человек, которого еще полтора года назад называли кандидатом в сборную, полностью лишился игровой практики и, кажется, даже не пожалел об этом. Сейчас мы действительно куда чаще видим защитника в соцсетях, чем на поле. Манчини пытался выпустить Новосельцева на замену в концовке игры с «Уралом», но Сергей Карасев поспешил дать финальный свисток.

Несмотря, на более чем годичный простой, у защитника с российским паспортом довольно высокая трансферная стоимость, поэтому «Зениту» было бы логично отдать его хотя бы в аренду. В таком случае реален вариант с возвращением в «Ростов» или переходом к Курбану Бердыеву в «Рубин».

Трансферная стоимость: 2 миллиона евро.

Куда может уйти: «Ростов», «Рубин».

Вероятность перехода: 30 процентов.

Александр АНЮКОВ

Источник: РИА

Когда перед матчем с «Тосно» на стадионе «Санкт-Петербург» чествовали золотой «Зенит-2007» Александр Анюков не смог поучаствовать в общении с болельщиками, но на поле вместе с остальными чемпионами вышел. В компании с Крижанацем и Радимовым, Аршавиным и Малафеевым он смотрелся куда органичнее, чем с Ригони и Дриусси.

За последние полгода Анюков лишь четыре раза сыграл за «Зенит» — дважды против «Бней-Иегуды» в Лиге Европы, против «Ахмата» в чемпионате и петербургского «Динамо» в Кубке России. В такой ситуации можно задумываться либо о завершении карьеры, либо о переходе. Красивым вариантом для Анюкова стало бы возвращение в родные «Крылья Советов», которые борются за возвращение в премьер-лигу.

Трансферная стоимость: 300 тысяч евро.

Куда может уйти: «Крылья Советов».

Вероятность перехода: 50 процентов.

Юрий ЖИРКОВ

Источник: РИА

Одним решением Станислав Черчесов спас карьеру Жиркова в «Зените». Еще в октябре универсальный фланговый игрок был накрепко приклеен к скамейке петербургского клуба и выходил на поле только по большим праздникам. Но стоило Жиркову провести хороший матч за сборную против Испании, как все изменилось. После той игры Черчесов сказал, что специально показал присутствовавшему на стадионе «Санкт-Петербург» Манчини все возможности футболиста. Судя по всему, итальянцу понравилось — в четырех следующих матчах «Зенита» Жирков выходил на поле, причем против «Вардара», «Спартака» и «Урала» провел все 90 минут. При таком развитии событий о зимнем переходе в «Динамо» говорить уже не приходится.

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро.

Куда может уйти: «Динамо».

Вероятность перехода: 10 процентов.

Олег ШАТОВ

Источник: РИА

Пару лет назад Олега Шатова активно отправляли в Европу, но тогда переход не состоялся, а сейчас о его приглашении говорит только Андре Виллаш-Боаш, но у того сейчас другие вакансии — место штурмана на ралли «Дакар-2018», например.

Шатов не сработался с Мирчей Луческу, но заметно воспрял духом после прихода Роберто Манчини. В первых турах полузащитник был железным игроком основы, однако после поражения от «Арсенала» выпал из стартового состава. Перед ЧМ-2018 игровая практика крайне важна. Интересным вариантом стал бы переход в «Краснодар», наверняка рады Олегу будут в «Динамо», которое испытывает дефицит классных исполнителей.

Трансферная стоимость: 10 миллионов евро.

Куда может уйти: «Динамо», «Краснодар».

Вероятность перехода: 30 процентов.

Кристиан НОБОА

Источник: AP

Полузащитника из Эквадора сразу после перехода в петербургский клуб спросили о том, не боится ли он повторить судьбу многих бывших игроков Курбана Бердыева, у которых не пошло в «Зените». Нобоа ответил решительным «нет» и ошибся. Год назад он забивал «Аяксу» и «Баварии», а теперь крайне редко попадает в основу «Зенита». Чаще всего Манчини дает шанс эквадорцу в Лиге Европы, как бы намекая, что основная проблема Нобоа — лимит на легионеров.

Если бы у «Рубина» не существовало финансовых проблем, сомнений бы не было — весну Нобоа начнет именно в Татарстане, именно у Бердыева. Но казанские трудности открывают другие варианты для эквадорца — «Динамо», «Ростов» или какой-нибудь европейский клуб.

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро.

Куда может уйти: «Рубин», «Ростов», «Динамо».

Вероятность перехода: 70 процентов.

Артем ДЗЮБА

Источник: РИА

Слухи о том, что «Зенит» вот-вот согласует трансфер Антона Заболотного, фактически не оставляют шансов Артему Дзюбе. Два фактурных форварда Роберто Манчини точно ни к чему, а значит, зимой нас ждет громкий переход. В августе Дзюба чуть было не оказался в «Локомотиве», но сейчас петербуржцы не станут укреплять прямого конкурента, если, конечно, не верят в ту самую легенду о «нечемпионском» проклятии, которое якобы висит над форвардом.

Зато можно вернуть к жизни еще один несостоявшийся летний вариант — обмен Дзюбы в «Краснодар» на Смолова, а если не на Смолова, то на Гранквиста — центральный защитник «Зениту» тоже не помешает.

Когда-то Дзюба уже перезапускал свою карьеру в «Томи» и «Ростове», поэтому не стоит забывать и об альтернативных вариантах. Например, полгода форвард может поиграть в «Уфе» у Сергея Семака, почему бы и нет?

Трансферная стоимость: 8 миллионов евро.

Куда может уйти: «Локомотив», «Краснодар», «Уфа».

Вероятность перехода: 70 процентов.

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