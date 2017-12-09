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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — ЦСКА. Прощальное дерби

Московские клубы встретятся в последний раз — не только в этом году, но и в сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

Вполне возможно, дерби станет прощальным сразу для нескольких футболистов из обеих команд — Игнашевича, Березуцких и, конечно, Квинси Промеса, на которого есть спрос в Европе. За три с половиной года в России голландец, кажется, сделал все. Кроме одной вещи — ни разу не забивал ЦСКА. Сможет ли Промес забить Акинфееву с восьмой попытки?

Никогда в российской истории уже после полноценного перехода на новую систему проведения чемпионата к концу осенней части турнира не было сыграно 20 туров.

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К счастью, опасения, что к декабрю «Зенит» решит вопрос с титулом в России, а весной поборется за Лигу Европы, не подтвердились. К счастью — для интриги, и весной у нас будет шикарный финиш: топы погонятся за уходящим поездом «Локо». Юрий Семин, если выиграет золото, установит, возможно, вечный рекорд: ни разу в отечественном футболе тренер в 70 лет к чемпионскому титулу свою команду не приводил. 11 мая Юрию Павловичу исполнится 71, а 13-го — последний тур. Как знать, чем все закончится?

Но для меня главные герои тренерского рынка этого года — все же Каррера и Гончаренко.

Массимо вернул «Спартаку» титулы и самоуважение, заставил забыть о черных 16 годах.

Тыл у итальянца настолько крепок, что после бомбического интервью «СЭ» Дмитрия Аленичева именно спартаковская легенда была обругана и высмеяна. Потрясающе! Аленичев-то сказал правду: разве 0:7 в Ливерпуле не позорище? Эта черная дата в истории клуба, конечно, не настолько ужасна, как вылет в 76-м в первую лигу, но и спустя долгие годы, пока не случится 0:8, игрокам не перестанут напоминать о разгроме.

Но Каррера за полтора года стал своим. Ему готовы простить Петковича и Педро Рошу, 0:7 в Ливерпуле, две ничьих с «Марибором» (это стоило клубу 2 миллионов евро призовых)… Каррера заработал сумасшедший кредит доверия у болельщиков.

Его уважают и в профессиональном сообществе. Один пример: именно Массимо, когда история с Канунниковым обострилась (игрока можно было забрать из «Рубина» за миллион евро, хотя в Казани настаивали на пяти-шести), настоял, из уважения к Бердыеву, — не берем.

Это был идеально событийный, сказочный год, когда в мае итальянец сделал команду чемпионом, а уже в августе, в разгар трансферного кризиса в клубе, всерьез подумалось о его отставке.

Ни один из его летних новичков не выстрелил, а Петкович и Роша провалились. Молодые очень редко (а у «Спартака» помимо дубля есть и вторая команда) появляются в основе — не сравнить с ЦСКА. Хотя Каррера и регулярно приезжает на игры «Спартака-2».

Но у Массимо есть титулы. Есть народная любовь — постойте у автобуса красно-белых после матча и поймете, насколько Каррера, не уходящий до последнего селфи, дорожит своими болельщиками. А еще он никогда не сдается и держит удар. Все это итальянцу очень понадобится в воскресенье в битве с Виктором Гончаренко. Победа ЦСКА может отбросить «Спартак» на пятое место, а армейцев при определенном раскладе вывести в двойку. А это уже другая перспектива цены клуба, если он действительно продается нынешней зимой. Экономист Никита Кричевский, сообщивший о продаже, не из тех, кто пустословит.

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Не совсем правильным будет ругать Массимо за то, что у него мало молодых в составе. Имей ЦСКА деньги на трансферы, уверен, и основа Гончаренко стала бы иной — вполне вероятно, что Чалов и Жамалетдинов, Кучаев и Хосонов уехали бы по арендам. И не пришлось бы чехлить Оланаре и ставить в атаку Вернблума.

А еще от ожидания дерби становится грустно. Видимо, уходит прекрасная эпоха. Возможно, это последний шанс:

— для Квинси Промеса — забить Акинфееву. Кто знает, не уедет ли голландец уже зимой, ведь летом, полагаю, он уедет уже наверняка;.

— увидеть в дерби братьев Березуцких и Игнашевича — не решат ли армейские легенды летом завершить карьеру;.

— полюбоваться в таком матче красавчиком Головиным — сам футболист мечтает о Европе, и после ЧМ-2018 предложения появятся;.

— да просто насладиться классным футболом. Ведь лига уходит на каникулы.

А где-нибудь в августе-сентябре 2018-го мы увидим совсем другое дерби.

Время жить настоящим. Приезжайте в Тушино!

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало — 16.30 по московскому времени.

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