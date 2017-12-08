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8 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Смольников избежал перелома и разрыва связок

Защитник «Зенита» Игорь Смольников смог избежать перелома или разрыва связок, информирует «Радио «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

Футболист не смог доиграть матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (3:1). Игрок обороны покинул поле на носилках.

Напомним, последний матч в 2017 году «Зенит» проведет в Грозном с «Ахматом». Игра состоится 11 декабря, начало — в 19.30 по московскому времени.

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