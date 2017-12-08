Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Смольников избежал перелома и разрыва связок
Защитник «Зенита» Игорь Смольников смог избежать перелома или разрыва связок, информирует «Радио «Зенит».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Защитник «Зенита» Игорь Смольников смог избежать перелома или разрыва связок, информирует «Радио «Зенит».
Футболист не смог доиграть матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедад» (3:1). Игрок обороны покинул поле на носилках.
Напомним, последний матч в 2017 году «Зенит» проведет в Грозном с «Ахматом». Игра состоится 11 декабря, начало — в 19.30 по московскому времени.