Портнягин забил в правильные ворота

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Накануне первого в истории Екатеринбурга официального декабрьского матча уральцы в шутку предложили оружейникам валенки. Их болельщиков уже в пятницу угостили бесплатными чаем и кашей, но до крайних мер в виде переноса игры в манеж не дошло. Головной болью для Александра Тарханова стало отнюдь не жесткое поле, а кадровый голод в связи с потерями Бикфалви, Ильина, Балажица и Бумаля. Как на подбор, ключевых исполнителей, в отсутствие которых «шмели» порой упрощали игру.

«Урал» продемонстрировал едва ли не стопроцентный КПД. Емельянов из-за штрафной пробил в перекладину, на отскоке первым оказался Портнягин и наглядно продемонстрировал: форвард может поражать не только собственные ворота, как в прошлом туре, но и чужие, чего не случалось в официальных матчах с сентября 2016 года. Это, конечно, шутка, но, может быть, на припорошенном снегом газоне хозяева лучше видели желтый мяч, который телезрителям порой приходилось искать на экране?

Стремясь усилить давление, Миодраг Божович снял с игры технарей Горбатенко и Кангва, которых сменили умеющий грузить мяч в штрафную Хагуш и способный выиграть борьбу на «втором этаже» Расич. Третья замена покинувшего поле на носилках Бурчану оказалось вынужденной. Румына сразу унесли под трибуны, и он не увидел, как дальний удар Хагуша и рикошет от соперника позволили Джорджевичу головой переправить мяч в ворота.

ЦИФРЫ

7 мячей забил за «Арсенал» Джорджевич, ставший лучшим снайпером за все время выступлений оружейников в премьер-лиге.

300 матчей в премьер-лиге провел голкипер «Арсенала» Габулов, ставший пятым вратарем, достигшим этой отметки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ShRE7HXGP7s?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИТАТЫ

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Думаю, мы неплохо играли. В первом тайме имели три очень хороших момента, но не забили, а потом пропустили гол из ничего. Держали игру в своих руках и были ближе к победе. Мы всегда играем на победу. Иногда получается. Иногда — нет.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»: