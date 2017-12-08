Портнягин забил в правильные ворота
Не выявив победителя, уральцы и туляки остались соседями по таблице, упустив шанс догнать «Уфу».
Не выявив победителя, уральцы и туляки остались соседями по таблице, упустив шанс догнать «Уфу».
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Накануне первого в истории Екатеринбурга официального декабрьского матча уральцы в шутку предложили оружейникам валенки. Их болельщиков уже в пятницу угостили бесплатными чаем и кашей, но до крайних мер в виде переноса игры в манеж не дошло. Головной болью для Александра Тарханова стало отнюдь не жесткое поле, а кадровый голод в связи с потерями Бикфалви, Ильина, Балажица и Бумаля. Как на подбор, ключевых исполнителей, в отсутствие которых «шмели» порой упрощали игру.
«Урал» продемонстрировал едва ли не стопроцентный КПД. Емельянов
Стремясь усилить давление, Миодраг Божович снял с игры технарей Горбатенко и Кангва, которых сменили умеющий грузить мяч в штрафную Хагуш и способный выиграть борьбу на «втором этаже» Расич. Третья замена покинувшего поле на носилках Бурчану оказалось вынужденной. Румына сразу унесли под трибуны, и он не увидел, как дальний удар Хагуша и рикошет от соперника позволили Джорджевичу головой переправить мяч в ворота.
ЦИФРЫ
7 мячей забил за «Арсенал» Джорджевич, ставший лучшим снайпером за все время выступлений оружейников в
300 матчей в
ЦИТАТЫ
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Думаю, мы неплохо играли. В первом тайме имели три очень хороших момента, но не забили, а потом пропустили гол из ничего. Держали игру в своих руках и были ближе к победе. Мы всегда играем на победу. Иногда получается. Иногда — нет.
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
— Претензий к футболистам нет. Они до конца боролись и пытались дожать соперника. Гол, правда, пропустили типичный для нас. С рикошетом, плюс сами еще ошиблись.
|Александр Тарханов
|Миодраг Божович
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|19
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)