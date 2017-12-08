Муравьев: ФК «Динамо» погасил задолженности перед игроками

В октябре 2016 года суммарная задолженность футбольного клуба «Динамо» составляла около 13 млрд рублей. При этом в сентябре была информация, что у клуба еще существуют долги перед игроками по премиальным за выход из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ).

«Задолженность “Динамо” перед игроками по премиальным, предусмотренным контрактами, полностью погашена. Несмотря на скромное финансирование со стороны генерального спонсора, клуб благодаря оптимизации расходов смог найти возможность выплатить вознаграждения еще в 2017 году. Менеджмент клуба благодарит игроков за понимание и делает все возможное по созданию условий для тренировочного и игрового процесса. В новый 2018 год клуб идет без долговой нагрузки», — заявил Муравьев.