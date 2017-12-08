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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перед игроками «Динамо» закрыли долги

Голкипер московского «Динамо» Сергей Нарубин сообщил, что клуб закрыл долги по зарплате перед футболистами.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, у клуба была серьезная задолженность по премиальным перед командой за минувший сезон, который бело-голубые провели в ФНЛ.

— Правда, что перед футболистами «Динамо» закрыли долги за прошлый и этот сезон?

— Да, сейчас все нормально. Передо мной точно закрыли, про остальных точно сказать не могу, потому что не лезу с этими вопросами. (Андрей СИЗЯКИН).

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