Перед игроками «Динамо» закрыли долги

Источник: РИА "Новости"

Напомним, у клуба была серьезная задолженность по премиальным перед командой за минувший сезон, который бело-голубые провели в ФНЛ.

— Правда, что перед футболистами «Динамо» закрыли долги за прошлый и этот сезон?