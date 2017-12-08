Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью.
Перед игроками «Динамо» закрыли долги
Голкипер московского «Динамо» Сергей Нарубин сообщил, что клуб закрыл долги по зарплате перед футболистами.
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Голкипер московского «Динамо» Сергей Нарубин сообщил, что клуб закрыл долги по зарплате перед футболистами.
Напомним, у клуба была серьезная задолженность по премиальным перед командой за минувший сезон, который
— Правда, что перед футболистами «Динамо» закрыли долги за прошлый и этот сезон?
— Да, сейчас все нормально. Передо мной точно закрыли, про остальных точно сказать не могу, потому что не лезу с этими вопросами. (Андрей СИЗЯКИН).