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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент: «Арсенал» больше года следит за Головиным, но конкретики нет

Агент Шандор Варга рассказал, что в Лондоне главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в разговоре с наставником сборной России Станиславом Черчесовым интересовался мнением по поводу полузащитника ЦСКА и российской команды Александром Головиным.

Источник: РИА "Новости"

«Арсен интересовался мнением Стаса о Головине. Черчесов дал Саше позитивную характеристику. “Арсенал” больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов и далеко не каждому в итоге поступит предложение. По Головину конкретики тоже нет. Арсен вообще очень негативно к зимнему трансферному окну относится — не единожды предлагал УЕФА прикрыть его. Ну представьте себе: турнир идёт без перерыва, ты борешься за титул, и тут твой игрок на ближайший матч выходит против тебя. У Венгера был такой опыт, когда Эшли Коул в разгар сезона к прямому конкуренту, “Челси”, перебрался. Или когда команда в результате интенсивного зимнего шопинга меняется до неузнаваемости», — сказал Варгар.

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Варга также прокомментировал информацию, что ранее на «Олд Траффорд» за Головиным в матче с «Манчестер Юнайтед» следили скауты трёх клубов — «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии».

«Допускаю это. Прошлым летом мне и Арсен несколько раз звонил по поводу Головина, и директор “Арсенала”, отвечающий за трансферы. Были включены все механизмы. Венгер лично собирался прилететь на один из матчей Кубка конфедераций. Тогда не вышло, но за игроком продолжают внимательно следить — и докладывать главному тренеру. Тем не менее принятия принципиального решения по нему прямо сегодня-завтра я не ожидаю», — рассказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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