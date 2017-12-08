Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA "убийственными" санкциями
На лице американца выросли грибы
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал1
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Все события
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала матча 20-го тура российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Арсеналом».

Источник: РИА "Новости"

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами. Ознакомиться с ними можно ниже.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Портнягин.
Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Бавин, Манучарян, Щербаков.

«Арсенал»: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, А. Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.

Начало — в 17:30 мск.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Моуринью против Гвардиолы: анонс топовых матчей уик-энда
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Домрачева выиграла спринт в Хохфильцене, Миронова — 9-я
Российский фигурист стал третьим в финале Гран-при
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь