Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Урал» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы
Менее часа осталось до начала матча 20-го тура российской
Менее часа осталось до начала матча 20-го тура российской
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами. Ознакомиться с ними можно ниже.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Портнягин.
Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Бавин, Манучарян, Щербаков.
«Арсенал»: В. Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, А. Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.
Начало — в 17:30 мск.