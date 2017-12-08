Сербский теннисист Новак Джокович проводит предсезонную подготовку вместе немцем Александром Зверевым.
«Рубин» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве
В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 20-го тура.
В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 20-го тура.
В Казани «Рубин» принимал «СКА-Хабаровск» и добился крупной победы — 5:0.
В составе хозяев по дублю оформили Михаил Яковлев и Даниил Макеев, а ещё один мяч на счету Реза Шекари. Все пять мячей зрители увидели после перерыва.
Между тем в Екатеринбурге «Урал» уступил тульскому «Арсеналу». В первом круге «канониры» оказались сильнее (2:0), а в отчётном противостоянии выиграли со счётом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Ярослав Ивакин.