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16:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве

В российском молодёжном первенстве сыграны два матча 20-го тура.

Источник: РИА "Новости"

В Казани «Рубин» принимал «СКА-Хабаровск» и добился крупной победы — 5:0.

В составе хозяев по дублю оформили Михаил Яковлев и Даниил Макеев, а ещё один мяч на счету Реза Шекари. Все пять мячей зрители увидели после перерыва.

Между тем в Екатеринбурге «Урал» уступил тульскому «Арсеналу». В первом круге «канониры» оказались сильнее (2:0), а в отчётном противостоянии выиграли со счётом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Ярослав Ивакин.

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