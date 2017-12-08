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13:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ

«СЭ» выделяет главные интриги 20-го тура чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

УРАЛ — АРСЕНАЛ.

Прогноз Winline — П1 2.36 — Н 2.91 — П2 3.19.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 8.12.2017, 17:30
Урал
-Арсенал Т-

Уровень чемпионата во многом определяет его средний класс, а команды из Екатеринбурга и Тулы работают на имидж премьер-лиги, потому что стремление именно играть в футбол, забыв о пресловутых автобусах, не может не вызывать симпатию. Этот тезис идеально иллюстрирует матч первого круга, в котором оружейники вели 2:0, однако «шмели» сумели добилиться волевой ничьей. Тот результат можно расценить как моральную победу «Урала», который, правда, не может обыграть «Арсенал» на протяжении трех последних встреч (=2−1). Выиграют ли екатеринбуржцы сейчас, когда они потерпели три поражения подряд?

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 9.12.2017, 14:00
Динамо М
-Анжи-

ДИНАМО — АНЖИ.

Прогноз Winline — П1 1.91 — Н 3.13 — П2 4.21.

В Химках зрителей ждет очередная серия саги под названием «Сражение за выживание». Бело-голубые в прошлом туре прервали неудачную серию, оттолкнувшись от турнирного дна. Сутки спустя «Анжи» ответил своей победой над занимающим последнее место Хабаровском. Теперь у москвичей и махачкалинцев поровну очков, и от исхода игры в Химках зависит, кто из соперников будет зимовать в зоне прямого вылета, а кто — минимум в ранге потенциального участника «стыков». Летом в Махачкале бело-голубые оказались сильнее, но тогда волевую победу им принес дубль продолжающего восстанавливаться после операции Панченко.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 9.12.2017, 16:30
Рубин
-СКА-Хабаровск-

РУБИН — СКА-ХАБАРОВСК.

Прогноз Winline — П1 1.27 — Н 4.54 — П2 12.00.

Каких-то дополнительных интриг в данной паре нет, и турнирные перспективы на первом месте. Сумеют ли оказавшиеся в финансовом кризисе казанцы уйти на зимние каникулы в приподнятом настроении и хотя бы в игре с главным аутсайдером турнира прервать две неудачные серии? Сейчас в пассиве у команды Курбана Бердыева значатся четыре матча без забитых мячей, а также серия из шести туров без побед (=3−3). У хабаровчан дела еще хуже — семь неудачных туров, включая пять поражений подряд. Кстати, пока в этой паре полное равновесие. Когда дальневосточники еще выступали в ФНЛ, они обменялись с казанцами домашними победами в Кубке России, а летом в первой дуэли в премьер-лиге была зафиксирована ничья.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 14:00
Амкар
-Краснодар-

АМКАР — КРАСНОДАР.

Прогноз Winline — П1 3.77 — Н 2.89 — П2 2.13.

Если на юге России пермяки периодически преподносят «быкам» неприятные сюрпризы вроде августовской ничьей, то на «Звезде» команда Игоря Шалимова выступает в роли едва ли не самого нежеланного гостя. Настолько, что «Амкар» ни разу не смог одолеть «Краснодар» на родной синтетике. В последний раз уральцы набирали дома очки в играх с этим соперником в мае 2014-го (2:2), тогда как три последних дуэли завершились в пользу зелено-черных с суммарным счетом 5:1. Продлится ли эта серия, или команда Гаджи Гаджиева после разгромного поражения в Уфе вцепится в фаворита мертвой хваткой и не будет так расточительна, как туром ранее «Ахмат»?

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
-ЦСКА-

СПАРТАК — ЦСКА.

Прогноз Winline — П1 2.33 — Н 3.13 — П2 3.03.

Дерби, конечно, вещь в себе, но когда одна из команд проигрывает в Лиге чемпионов 0:7, дежурные фразы вроде «независимо от занимаемых мест» не работают. Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»? Реабилитируется ли как за английское фиаско, так и за матч с ЦСКА в первом круге, в котором армейцы в концовке за минуту с небольшим перевернули все с ног на голову и превратили счет 0:1 в 2:1? Продлится ли длящаяся с августовского поединка с «Локомотивом» беспроигрышная серия красно-белых, или ЦСКА положит ей конец своей пятой кряду победой? Кто забьет — Промес, или отдохнувший в середине недели армейский бомбардир Вернблум? Много вопросов и интриг, которые и зимой согреют болельщиков в главном дерби России.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 19:00
Ростов
-Уфа-

РОСТОВ — УФА.

Прогноз Winline — П1 2.04 — Н 2.88 — П2 4.12.

На Дону перемены. В отставку подал Леонид Кучук, а исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Кириченко. Специалист, который, по мнению многих, давно заслужил право на самостоятельную работу, которая есть у его давнего товарища Сергея Семака. Так что предстоящая дуэль не лишена доли символизма. Кстати, «Уфа» едет в гости к сопернику, которого до сих пор не обыгрывала. Пока в багаже башкирской команды значатся три ничьих и четыре поражения, самым чувствительным из которых стало августовское. Тогда хозяева открыли счет вскоре после начала второго тайма, но практически сразу их жизнь превратилась в кошмар. Ровно на 20 минут, которых «Ростову» хватило на четыре результативных атаки. Будут ли ростовчане после эмоциональной встряски столь же беспощадны к гостям, или те, воодушевленные первой крупной победой в премьер-лиге, справятся с неудобным оппонентом и перезимуют на потенциально еврокубковом шестом месте?

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 11.12.2017, 19:30
Тосно
-Локомотив М-

ТОСНО — ЛОКОМОТИВ.

Прогноз Winline — П2 3.91 — Н 3.09 — П2 2.00.

Железнодорожники в этом сезоне уже покоряли Санкт-Петербург, нокаутировав тремя ударами «Зенит». Однако та игра не имеет никакого значения, ведь команде из Ленинградской области «Локомотив» в первом круге сенсационно уступил. Можно сказать, что в августе Дмитрий Парфенов взял реванш за весеннее поражение в Кубке России. Чем теперь ответит Юрий Семин? Укрепит ли позиции зимнего чемпиона, или «Тосно» невольно окажет помощь преследующему лидера первенства «Зениту»? В последнее верится с трудом: уж слишком беспомощно выглядели разгромленные в прошлом туре ЦСКА тосненцы, что спровоцировало новую волну разговоров о возможных переменах на тренерском мостике.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 11.12.2017, 19:30
Ахмат
-Зенит-

АХМАТ — ЗЕНИТ.

Прогноз Winline — П1 4.41 — Н 3.19 — П2 1.85.

В мае грозненцы обыграли сине-бело-голубых третий раз подряд, и то поражение стало для «Зенита» особенно чувствительным, ведь гол Аблая Мбенга подарил досрочный чемпионский титул «Спартаку». Уже под началом Роберто Манчини питерцы частично поквитались за былые обиды, забив «Ахмату» в первом круге четыре безответных мяча. Чем теперь ответит на тот разгром команда Михаила Галактионова? И какой в принципе будет реакция грозненских футболистов на первое после смены тренера и крайне болезненное поражение в Краснодаре?

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