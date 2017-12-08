Сможет ли Промес забить Акинфееву с восьмой попытки?

Источник: Спорт-Экспресс

0 выездных побед одержал в премьер-лиге «СКА-Хабаровск» (+0=2−7, мячи 2−18). Набрать очки на чужом поле дальневосточники смогли только в гостях у «Тосно» (0:0) и «Урала» (1:1).

1 очко по системе «гол+пас» в семи встречах с ЦСКА набрал Квинси Промес. В летнем дерби голландец поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Марио Пашалич. ЦСКА вместе с «Тосно» и «СКА-Хабаровск» составляют тройку команд, которым голландец не забивал в премьер-лиге.

2 гола забил «Рубин» в 11 последних матчах (+1=3−7, мячи 2−8). Янн М’Вила принес казанцам победу над «Ростовом», а Гекдениз Карадениз открыл счет во встрече с «Тосно». Для сравнения: занимающие 14-е и 15-е места по результативности на этом отрезке «Динамо» и «Ростов» за это время огорчили соперников по восемь раз.

3 победных гола в пяти последних турах записал на свой счет Джефферсон Фарфан. Форвард «Локомотива» отметился точными ударами в концовках матчей со «СКА-Хабаровском» и «Рубином», а также забил первые два мяча в ворота «Зенита».

3 раза дерби ЦСКА и «Спартака» проходило сразу после участия каждого из клубов в еврокубках. Оба раза сильнее оказывались красно-белые. 2:1 — в 1992 году и 4:0 — в 1999-м.

4 очка набрало «Динамо» в пяти последних домашних матчах против «Анжи» (+1=1−3, мячи 5−8). Общий баланс противостояния клубов по-прежнему на стороне бело-голубых (+8=5−6, мячи 29−26).

5 поражений подряд потерпел «СКА-Хабаровск» (мячи 5−16). Если хабаровчане уступят и в Казани, то установят новый рекорд неудачной серии для текущего чемпионата. В июле — августе «Анжи» проиграл пять встреч с общим счетом 1−13.

7 матчей против «Ростова» провела в премьер-лиге «Уфа» и ни разу не смогла выиграть (+0=3−4, мячи 3−10). После разгрома команды Сергея Семака в шестом туре ростовчане добились всего одной победы и набрали девять очков (+1=6−6, мячи 8−14).

8 раз Игорь Акинфеев сыграл на ноль против «Спартака» в чемпионатах России. Никому из голкиперов не удавалось засушить атаку красно-белых чаще (у Владимира Габулова семь «сухарей»). При этом в 2017 году Акинфеев не пропустил в 20 встречах чемпионата, но еще ни разу не остановил «Спартак» (1:2 и 2:1).

9 пенальти назначено в ворота «Тосно» в нынешнем чемпионате, ни разу не наказав 11-метровым соперников команды Дмитрия Парфенова. Второе место по нарушениям в собственной штрафной занимает «Уфа». Александру Беленову пришлось пять раз противостоять пенальтистам.

10 декабря — самая поздняя дата проведения матча ЦСКА и «Спартака» в истории чемпионатов СССР и России. Команды никогда не встречались после 23 ноября.

11-й сезон проводит в премьер-лиге «Ахмат». Только однажды грозненцам не удалось отобрать очки у «Зенита». В сезоне-2008 питерцы одержали две победы с общим счетом 7:2. В первом круге текущего чемпионата сине-бело-голубые выиграли 4:0.

12 матчей не знает поражений в премьер-лиге «Спартак». После проигрыша «Локомотиву» (3:4) красно-белые одержали семь побед при пяти ничьих (мячи 22−10). «Спартак» делит рекорд сезона с «Зенитом», впервые уступившим в 13-м туре (+8=4−0, мячи 23−5).

16 голов пропустил Тосно в четырех последних встречах (+1=0−3, мячи 4−16). Столько же мячей побывало в воротах Давида Юрченко за весь первый круг (+4=5−6, мячи 13−16).

21 очко набрал в выездных матчах ЦСКА (+6=3−1, мячи 14−7), занимающий первое место по инге на чужих полях. Готовящийся принять армейцев «Спартак» по домашним очкам (20, +6=2−1, мячи 18−8) занимает второе место, уступая только «Локомотиву» (22, +7=1−2, мячи 22).

32 очка набрал «Краснодар» в противостоянии с самым удобным для себя соперником — «Амкаром» (+9=5−1, мячи 22−12). При этом в Перми «быки» не проигрывали никогда (+4=3−0, мячи 13−7).

71 гол в российской истории главного московского дерби забили «Спартак» и ЦСКА. При этом красно-синие добились 21 победы при 19 у красно-белых (+21=13−19, мячи 71−71).

81 удар по воротам соперников нанес самый бьющий игрок чемпионата Витинью. При этом в створ чаще всего попадает оппонент армейца в ближайшем матче Квинси Промес — 28 раз.

300-й матч в чемпионатах России проведет против «Урала» Владимир Габулов. Голкипер «Арсенала» станет пятым вратарем, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Игорю Акинфееву, выходившему на поле 386 раз.