Сможет ли Промес забить Акинфееву с восьмой попытки?
Статистический расклад 20-го тура
Статистический расклад 20-го тура
0 выездных побед одержал в
1 очко по системе «гол+пас» в семи встречах с ЦСКА набрал Квинси Промес. В летнем дерби голландец поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Марио Пашалич. ЦСКА вместе с «Тосно» и «СКА-Хабаровск» составляют тройку команд, которым голландец не забивал в
2 гола забил «Рубин» в 11 последних матчах (+1=3−7, мячи 2−8). Янн М’Вила принес казанцам победу над «Ростовом», а Гекдениз Карадениз открыл счет во встрече с «Тосно». Для сравнения: занимающие 14-е и 15-е места по результативности на этом отрезке «Динамо» и «Ростов» за это время огорчили соперников по восемь раз.
3 победных гола в пяти последних турах записал на свой счет Джефферсон Фарфан. Форвард «Локомотива» отметился точными ударами в концовках матчей со «СКА-Хабаровском» и «Рубином», а также забил первые два мяча в ворота «Зенита».
3 раза дерби ЦСКА и «Спартака» проходило сразу после участия каждого из клубов в еврокубках. Оба раза сильнее оказывались
4 очка набрало «Динамо» в пяти последних домашних матчах против «Анжи» (+1=1−3, мячи 5−8). Общий баланс противостояния клубов
5 поражений подряд потерпел «СКА-Хабаровск» (мячи 5−16). Если хабаровчане уступят и в Казани, то установят новый рекорд неудачной серии для текущего чемпионата. В июле — августе «Анжи» проиграл пять встреч с общим счетом 1−13.
7 матчей против «Ростова» провела в
8 раз Игорь Акинфеев сыграл на ноль против «Спартака» в чемпионатах России. Никому из голкиперов не удавалось засушить атаку
9 пенальти назначено в ворота «Тосно» в нынешнем чемпионате, ни разу не наказав 11-метровым соперников команды Дмитрия Парфенова. Второе место по нарушениям в собственной штрафной занимает «Уфа». Александру Беленову пришлось пять раз противостоять пенальтистам.
10 декабря — самая поздняя дата проведения матча ЦСКА и «Спартака» в истории чемпионатов СССР и России. Команды никогда не встречались после 23 ноября.
11-й сезон проводит в
12 матчей не знает поражений в
16 голов пропустил Тосно в четырех последних встречах (+1=0−3, мячи 4−16). Столько же мячей побывало в воротах Давида Юрченко за весь первый круг (+4=5−6, мячи 13−16).
21 очко набрал в выездных матчах ЦСКА (+6=3−1, мячи 14−7), занимающий первое место по инге на чужих полях. Готовящийся принять армейцев «Спартак» по домашним очкам (20, +6=2−1, мячи 18−8) занимает второе место, уступая только «Локомотиву» (22, +7=1−2, мячи 22).
32 очка набрал «Краснодар» в противостоянии с самым удобным для себя соперником — «Амкаром» (+9=5−1, мячи 22−12). При этом в Перми «быки» не проигрывали никогда (+4=3−0, мячи 13−7).
71 гол в российской истории главного московского дерби забили «Спартак» и ЦСКА. При этом
81 удар по воротам соперников нанес самый бьющий игрок чемпионата Витинью. При этом в створ чаще всего попадает оппонент армейца в ближайшем матче Квинси Промес — 28 раз.
300-й матч в чемпионатах России проведет против «Урала» Владимир Габулов. Голкипер «Арсенала» станет пятым вратарем, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Игорю Акинфееву, выходившему на поле 386 раз.
306 поражений потерпел в чемпионатах России «Ростов» (+212=213−306, мячи 774−976). В случае неудачи в матче с «Уфой» южане могут выйти на первое место по числу неудач в высшем дивизионе, обогнав «Крылья Советов» (+233=207−306, мячи 793−971).