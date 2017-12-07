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23:52 (мск), источник: ТАСС

Геркус: «Локомотив» постоянно ведет работу над усилением состава

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» постоянно ведет работу над поиском усиления команды. Об этом ТАСС заявил президент клуба Илья Геркус.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе F. В чемпионате России железнодорожники лидируют после 19 туров и уйдут на зимний перерыв на первом месте. Ранее главный тренер команды Юрий Семин неоднократно заявлял, что команде требуется усиление.

«Что касается вопроса усиления, мы обсуждаем, кого, как, насколько это возможно, на какую позицию. Работа идет, постоянно ведем разговоры. Если все сложится, то усиление будет», — сказал Геркус.

В 20-м туре чемпионата России «Локомотив» 11 декабря сыграет на выезде против «Тосно». В этот же день состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Злин 0:2
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F Andruv
Главные тренеры
Богумил Паник Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук 70′
8 Джефферсон Фарфан (Д. Тарасов) 75′
Составы
Зденек Зламал 1
Милош Копечны 23
52′ 57′ Зоран Гаич 18
65′ Йозеф Гнаничек (к) 21
Вукадин Вукадинович 90
Даниэль Хольцер 14
Петр Йирачек 8
90+4′ Ибраим Траоре 12
79′ Роберт Матейов 16
Аднан Джафич 11
45+2′ 65′ Петр Гронек 5
Томаш Яничек 13
72′ Дам Диоп 7
Убонг Экпай 28
77 Антон Коченков
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук 90′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 59′ 4′
24 Эдер
8 Джефферсон Фарфан 81′
28 Борис Ротенберг
18 Александр Коломейцев 45′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
1 Угловые 4
21 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Халил Умут Мелер (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Боковой судья Джейхун Сесигюзель (Турция)
Боковой судья Эсат Санджактар (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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