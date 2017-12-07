Геркус: «Локомотив» постоянно ведет работу над усилением состава

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе F. В чемпионате России железнодорожники лидируют после 19 туров и уйдут на зимний перерыв на первом месте. Ранее главный тренер команды Юрий Семин неоднократно заявлял, что команде требуется усиление.

«Что касается вопроса усиления, мы обсуждаем, кого, как, насколько это возможно, на какую позицию. Работа идет, постоянно ведем разговоры. Если все сложится, то усиление будет», — сказал Геркус.