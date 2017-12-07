Геркус: «Локомотив» постоянно ведет работу над усилением состава
МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» постоянно ведет работу над поиском усиления команды. Об этом ТАСС заявил президент клуба Илья Геркус.
МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» постоянно ведет работу над поиском усиления команды. Об этом ТАСС заявил президент клуба Илья Геркус.
«Локомотив» вышел в
«Что касается вопроса усиления, мы обсуждаем, кого, как, насколько это возможно, на какую позицию. Работа идет, постоянно ведем разговоры. Если все сложится, то усиление будет», — сказал Геркус.
В 20-м туре чемпионата России «Локомотив» 11 декабря сыграет на выезде против «Тосно». В этот же день состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
|Злин
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Богумил Паник
|Юрий Семин
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мете Калкаван (Турция)
|Боковой судья
|Халил Умут Мелер (Турция)
|Боковой судья
|Арда Кардешлер (Турция)
|Боковой судья
|Джейхун Сесигюзель (Турция)
|Боковой судья
|Эсат Санджактар (Турция)