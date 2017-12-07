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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберто Карлос: «Анжи» — один из самых приятных опытов в карьере

Бывший защитник, тренер и директор «Анжи» Роберто Карлос отметил, что с теплотой вспоминает время, проведённое в махачкалинском клубе.

Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, это был выдающийся проект Сулеймана Керимова. Он был для меня во многом примером, а я работал со многими президентами клубов. Это был грандиозный проект. Я был одним из первых, кто пришёл в клуб, и не забывайте, что за короткий период команда вместе со мной попала в европейский турнир. Все в мире знали о существовании «Анжи», да и сегодня это клуб высшего дивизиона России. В какой-то момент наши пути разошлись, и мне жаль, что так получилось. Но поменялась стратегия. Мне действительно жаль, однако таково было решение клуба. Хотя должен сказать, что это был один из самых приятных опытов в карьере. Мы начинали строить с нуля и потихоньку пришли к своей цели. Это было очень хорошее время.

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Не могу выделить какой-то определённый момент из того, что мне запомнилось за время, проведённое в России. Все воспоминания хорошие, и даже двухчасовые поездки в Кратово не вызывали у меня негативные эмоции, как и постоянные перелёты в Махачкалу на домашние игры. Наоборот, здесь я встретил много друзей. Даже несмотря на погоду, которая была не совсем такой, к какой мы привыкли в Бразилии и Испании, все два с половиной года прошли в очень позитивном ключе. Не могу сказать, что меня что-то шокировало, когда я приехал в Дагестан. Например, фавелы на окраинах Сан-Паулу в чём-то даже похожи на Махачкалу зданиями. Где-то люди живут не так хорошо, как в центре, есть свои проблемы, но для меня это абсолютно нормальный город. А теперь там ещё есть замечательная «Анжи-Арена», — сказал Роберто Карлос в интервью oSporte TV.

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