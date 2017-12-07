Посол «Реала»: Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе

Он также поделился мнением о том, почему россияне редко переезжают играть в Европу. Недавно в прессе появились слухи о том, что «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.



«В России очень много хороших футболистов, например Смолов. Но цель поездки была всё-таки несколько иная — провести мероприятие в посольстве. Но я слежу за российским футболом, и мне кажется, что он находится на подъёме. Кто знает — возможно, когда-нибудь российские футболисты окажутся в чемпионате Испании. РФПЛ — хороший, сильный чемпионат. Многие игроки отсюда не потерялись бы в Европе. Если называть конкретные фамилии, то Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе.



Считаю, нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат, здесь тоже можно прогрессировать. Российские клубы играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, это связано ещё и с тем, что некоторые российские футболисты всё-таки уехали в Европу и не добились там большого успеха. Есть даже не страх, а опасение, что ты приедешь туда и ничего не получится, а здесь ты можешь спокойно играть и всё-таки прогрессировать. И плюс я думаю, что русским игрокам немного не хватает терпения, а ещё у них часто возникают проблемы с адаптацией после переезда в другую страну», — сказал Роберто Карлос в интервью oSporte TV.