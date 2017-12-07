Посол «Реала»: Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе
Посол «Реала» Роберто Карлос, недавно приезжавший в Россию вместе с гендиректором клуба по трансферной политике, рассказал, интересны ли мадридцам игроки, выступающие в РФПЛ.
Посол «Реала» Роберто Карлос, недавно приезжавший в Россию вместе с гендиректором клуба по трансферной политике, рассказал, интересны ли мадридцам игроки, выступающие в РФПЛ.
Он также поделился мнением о том, почему россияне редко переезжают играть в Европу. Недавно в прессе появились слухи о том, что «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
«В России очень много хороших футболистов, например Смолов. Но цель поездки была
Считаю, нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат, здесь тоже можно прогрессировать. Российские клубы играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, это связано ещё и с тем, что некоторые российские футболисты