Посол «Реала»: Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз
Скендербеу
Футбол. Еврокубки
21:00
Хоффенхайм
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Брага
Футбол. Еврокубки
21:00
Аустрия В
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Милан
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Лион
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон
Эвертон
Футбол. Еврокубки
21:00
Злин
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:05
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:05
Стяуа
Лугано
Футбол. Еврокубки
23:05
Црвена Звезда
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:05
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:05
Витория Гимарайнш
Коньяспор
Футбол. Еврокубки
23:05
Заря Лг
Атлетик
Футбол. Еврокубки
23:05
Герта
Эстерсунд
Футбол. Еврокубки
23:05
Зюлте-Варегем
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:05
Витесс
Ницца
Футбол. Еврокубки
23:05
Вардар
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:05
Реал Сосьедад
Зенит
Все события
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Золотой мяч» — 2017: объявлены футболисты, занявшие 21-30 места
Губерниев: К бойкоту Олимпийских игр призывают неучи
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Посол «Реала»: Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе

Посол «Реала» Роберто Карлос, недавно приезжавший в Россию вместе с гендиректором клуба по трансферной политике, рассказал, интересны ли мадридцам игроки, выступающие в РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Он также поделился мнением о том, почему россияне редко переезжают играть в Европу. Недавно в прессе появились слухи о том, что «Реал» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

«В России очень много хороших футболистов, например Смолов. Но цель поездки была всё-таки несколько иная — провести мероприятие в посольстве. Но я слежу за российским футболом, и мне кажется, что он находится на подъёме. Кто знает — возможно, когда-нибудь российские футболисты окажутся в чемпионате Испании. РФПЛ — хороший, сильный чемпионат. Многие игроки отсюда не потерялись бы в Европе. Если называть конкретные фамилии, то Смолов мог бы заиграть в любом европейском клубе.

Считаю, нежелание российских игроков покидать РФПЛ связано с тем, что в России и так сильный чемпионат, здесь тоже можно прогрессировать. Российские клубы играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Думаю, это связано ещё и с тем, что некоторые российские футболисты всё-таки уехали в Европу и не добились там большого успеха. Есть даже не страх, а опасение, что ты приедешь туда и ничего не получится, а здесь ты можешь спокойно играть и всё-таки прогрессировать. И плюс я думаю, что русским игрокам немного не хватает терпения, а ещё у них часто возникают проблемы с адаптацией после переезда в другую страну», — сказал Роберто Карлос в интервью oSporte TV.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
Пихлер прокомментировал допинговые обвинения в свой адрес
«Золотой мяч» — 2017: объявлены футболисты, занявшие 21-30 места
Иоланда Чен призвала МОК аннулировать все результаты Игр в Сочи
Уйдет ли Мутко в отставку? Отвечает он сам
«Локомотив» определился со стартовым составом на матч с «Фаставом»
Коутинью vs Промес. Теперь Квинси не уйдет в «Ливерпуль»?
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь