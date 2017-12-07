Пауза слишком затянулась. 8 известных российских тренеров без команды

Источник: РИА "Новости"

Конец календарного года — пора подведения промежуточных итогов футбольного сезона и время новых надежд неустроенных тренеров. Есть специалисты, с готовностью берущиеся за любую работу и потому долго не сидящие без дела. Некоторым удивительным образом удаётся оставаться в обойме десятилетиями. Но существует категория, и весьма мгногочисленная, футбольных педагогов, у которых пауза в творческой деятельности сильно затянулась. Мы набросали список самых видных из них. Может быть, этой зимой им наконец повезёт и на телефон поступит долгожданный звонок от потенциального работодателя: «Вы в игре?».

Валерий Карпин

Пауза — 1,5 года



Вообще-то, Валерий Георгиевич не собирался присаживаться на тренерскую лавку. Но когда жизнь вынудила, так вошёл во вкус профессии, что даже окончил профильные курсы и выправил лицензию. С тренером Карпиным «Спартак» дважды поднимался на вторую ступень национального пьедестала, представлял, и временами недурно, страну в Европе. Новая работа так увлекла бывшего футболиста, бизнесмена и менеджера, что он практически без раздумий согласился на авантюрное балеарское приключение, испытав себя во втором испанском дивизионе. После был его российский аналог с Армавиром и… федеральное ТВ. Что характерно, на голубом глазу Карпин смотрелся не менее органично, чем в технической зоне. Уход ВГК с «Матча» преподносился под соусом скорого возвращения в более привычную руководящую стихию, но пока что нового назначения он так и не получил. Возможно, в антракте получит. Без него наш футбол поскучнел.

Юрий Красножан

Пауза — 2 года 2 месяца



Говорим Красножан — подразумеваем «Спартак» из Нальчика и наоборот. В первую очередь благодаря ему маленькая, но гордая команда из Кабардино-Балкарии регулярно поколачивала большие и из года в год сохраняла прописку в РФПЛ. Порознь выдающихся успехов они, увы, не добились: клуб только в прошлом сезоне выбрался из второго национального дивизиона в первый, тогда как автор по-своему уникального проекта уже два года скучает в творческом отпуске. Работа в «Локомотиве», «Анжи», «Кубани» и «Тереке» оставила у Юрия Анатольевича противоречивые воспоминания. Да и два года в Казахстане ему едва ли доставили полное моральное удовлетворение — иначе, наверное, согласился бы продлить контракт с федерацией футбола этой страны. Дипломат Красножан предложение деликатно отклонил.

Леонид Ткаченко

Пауза — 2 года 11 месяцев



Если вам наверх — обращайтесь к Ткаченко. У Леонида Ивановича богатейший опыт разнообразных «всплытий». «Темп» из провинциальной Шепетовки он выводил в высшую украинскую лигу, «Балтику» — в высшую российскую. Дважды выигрывал зональные турниры второго дивизиона — всё с той же «Балтикой» и «Петротрестом». Даже удивительно, что столь опытный мастер почти три года не востребован большим футболом. 64 года — ничуть не пенсионный возраст по футбольным меркам. Сёмин с Гаджиевым, к примеру, и после 70 остаются конкурентоспособными и эффективными на уровне РФПЛ.

Сергей Горлукович

Пауза — 3 года



Олимпийский чемпион Сеула, участник двух чемпионатов мира и одного Евро досконально изучил российское футбольное «подземелье». Хабаровск и Курск, Подольск и Иркутск — география тренера Горлуковича вызывает искреннее восхищение. Сразу видно человека, беззаветно влюблённого в футбол. Но даже столь заслуженный и харизматичный мастер вот уже три года не может найти применения своим навыкам на родине. С тех пор как из недолгой сочинской командировки вернулся — как отрезало. Возможно, потенциальных работодателей отпугивает репутация кандидата. Сергей Вадимович — мужчина суровый, прямой, принципиальный, а начальство таких не жалует. В любой отрасли. У подхалимов с приспособленцами шансов пролезть на хлебные должности заведомо больше.

Сергей Петренко

Пауза — 3 года 7 месяцев



Фамилия Петренко неразрывно связана с чёрно-белыми торпедовскими цветами. Под ними он отыграл всю карьеру и выиграл обе союзные медали (золото и бронзу). Там же, на Восточной, долгие годы трудился тренером. Желание испытать себя в принципиально новой среде Сергей Анатольевич реализовал в Латвии и Казахстане. В России последним — крайним для особо суеверных граждан — местом работы Петренко был Красноярск. Без малого четыре года назад…

Виталий Шевченко

Пауза — 7 лет



Виталию Викторовичу грех жаловаться на футбольную долю — он преуспел и на игровом, и на руководящем поприще. Футболистом Шевченко выиграл два континентальных трофея в Киеве, тренером — делал золотой дубль в Боливии (представьте себе!), брал медали израильского и российского чемпионатов. Почему многоопытный мастер многие годы не работает по специальности дома — загадка. То ли остыл уже к этому делу, то ли не зовут. Во вторую версию, наблюдая круговорот одних и тех же лиц в чемпионате страны, мне легче поверить.

Анатолий Бышовец

Пауза — 8 лет



В отличие от легендарных коллег-соперников Романцева и Газзаева, а также ветеранов движения на пенсии, Бышовца по сей день манит тренерская скамья, в чём он неоднократно признавался. Он и сегодня, в свой 71 год, бодр и энергичен. Одна незадача — вернуть мэтра в большую игру никто не решается. То ли возраст смущает, то ли имидж человека требовательного и знающего себе цену. Абы-куда Анатолий Фёдорович не пойдёт, а большие клубы сплошь укомплектованы. Время от времени кандидатура главного творца олимпийского триумфа-1988 и бывшего тренера трёх сборных (СССР, СНГ, РФ) всплывает в контексте той или иной команды (последний раз это был «Краснодар» год назад), но ни во что конкретное сплетни не воплощаются. И так уже 8 лет.

Сергей Оборин