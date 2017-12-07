Пауза слишком затянулась. 8 известных российских тренеров без команды
Они могли бы ещё послужить отечественному футболу.
Они могли бы ещё послужить отечественному футболу.
Конец календарного года — пора подведения промежуточных итогов футбольного сезона и время новых надежд неустроенных тренеров. Есть специалисты, с готовностью берущиеся за любую работу и потому долго не сидящие без дела. Некоторым удивительным образом удаётся оставаться в обойме десятилетиями. Но существует категория, и весьма мгногочисленная, футбольных педагогов, у которых пауза в творческой деятельности сильно затянулась. Мы набросали список самых видных из них. Может быть, этой зимой им наконец повезёт и на телефон поступит долгожданный звонок от потенциального работодателя: «Вы в игре?».
Валерий Карпин
Пауза — 1,5 года
Юрий Красножан
Пауза — 2 года 2 месяца
Говорим Красножан — подразумеваем «Спартак» из Нальчика и наоборот. В первую очередь благодаря ему маленькая, но гордая команда из
Леонид Ткаченко
Пауза — 2 года 11 месяцев
Если вам наверх — обращайтесь к Ткаченко. У Леонида Ивановича богатейший опыт разнообразных «всплытий». «Темп» из провинциальной Шепетовки он выводил в высшую украинскую лигу, «Балтику» — в высшую российскую. Дважды выигрывал зональные турниры второго дивизиона — всё с той же «Балтикой» и «Петротрестом». Даже удивительно, что столь опытный мастер почти три года не востребован большим футболом. 64 года — ничуть не пенсионный возраст по футбольным меркам. Сёмин с Гаджиевым, к примеру, и после 70 остаются конкурентоспособными и эффективными на уровне РФПЛ.
Сергей Горлукович
Пауза — 3 года
Олимпийский чемпион Сеула, участник двух чемпионатов мира и одного Евро досконально изучил российское футбольное «подземелье». Хабаровск и Курск, Подольск и Иркутск — география тренера Горлуковича вызывает искреннее восхищение. Сразу видно человека, беззаветно влюблённого в футбол. Но даже столь заслуженный и харизматичный мастер вот уже три года не может найти применения своим навыкам на родине. С тех пор как из недолгой сочинской командировки вернулся — как отрезало. Возможно, потенциальных работодателей отпугивает репутация кандидата. Сергей Вадимович — мужчина суровый, прямой, принципиальный, а начальство таких не жалует. В любой отрасли. У подхалимов с приспособленцами шансов пролезть на хлебные должности заведомо больше.
Сергей Петренко
Пауза — 3 года 7 месяцев
Фамилия Петренко неразрывно связана с
Виталий Шевченко
Пауза — 7 лет
Виталию Викторовичу грех жаловаться на футбольную долю — он преуспел и на игровом, и на руководящем поприще. Футболистом Шевченко выиграл два континентальных трофея в Киеве, тренером — делал золотой дубль в Боливии (представьте себе!), брал медали израильского и российского чемпионатов. Почему многоопытный мастер многие годы не работает по специальности дома — загадка. То ли остыл уже к этому делу, то ли не зовут. Во вторую версию, наблюдая круговорот одних и тех же лиц в чемпионате страны, мне легче поверить.
Анатолий Бышовец
Пауза — 8 лет
В отличие от легендарных
Сергей Оборин
Пауза — 9 лет
Оборин — не только легендарная по пермским масштабам и в своём роде уникальная личность. Много ли вам известно тренеров, прошедших с одной командой через все существующие лиги? Сергей Григорьевич совершил такой грандиозный переход с «Амкаром». В общей сложности 11 лет Оборин командовал пермским коллективом, а вдали от дома обрести профессиональное счастье не сумел. Да и