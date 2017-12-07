Бердыев: Задержки по зарплатам в «Рубине» есть, но они есть и у других клубов
КАЗАНЬ, 7 дек —
КАЗАНЬ, 7 дек —
Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил «Р-Спорт», что в «Рубине» сложная финансовая ситуация и ряд игроков команды обращался в ОПСФ.
«Когда я приходил в “Рубин”, то сразу поставил условие, что я не лезу в финансовые вопросы. Да, задержки есть, но они есть во многих клубах. А кто, сколько и когда — это я не комментирую», — сказал Бердыев журналистам.
«На результате команды это не сказывается. Ребята тренируются хорошо. Может, это давит психологически, но не существенно, — добавил тренер. — Кадровая ситуация в межсезонье будет зависеть от финансов. Много непредсказуемых ситуаций может быть».
Ранее британское издание Telegraph сообщило, что футболисты «Рубина» не получают зарплату четыре месяца, а общая задолженность превышает десять миллионов фунтов стерлингов.