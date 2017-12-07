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14:34 (мск), источник: Р-Спорт

Бердыев: Задержки по зарплатам в «Рубине» есть, но они есть и у других клубов

КАЗАНЬ, 7 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Задержки по выплате заработной платы в футбольном «Рубине» существуют, но они есть и в других клубах, заявил главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил «Р-Спорт», что в «Рубине» сложная финансовая ситуация и ряд игроков команды обращался в ОПСФ.

«Когда я приходил в “Рубин”, то сразу поставил условие, что я не лезу в финансовые вопросы. Да, задержки есть, но они есть во многих клубах. А кто, сколько и когда — это я не комментирую», — сказал Бердыев журналистам.

«На результате команды это не сказывается. Ребята тренируются хорошо. Может, это давит психологически, но не существенно, — добавил тренер. — Кадровая ситуация в межсезонье будет зависеть от финансов. Много непредсказуемых ситуаций может быть».

Ранее британское издание Telegraph сообщило, что футболисты «Рубина» не получают зарплату четыре месяца, а общая задолженность превышает десять миллионов фунтов стерлингов.

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